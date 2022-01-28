Vừa khóc vì bị "bom vé xe", nữ đại gia quận 7 ra tận nơi hỏi han, tiễn bà con nghèo lên xe về quê đón Tết

Hậu trường 28/01/2022 10:53

Gạt bỏ những sự việc không hay xảy ra, Đoàn Di Băng lấy lại tinh thần, ra tận bến xe hỏi han, tiễn bà con nghèo lên chuyến xe miễn phí về quê đón Tết.

Vừa qua, Đoàn Di Băng đã quyết định mở đăng ký để tặng 1000 vé xe miễn phí cho bà con về quê đón Tết. Sau thời gian dài phải xử lý các tình huống bất cập vì việc sắp xếp vé xe 0đ xảy ra nhiều vấn đề, mới đây, vợ chồng nữ đại gia cuối cùng cũng đã có thể đến tận nơi, tiễn bà con nghèo lên xe về quê đón Tết bên gia đình. 

Vừa khóc vì bị 'bom vé xe', nữ đại gia quận 7 ra tận nơi hỏi han, tiễn bà con nghèo lên xe về quê đón Tết - Ảnh 1

Theo ông xã Đoàn Di Băng chia sẻ, cô bị đau dạ dày nhưng vẫn đến nơi tập trung đợi xe và tiễn người dân về quê an toàn. Không chỉ bỏ tiền hỗ trợ vé xe 0đ, Đoàn Di Băng còn tận tình đến tận nơi hỏi han, quan tâm từng người. Nữ ca sĩ mặc đồ giản dị, đi dép lê đến phát nước cho từng người, lo lắng khi bà con phải đợi xe lâu, hỏi han các trường hợp khó khăn. 

Vừa khóc vì bị 'bom vé xe', nữ đại gia quận 7 ra tận nơi hỏi han, tiễn bà con nghèo lên xe về quê đón Tết - Ảnh 2

Có thể thấy, nữ đại gia đã có thể lấy lại tinh thần sau sự việc bị "bom vé xe" 0đ. Trước đó, trên trang cá nhân, Đoàn Di Băng đăng tải đoạn clip trải lòng nói về việc nhiều người tự ý hủy vé xe sau khi đặt. Nữ ca sĩ cho biết suốt 3 ngày vừa qua, cô cùng rất nhiều nhân viên của mình đã phải bỏ công sức ra để hỗ trợ công việc này vì gặp không ít bất cập, cô thậm chí còn bật khóc trước sự việc lần này.

Vừa khóc vì bị 'bom vé xe', nữ đại gia quận 7 ra tận nơi hỏi han, tiễn bà con nghèo lên xe về quê đón Tết - Ảnh 3

Đoàn Di Băng khóc cho biết nhiều người chỉ đặt "thử" xem có phải được miễn phí vé 0đ thiệt hay không, nên sau đó đã hủy vé, thậm chí, nhiều người khi được gọi điện xác nhận còn lớn tiếng chửi bới. Nữ đại gia cùng các nhân viên của mình đã phải xử lý 1000 vé xe, đồng nghĩa với việc với xử lý 1000 trường hợp trước khi các chuyến xe được lăn bánh về quê.

Vừa khóc vì bị 'bom vé xe', nữ đại gia quận 7 ra tận nơi hỏi han, tiễn bà con nghèo lên xe về quê đón Tết - Ảnh 4

Nữ đại gia bật khóc nức nở kể: "Có vé thương gia không? không có huỷ. Có xe đưa đón tận nhà không? không có cũng huỷ. Mai xe chạy hả? Để suy nghĩ coi có nên về không hay có người đặt thử cho vui thôi chứ cũng không muốn về quê... Giữa muôn vàn cách làm từ thiện dễ thì Băng chọn cách tự làm khó bản thân. Trao tặng 1000 vé xe. Đồng nghĩa phải xử lý 1000 tình huống. Băng thương bà con lắm mà bà con không thương Băng. Đặt xong tự huỷ, tự đổi chuyến, tự đổi người hoặc thêm người mà không thông báo".

Vừa khóc vì bị 'bom vé xe', nữ đại gia quận 7 ra tận nơi hỏi han, tiễn bà con nghèo lên xe về quê đón Tết - Ảnh 5

Vợ chồng Đoàn Di Băng - Quốc Vũ nổi tiếng với độ giàu có nhưng bên cạnh đó cũng nổi tiếng với việc thường xuyên bỏ tiền túi ra làm các hoạt động từ thiện như: thông báo xây dựng chung cư cho người vô gia cư, hỗ trợ xe, công việc cho người lao động... Bà xã Quốc Vũ khẳng định "có ít làm ít, có nhiều làm nhiều" và không bao giờ nhận 1 đồng quyên góp nào vị sợ mang tiếng. 

Bỏ tiền mua 1000 vé xe 0 đồng cho bà con về quê đón Tết, nữ đại gia quận 7 khóc nức nở vì bị "bom vé"

Bỏ tiền mua 1000 vé xe 0 đồng cho bà con về quê đón Tết, nữ đại gia quận 7 khóc nức nở vì bị "bom vé"

Dù bỏ công sức, tiền bạc ra giúp đỡ bà con có chuyến xe về quê đón Tết, thế nhưng Đoàn Di Băng hiện tại rất mệt mỏi vì phải xử lý các tình huống "bom vé", thậm chí còn bị chửi bới khi gọi điện xác nhận.

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