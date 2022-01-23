Tậu liền 3 biệt thự cùng một lúc, 'nữ đại gia quận 7' Đoàn Di Băng gây choáng khi tiết lộ mục đích thực sự

Ở một căn nhà còn chưa hết, netizen không khỏi thắc mắc sau vợ chồng đại gia bất động sản phải tậu liền tay 3 dinh thự đắt đỏ thế này?

Mới đây, cặp vợ chồng đại gia Đoàn Di Băng lại dân tình mắt chữ A mồm chữ O khi tậu 3 căn biệt thự liền kề mới xa hoa nằm ngay trong khu vực đắc địa bậc nhất của thành phố Hồ Chí Minh.

Cách đây 2 tuần vợ chồng Đoàn Di Băng cũng khiến dân tình gato khi khoe tậu 2 căn hộ đắt đỏ có giá trị 30 tỷ đồng. "Đầu năm đi nhận 2 căn hộ xong sang tay bán liền luôn. Con út mua chứ ai. Mà trộm vía mau lẹ lắm nha", cô viết.

Được biết, mục đích xâu xa của việc xây 3 căn biệt thự hoành tráng này chính là để Đoàn Di Băng tặng bố mẹ và làm không gian giải trí cho con cái. Mục đích cao cả khiến cư dân mạng không khỏi ghen tị vì sự chu đáo của vợ đại gia Nguyễn Quốc Vũ. Nghe Di Băng khoe của thấy mà ham. Nhiều người phải vất vả làm ăn cả đời mới tích cóp mua nhà vậy mà cùng lúc cô tậu nguyên 3 căn và sẵn sàng tặng lại cho người trong gia đình.

Trước đây, Đoàn Di Băng còn gây choáng với màn "bán như cho" 2 căn hộ cao cấp sang tay lại cho em gái

Thực tế, căn hộ này được trao lại cho em gái của Di Băng, mặc dù biết căn hộ có giá trị khung, thế nhưng, vợ chồng đại gia không tiếc gì mà sẵn sàng sang tay cho em dì chỉ với 10 triệu đồng. Nữ ca sĩ còn cho biết cô em dì còn yêu cầu vợ chồng chị gái nhượng lại nội thất cao cấp của cả hai căn và trả luôn phí quản lý, bảo trì, sau đó giao chìa khoá lại cho cô nàng.

Xuống thăm công trình nào. Khu này nhà tớ có căn. Một căn gia đình tớ về ở tạm trước khi qua nhà 'ủy ban', một căn cho ba mẹ và căn còn lại là khu vui chơi cho bọn trẻ", cô khoe.

Câu chuyện buôn bán này khiến ai nghe xong cũng cảm thấy ghen tị. Bởi với cách tính toán giá rẻ như cho này, đây là thương vụ buôn bán lỗ nặng rồi chứ sao.

Quay trở lại với dinh thự cao cấp đang trong quá trình chuẩn bị hoàn thiện, nói về lý do chi mạnh tay tặng nhà cho bố mẹ, hot mom Sài thành tâm sự: "Chị tính cho ba mẹ chị căn nhà đang ở (khoảng 22 tỷ) khi chuyển về nhà mới (ý chỉ tòa lâu đài 400 tỷ chuẩn bị xây).

Nhưng ông bà lại ngại vì vợ chồng sẽ còn qua lại ngôi nhà này. Bởi ông bà có nuôi chó (anh Vũ bị dị ứng lông chó). Vậy nên thôi chị cho ba mẹ căn khác mới hoàn toàn vậy".

Nữ ca sĩ chia sẻ lý do tặng nhà cho ông bà ngoại

Nhìn bản phối của 3 tòa nhà mà bà mẹ trẻ khoe ai cũng phải tròn mắt. Nói là biệt thự cũng không quá vì bất động sản này nhìn rất hoành tráng, có cả khu để xe ô tô. Mỗi tòa nhà lại được hiết kế theo một cách khác nhau, tùy theo mục đích sử dụng của gia chủ. Thế mới thấy vợ đại gia bất động sản “chịu chơi” đến mức nào.

Tiếp đó, vợ đại gia bất động sản Nguyễn Quốc Vũ tiếp tục gây chú ý khi nhá hàng về nội thất trong biệt thự. Kèm theo đó, cô viết: "Nhá nhẹ nhà dành tặng ông bà ngoại sấp nhỏ. Gửi hình mẹ coi, rồi mẹ hỏi thiệt nhà của mẹ không rồi khóc. Ai biểu mẹ đẻ con gái chi nên giờ bị ở nhà đẹp".

Dù chỉ là bức ảnh phòng khách thôi cũng thấy rõ sự xa hoa. Căn hộ lấy tông trắng làm chủ đạo. Đồ nội thất trong nhà cũng là tông sáng màu. Nhà lát sàn gỗ màu nâu, phia ngồi tiếp khách cũng được trải thảm nhìn rất sang chảnh.

"Nhá hàng" nội thất và thiết kế bên trong dinh thự. Đoàn Di Băng khiến cư dân mạng không khỏi ghen tị

Hiện tại, trong lúc chờ dinh thự tiền tỷ hoàn thiện và chuyển vào nơi ở mới, gia đình nhà Đoàn Di Băng cũng đang ở “tạm” tại một căn biệt thự khác. Mặc dù chỉ "ở tạm" thôi nhưng Di Băng cũng không quên thể hiện "đẳng cấp người giàu", thuê hẳn đội ngũ thiết kế riêng không gian sống cho gia đình mình.