Con gái mới 2 tuổi, nữ đại gia quận 7 đã "lo xa" để lại của hồi môn hơn 70 tỷ đồng

Hậu trường 24/02/2022 11:41

Quả là "sướng từ trong trứng" như con gái của Đoàn Di Bằng, mới chỉ 2 tuổi đã được mẹ để lại của hồi môn với giá trị lên đến hơn 70 tỷ.

Nhắc đến những nữ đại gia giàu có nhất showbiz Việt chắc chắn không thể không nói đến Đoàn Di Băng. Từ ngày kết hôn với ông xã doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, Đoàn Di Băng không chỉ được chồng yêu và cưng chiều hết mực mà còn "một bước lên hương" khi chứng tỏ tài kinh doanh mát tay của mình. Chỉ ít năm, cặp đôi đã sở hữu khối tài sản vô cùng hoành tráng và xa hoa khiến ai cũng phải tròn mắt kinh ngạc.

Con gái mới 2 tuổi, nữ đại gia quận 7 đã 'lo xa' để lại của hồi môn hơn 70 tỷ đồng - Ảnh 1

Ở thời điểm hiện tại, cặp đôi đã đón chào công chúa đầu tiên chào đời, đặt tên Linh Đan (hay thường gọi là Hana). Năm 2016, cô tiếp tục sinh con gái thứ 2 tên An Nhiên (gọi ở nhà là Yuki). Năm 2020, cô tiếp tục hạ sinh bé thứ 3 đặt tên ở nhà là Bing Bing. Từ ngày có con, Đoàn Di Băng cũng vô cùng nổi tiếng trong những màn chịu chi cho con cái và cưng chiều hết mực. 

Con gái mới 2 tuổi, nữ đại gia quận 7 đã 'lo xa' để lại của hồi môn hơn 70 tỷ đồng - Ảnh 2

Có bố mẹ giàu có, xa hoa, các con của Đoàn Di Băng không chỉ sống trong nhung lụa từ bé mà còn được chuẩn bị sẵn của hồi môn bằng loạt biệt thự vài chục tỷ. Theo đó, cách đây không lâu, nữ đại gia quận 7 từng khiến dân tình trầm trồ khi bật mí vợ chồng cô quyết định để lại bất động sản 70 tỷ làm của quà cưới khi con gái thứ 3 - hiện mới được gần 2 tuổi. 

Được biết, ngôi nhà của nữ đại gia hiện được định giá 70 tỷ và có rất nhiều người ngỏ ý mua nhưng cô quyết định không bán mà để lại cho con gái: "Ngôi nhà em mua được 6 tháng lên 70 tỷ. Em không bán đâu mấy anh ới, đừng gọi cho em nữa. Em để là nơi chốn em về mà . Mốt em cho Nakibing (tên ghép của 3 ái nữ) làm của hồi môn, lúc đó muốn mua thì hỏi tụi nó nha" - cô viết.  

Con gái mới 2 tuổi, nữ đại gia quận 7 đã 'lo xa' để lại của hồi môn hơn 70 tỷ đồng - Ảnh 3

Nhắc đến Đoàn Di Băng, khán giả lập tức nghĩ đến danh xưng "nữ đại gia quận 7" và những màn chi tiền xa hoa chưa từng có. Vừa qua, nữ đại gia trở thành tâm điểm chú ý với bữa tiệc sinh nhật bạc tỷ, chỉ riêng chiếc váy cô diện trong buổi tiệc cũng đã có giá lên đến gần 1 tỷ đồng.

Con gái mới 2 tuổi, nữ đại gia quận 7 đã 'lo xa' để lại của hồi môn hơn 70 tỷ đồng - Ảnh 4

Hoặc gần đây nhất là việc xây dựng căn biệt thự xa hoa có giá lên đến hơn 200 tỷ đồng. Hàng hiệu, siêu xe, biệt thự trải dài... là những gì dân tình nhớ đến mỗi khi nhắc đến nữ đại gia Đoàn Di Băng. Đồ giàu có cực khủng của cặp vợ chồng lần nào cũng khiến dân tình phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Đoàn Di Băng 'chi mạnh' gần 2 tỷ tậu túi Hermès, xứng danh đại gia của showbiz Việt

Đoàn Di Băng 'chi mạnh' gần 2 tỷ tậu túi Hermès, xứng danh đại gia của showbiz Việt

Chỉ vì một câu nhờ mua ủng hộ từ người chị thân thiết, Đoàn Di Băng đã không ngại ngần chi ra số tiền ngang bằng một căn chung cư chỉ để sắm một chiếc túi từ thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới.

Xem thêm
Từ khóa:   Đoàn Di Băng Con gái Đoàn Di Băng nữ đại gia quận 7

TIN MỚI NHẤT

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 12 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 9 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?