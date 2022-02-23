Đoàn Di Băng 'chi mạnh' gần 2 tỷ tậu túi Hermès, xứng danh đại gia của showbiz Việt

Đã từ lâu, Đoàn Di Băng nổi tiếng với việc là một doanh nhân nữ thành đạt, cô và ông xã đại gia luôn không ngại tiếc tiền mua sắm những sản phẩm đắt đỏ để bản thân sử dụng. Lần gần đây nhất, hai vợ chồng giàu có này đã chi mạnh 7 tỷ chỉ để trang trí nội thất cho căn nhà của mình, tuy vậy đó chỉ là một lần nhỏ trong những lần mà cặp đôi tiêu tiền "tẹt ga".

Việc mua sắm những phụ kiện đắt đỏ là chuyện thường ngày của Đoàn Di Băng

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Đoàn Di Băng đã chia sẻ câu chuyện cô được một người chị thân thiết cũng là seller chuyên về các dòng túi xách cao cấp chào mua một chiếc túi Hermès Kelly size nhỏ da cá sấu với giá 1,8 tỷ đồng. Được biết, nữ seller này chỉ gửi ảnh túi cho Đoàn Di Băng kèm với dòng nhắn: "8/3 tới rồi, mua ủng hộ chị không em?".