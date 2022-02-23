Đoàn Di Băng 'chi mạnh' gần 2 tỷ tậu túi Hermès, xứng danh đại gia của showbiz Việt

Hậu trường 23/02/2022 21:36

Chỉ vì một câu nhờ mua ủng hộ từ người chị thân thiết, Đoàn Di Băng đã không ngại ngần chi ra số tiền ngang bằng một căn chung cư chỉ để sắm một chiếc túi từ thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới.

Đã từ lâu, Đoàn Di Băng nổi tiếng với việc là một doanh nhân nữ thành đạt, cô và ông xã đại gia luôn không ngại tiếc tiền mua sắm những sản phẩm đắt đỏ để bản thân sử dụng. Lần gần đây nhất, hai vợ chồng giàu có này đã chi mạnh 7 tỷ chỉ để trang trí nội thất cho căn nhà của mình, tuy vậy đó chỉ là một lần nhỏ trong những lần mà cặp đôi tiêu tiền "tẹt ga".

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Việc mua sắm những phụ kiện đắt đỏ là chuyện thường ngày của Đoàn Di Băng

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Đoàn Di Băng đã chia sẻ câu chuyện cô được một người chị thân thiết cũng là seller chuyên về các dòng túi xách cao cấp chào mua một chiếc túi Hermès Kelly size nhỏ da cá sấu với giá 1,8 tỷ đồng. Được biết, nữ seller này chỉ gửi ảnh túi cho Đoàn Di Băng kèm với dòng nhắn: "8/3 tới rồi, mua ủng hộ chị không em?".

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Chiếc túi 'tỷ bảy' Đoàn Di Băng mua được sau khi trả giá

Nếu là một người bình thường, chắc hẳn ai nấy cũng "hoa mắt, chóng mặt" khi nghe đến số tiền này. Tuy vậy, nữ đại gia họ Đoàn đã "trả giá nhẹ" xuống còn 1,7 tỷ đồng và cùng chồng đi sắm ngay sau đó

Đoàn Di Băng hài hước kể lại: "Em mách chồng em là chị dụ dỗ trẻ em mới dậy thì đua đòi nè. Tiền đâu mà chồng em mua. Chồng em vất vả nuôi em nên người. Chị nghĩ tiền đâu mà mua cái túi một tỷ tám? Một tỷ bảy chị có bán không?".

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Đoàn Di Băng sở hữu một bộ sưu tập túi Hermès khổng lồ với chiếc túi bạch tạng hiếm có mà không phải ai có tiền cũng mua được

Tuy vậy, đây không phải là chiếc túi đắt nhất mà Đoàn Di Băng từng sở hữu. Được biết, nữ đại gia có cả một bộ sưu tập túi Hermès với số lượng lớn, trong đó phải kể đến chiếc túi Birkin Matte Himalayan Nilo Crocodile phiên bản không đính kim cương có giá trị hơn 100.000 USD và dĩ nhiên là việc mua một chiếc túi Hermès đã là điều vô cùng khó khăn rồi thì để tậu về chiếc túi bạch tạng hiếm có này thì không phải cứ có tiền là sẽ được.

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