Xôn xao hình ảnh Đoàn Di Băng ngồi sụp ở bến xe, tổn thất lên tới hai trăm triệu vì bị 'bom' 800 vé tặng bà con về quê ăn Tết!

Hậu trường 29/01/2022 14:28

Tổ chức chuyến xe miễn phí cho bà con về quê ăn Tết, nữ đại gia Đoàn Di Băng suy sụp khi bị bom hơn 800 vé.

Vợ chồng Đoàn Di Băng được biết đến với danh xưng "đại gia quận 7". Tuy có cuộc sống sang chảnh đáng  mơ ước tuy nhiên tính cách lại thân thiện, hài hước nên được rất nhiều người yêu mến trên mạng xã hội. Ngoài công việc kinh doanh, vợ chồng Di Băng còn thường xuyên hoạt động từ thiện, hỗ trợ bà con khó khăn.

Mới đây, trong dịp cận kề Tết Nguyên Đán, cặp vợ chồng không ngại chi tiền khủng để tổ chức nhiều chuyến xe Tết cho bà con tại TP.HCM về quê miễn phí. Hành động này của Đoàn Di Băng nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Ngay sau khi vừa thông báo và mở cổng cho người dân đăng ký về quê đã hết sạch vé.

Xôn xao hình ảnh Đoàn Di Băng ngồi sụp ở bến xe, tổn thất lên tới hai trăm triệu vì bị 'bom' 800 vé tặng bà con về quê ăn Tết! - Ảnh 1
Hình ảnh Đoàn Di Băng ngồi sụp ở bến xe khi bị bom hơn 800 vé xe cho bà con về quê ăn Tết - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một việc không thể ngờ sau đó là  rất nhiều người huỷ vé mà không có lý do chính đáng cụ thể. Thậm chí, khi phía Đoàn Di Băng liên hệ xác nhận còn bị "mắng chửi". Mặc dù bị "bom" nhiều vé như vậy nhưng đúng theo kế hoạch tối 28/1, các chuyến xe miễn phí chở bà con về quê ăn Tết của vợ chồng đại gia Đoàn Di Băng vẫn khởi hành.

Đáng chú ý, trên mạng xã hội, dân mạng xót xa trước hình ảnh Đoàn Di Băng mặc đồ bộ đơn giản, ngồi "suy sụp" ở bến xe vì bị bom hơn 800 vé. Được biết, nữ đại gia vẫn có mặt tại địa điểm hẹn đón bà con về quê ăn Tết đúng như cô thông báo trước đó.

Xôn xao hình ảnh Đoàn Di Băng ngồi sụp ở bến xe, tổn thất lên tới hai trăm triệu vì bị 'bom' 800 vé tặng bà con về quê ăn Tết! - Ảnh 2
Đoàn Di Băng bật khóc quay video nói về việc bị bom hơn 800 vé - Ảnh: Cắt từ clip

Ban đầu Đoàn Di Băng tặng hơn 1000 vé miễn phí cho bà con các tỉnh về quê ăn Tết. Tuy nhiên trên thực tế, cô đã bị "bom" hơn 800 vé với thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng. Trước sự việc đau lòng này, trao đổi với Pháp luật và bạn đọc, Đoàn Di Băng cho biết: "Lúc đầu tôi buồn lắm. Nhưng tối đó ra tiễn bà con thấy mọi người vui vì sắp được về nhà cái hết buồn. Dù ít nhưng vẫn giúp được bà con".

Ngoài ra, cô cũng chia sẻ rằng được phía nhà xe "cùng giúp đỡ" những vé bom nên cũng giảm thiểu được phần nào thiệt hại. Hiện, netizen vẫn đang bức xúc trước hành vi "đặt vé cho vui" của nhiều người trong đợt từ thiện này của Đoàn Băng Di. 

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