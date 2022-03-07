Vàng lên hơn 70 triệu đồng/ lượng, nữ đại gia quận 7 cầm luôn 2 "cọc vàng" làm một điều khiến dân tình trầm trồ

Đoàn Di Băng một lần nữa khiến dân tình phải trầm trồ với độ giàu có, sang chảnh và chịu chơi của mình.

Thị trường vàng sáng nay ngày 7/3 có nhiều biến động khiến dân tình xôn xao bàn tán. Cụ thể, vào khoảng 9 giờ sáng nay, giá vàng SJC đồng loạt được đẩy lên 71 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, và 69,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào. Không đứng ngoài "cuộc vui", nữ đại gia quận 7 - Đoàn Di Băng mới đây đã lập tức cập nhật động thái liên quan đến vàng. Cụ thể, trên trang cá nhân, cô nàng khiến dân tình nháo nhào "xin vía" khi lấy dây thun cột hẳn 2 "cọc vàng" và cho biết sẽ mang số vàng này đi cho... em gái. Hành động của Đoàn Di Băng lập tức khiến dân tình trầm trồ về độ chịu chơi.

Số vàng được Đoàn Di Băng đăng tải lên MXH gồm nhiều miếng vàng và được cô nàng cột thành "2 cọc vàng", nhìn sơ qua, dân tình có thể ước tính số vàng nữ đại gia mang đi cho em gái gồm hàng trăm cây vàng. Tuy nhiên, nữ đại gia không tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào khác về chuyện mua ở thời điểm nào hay lời lỗ bao nhiêu. Trước đây, vào dịp vía Thần Tài 2021, Đoàn Di Băng cũng gây chấn động khi mua hẳn 100 cây vàng lấy may. Ở thời điểm đó, giá vàng mà nữ đại gia Quận 7 mua dao động từ 55 - 57 triệu đồng/ lượng. Đến hiện tại, Đoàn Di Băng đã lời từ 14 - 16 triệu cho mỗi cây vàng, tính tổng cộng, số tiền lời cho 100 cây vàng lên tới 1,4 - 1,6 tỷ đồng.

Nhắc đến Đoàn Di Băng, khán giả lập tức nghĩ đến danh xưng "nữ đại gia quận 7" và những màn chi tiền xa hoa chưa từng có. Từ ngày kết hôn với ông xã doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, Đoàn Di Băng không chỉ được chồng yêu và cưng chiều hết mực mà còn "một bước lên hương" khi chứng tỏ tài kinh doanh mát tay của mình. Chỉ ít năm, cô nàng đã sở hữu khối tài sản vô cùng hoành tráng và xa hoa khiến ai cũng phải tròn mắt kinh ngạc. Vừa qua, nữ đại gia trở thành tâm điểm chú ý với bữa tiệc sinh nhật bạc tỷ, chỉ riêng chiếc váy cô diện trong buổi tiệc cũng đã có giá lên đến gần 1 tỷ đồng. Hoặc gần đây nhất là việc xây dựng căn biệt thự xa hoa có giá lên đến hơn 200 tỷ đồng. Hàng hiệu, siêu xe, biệt thự trải dài... là những gì dân tình nhớ đến mỗi khi nhắc đến nữ đại gia Đoàn Di Băng. Đồ giàu có cực khủng của cặp vợ chồng lần nào cũng khiến dân tình phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Đoàn Di Băng 'chi mạnh' gần 2 tỷ tậu túi Hermès, xứng danh đại gia của showbiz Việt Chỉ vì một câu nhờ mua ủng hộ từ người chị thân thiết, Đoàn Di Băng đã không ngại ngần chi ra số tiền ngang bằng một căn chung cư chỉ để sắm một chiếc túi từ thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới.

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