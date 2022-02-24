Con gái mới 2 tuổi, nữ đại gia quận 7 đã "lo xa" để lại của hồi môn hơn 70 tỷ đồng

Quả là "sướng từ trong trứng" như con gái của Đoàn Di Bằng, mới chỉ 2 tuổi đã được mẹ để lại của hồi môn với giá trị lên đến hơn 70 tỷ.

Nhắc đến những nữ đại gia giàu có nhất showbiz Việt chắc chắn không thể không nói đến Đoàn Di Băng. Từ ngày kết hôn với ông xã doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, Đoàn Di Băng không chỉ được chồng yêu và cưng chiều hết mực mà còn "một bước lên hương" khi chứng tỏ tài kinh doanh mát tay của mình. Chỉ ít năm, cặp đôi đã sở hữu khối tài sản vô cùng hoành tráng và xa hoa khiến ai cũng phải tròn mắt kinh ngạc. Ở thời điểm hiện tại, cặp đôi đã đón chào công chúa đầu tiên chào đời, đặt tên Linh Đan (hay thường gọi là Hana). Năm 2016, cô tiếp tục sinh con gái thứ 2 tên An Nhiên (gọi ở nhà là Yuki). Năm 2020, cô tiếp tục hạ sinh bé thứ 3 đặt tên ở nhà là Bing Bing. Từ ngày có con, Đoàn Di Băng cũng vô cùng nổi tiếng trong những màn chịu chi cho con cái và cưng chiều hết mực.

Có bố mẹ giàu có, xa hoa, các con của Đoàn Di Băng không chỉ sống trong nhung lụa từ bé mà còn được chuẩn bị sẵn của hồi môn bằng loạt biệt thự vài chục tỷ. Theo đó, cách đây không lâu, nữ đại gia quận 7 từng khiến dân tình trầm trồ khi bật mí vợ chồng cô quyết định để lại bất động sản 70 tỷ làm của quà cưới khi con gái thứ 3 - hiện mới được gần 2 tuổi. Được biết, ngôi nhà của nữ đại gia hiện được định giá 70 tỷ và có rất nhiều người ngỏ ý mua nhưng cô quyết định không bán mà để lại cho con gái: "Ngôi nhà em mua được 6 tháng lên 70 tỷ. Em không bán đâu mấy anh ới, đừng gọi cho em nữa. Em để là nơi chốn em về mà . Mốt em cho Nakibing (tên ghép của 3 ái nữ) làm của hồi môn, lúc đó muốn mua thì hỏi tụi nó nha" - cô viết.

Nhắc đến Đoàn Di Băng, khán giả lập tức nghĩ đến danh xưng "nữ đại gia quận 7" và những màn chi tiền xa hoa chưa từng có. Vừa qua, nữ đại gia trở thành tâm điểm chú ý với bữa tiệc sinh nhật bạc tỷ, chỉ riêng chiếc váy cô diện trong buổi tiệc cũng đã có giá lên đến gần 1 tỷ đồng. Hoặc gần đây nhất là việc xây dựng căn biệt thự xa hoa có giá lên đến hơn 200 tỷ đồng. Hàng hiệu, siêu xe, biệt thự trải dài... là những gì dân tình nhớ đến mỗi khi nhắc đến nữ đại gia Đoàn Di Băng. Đồ giàu có cực khủng của cặp vợ chồng lần nào cũng khiến dân tình phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Đoàn Di Băng 'chi mạnh' gần 2 tỷ tậu túi Hermès, xứng danh đại gia của showbiz Việt Chỉ vì một câu nhờ mua ủng hộ từ người chị thân thiết, Đoàn Di Băng đã không ngại ngần chi ra số tiền ngang bằng một căn chung cư chỉ để sắm một chiếc túi từ thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-moi-2-tuoi-nu-dai-gia-quan-7-da-lo-xa-de-lai-cua-hoi-mon-hon-70-ty-dong-451835.html