Bỏ tiền mua 1000 vé xe 0 đồng cho bà con về quê đón Tết, nữ đại gia quận 7 khóc nức nở vì bị "bom vé"

Hậu trường 27/01/2022 19:52

Dù bỏ công sức, tiền bạc ra giúp đỡ bà con có chuyến xe về quê đón Tết, thế nhưng Đoàn Di Băng hiện tại rất mệt mỏi vì phải xử lý các tình huống "bom vé", thậm chí còn bị chửi bới khi gọi điện xác nhận.

Vừa qua, Đoàn Di Băng nhận được cơn mưa lời khen khi cho biết sẽ tặng 1000 vé xe miễn phí cho bà con về quê đón Tết. Sau khi thông báo, nữ đại gia quận 7 đã nhanh chóng mở các đường link cho bà con, để ai có nhu cầu thì đăng ký để được hỗ trợ các tuyến xe về tỉnh miền Tây và Nam Trung Bộ.

Bỏ tiền mua 1000 vé xe 0 đồng cho bà con về quê đón Tết, nữ đại gia quận 7 khóc nức nở vì bị 'bom vé' - Ảnh 1

Suốt 3 ngày vừa qua, Đoàn Di Băng cùng rất nhiều nhân viên của mình đã phải bỏ công sức ra để hỗ trợ công việc này vì gặp không ít bất cập. Mới đây, trên trang cá nhân, Đoàn Di Băng phải đăng tải clip nói về việc bị "bom vé" xe 0đ, cô thậm chí còn bật khóc trước sự việc lần này. 

Đoàn Di Băng nói: "Giữa muôn vàn cách làm từ thiện dễ thì Băng chọn cách tự làm khó bản thân. Trao tặng 1000 vé xe. Đồng nghĩa phải xử lý 1000 tình huống. Băng thương bà con lắm mà bà con không thương Băng. Đặt xong tự huỷ, tự đổi chuyến, tự đổi người hoặc thêm người mà không thông báo".

Bỏ tiền mua 1000 vé xe 0 đồng cho bà con về quê đón Tết, nữ đại gia quận 7 khóc nức nở vì bị 'bom vé' - Ảnh 2

Sau khi có đủ 1000 người đăng ký và Đoàn Di Băng cũng đã đặt xe xong xuôi hết thì nhiều gọi bất ngờ đòi hủy, đòi đổi ngày khiến cho nhiều chuyến xe dù bị trống vẫn phải trả tiền đủ cho nhà xe. Việc này khiến Đoàn Di Băng buồn bã vì rất phí trong khi nhiều người cần được hỗ trợ lại không được giúp đỡ.

Nữ đại gia bật khóc nức nở cho hay, cô phải ngưng tư vấn bán hàng để tập trung rất nhiều nhân viên gọi từng người xác nhận, vậy mà có người khi được gọi còn chửi bới. Đoàn Di Băng nói: "Họ đang hỗ trợ mọi người về quê sum họp gia đình mà sao lại chửi họ? Họ đâu được lợi ích gì từ việc này".

Bỏ tiền mua 1000 vé xe 0 đồng cho bà con về quê đón Tết, nữ đại gia quận 7 khóc nức nở vì bị 'bom vé' - Ảnh 3

Đoàn Di Băng còn cho biết "có hàng trăm lý do" được mọi người đưa ra sau khi đặt vé xe, có người thậm chí chỉ đặt cho vui thôi chứ không muốn về:  "Có vé thương gia không? không có huỷ. Có xe đưa đón tận nhà không? không có cũng huỷ. Mai xe chạy hả? Để suy nghĩ coi có nên về không hay có người đặt thử cho vui thôi chứ cũng không muốn về quê" - Đoàn Di Băng bức xúc kể. 

Vụ việc hiện đang khiến đông đảo cộng đồng mạng vô cùng bức xúc, hành động bom vé, chửi bới thiếu văn minh của một số người trong trường hợp này là không thể chấp nhận được trước những người đang muốn giúp đỡ mình được về quê đón cái Tết bên gia đình và người thân. 

 

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