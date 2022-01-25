'Nữ đại gia quận 7' hỗ trợ 1000 vé xe cho bà con khó khăn về quê ăn Tết ở miền Trung và miền Tây

Được biết, đây là hoạt động hàng năm của cô và công ty. Không phô trương, ồn ào nhưng việc làm từ thiện của Đoàn Di Băng được khán giả ủng hộ.

Đoàn Di Băng được biết đến với biệt danh "nữ đại gia quận 7" khi sở hữu căn biệt thự trắng. Mới đây, Đoàn Di Băng đã chia sẻ thông báo ủng hộ 1000 vé xe về Tết cho bà con khó khăn miền Trung, miền Tây, mục đích mong muốn mọi người đều có thể ở bên gia đình trong Xuân mới.

Trên trang cá nhân, bà mẹ ba con viết: "Hỗ trợ 1000 vé xe 0 đồng cho bà con về nhà ăn Tết. Chuyến xe 0 đồng sẽ khởi hành vào ngày 27 và 28/01/2022 (tức 25 và 26 âm lịch) từ Sài Gòn về các tỉnh miền Tây và Nam Trung bộ. Tuyến các tỉnh miền Tây: Vĩnh Long - Cần Thơ - Hậu Giang- Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau. Tuyến các tỉnh Nam Trung bộ: Bình Thuận - Phan Thiết - Ninh Thuận - Khánh Hòa - Nha Trang".

Bên dưới bài viết, cô còn để một đường dẫn để đăng ký cho những bà con thật sự khó khăn có thể về quê.

Bài viết của nữ ca sĩ.

Chia sẻ trên Thể thao & văn hóa, Đoàn Di Băng cho biết chi phí hỗ trợ cho chuyến xe 0 đồng lên đến 300 triệu đồng, ước tính 1000 vé xe đi nhiều tỉnh thành và con số này có thể sẽ còn tăng hơn nữa.

Người đẹp sinh năm 1989 cho biết hành động của mình chỉ đơn giản là mong muốn mọi người đều có cái Tết ấm no và hương vị gia đình, tình thân trong đầu năm mới. Dù món quà không lớn nhưng giúp được rất nhiều người thật sự khó khăn.

Đây không phải là lần đầu tiên nữ ca sĩ hỗ trợ tiền vé cho bà con về quê, vào năm trước công ty của vợ chồng Đoàn Di Băng cũng đã chi số tiền lớn để tặng vé xe và lần này lại tiếp tục với hành động đầy nhân văn.