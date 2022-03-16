Nữ đại gia quận 7 bị nói "khoe mẽ hoang đường" khi mua nhà rồi "bỏ quên", ông xã doanh nhân lập tức bênh vực

Hậu trường 16/03/2022 10:13

Đoàn Di Băng cho biết số tiền cô bỏ ra mua căn nhà view biển này chỉ bằng giá trị 1 chiếc đồng hồ của cô nên việc mua rồi bỏ quên là "chuyện bình thường".

Với khối bất động sản trải dài khắp nơi, thế nên nữ đại gia quận 7 Đoàn Di Băng mới đây khiến công chúng ngỡ ngàng khi tiết lộ chuyện "có 102" về việc mua nhà rồi... quên luôn. Theo đó, cô nàng cho biết vợ chồng cô đã "chốt đơn" một căn hộ view biển tiền tỷ tại Nha Trang cách đây 3 năm, nhưng sau đó thì quên mất, mãi đến khi nhân viên BĐS gọi đến nhận nhà thì cô nàng mới nhớ ra mình từng mua nó. 

Nữ đại gia quận 7 bị nói 'khoe mẽ hoang đường' khi mua nhà rồi 'bỏ quên', ông xã doanh nhân lập tức bênh vực - Ảnh 1

Chia sẻ này của hot mom 3 con khiến ai nấy đều "ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa", bên cạnh những lời ngưỡng mộ về độ giàu có thì nhiều ý kiến cũng cho rằng cô đang quá khoe mẽ một cách "hoang đường", bởi căn nhà mua hàng tỷ đồng chứ có phải mớ rau mớ cỏ đâu mà dễ quên đến thế.

Ngay lập tức, Đoàn Di Băng đã lên tiếng đáp trả. Cô khẳng định việc mình quên từng mua bất động sản này là thật chứ không khoe mẽ. Nữ đại gia cho biết với cô giá trị căn nhà chỉ bằng... 1 chiếc đồng hồ của cô nên chuyện mua rồi quên cũng là điều bình thường. 

Nữ đại gia quận 7 bị nói 'khoe mẽ hoang đường' khi mua nhà rồi 'bỏ quên', ông xã doanh nhân lập tức bênh vực - Ảnh 2

"Vì mua cách đây tận 3 năm. Lúc đó bà chị rủ mua chung nên hứng lên kêu anh chồng mua cho em rồi không để ý tới luôn. Với lại giá trị cũng không cao, cỡ một cái đồng hồ của Băng thôi nên cũng dễ bị quên sau nhiều năm là chuyện bình thường mà, sao nhiều bạn nói quên là hoang đường. Với lại Băng mua bán nhà trong 1 năm khá nhiều á, nhớ sót là bình thường nha" - Đoàn Di Băng chia sẻ.

Về phía ông xã doanh nhân của Đoàn Di Băng, cũng như mọi lần, mỗi khi vợ bị chỉ trích, Quốc Vũ đều nhanh chóng lên tiếng bênh vực, bảo vê. Anh cho biết phản ứng "gắt" của mọi người chỉ khiến Đoàn Di Băng lợi càng thêm lợi: "Chọc cái mỏ bả chi để bả lên nói, rồi giá nhà bả lại tăng. Bị miết vậy mà không nhớ" - ông xã Đoàn Di Băng viết. 

 

Giàu có như nữ đại gia quận 7: Mua căn hộ view biển tiền tỷ rồi... "quên luôn", để 3 năm sau mới nhớ

Giàu có như nữ đại gia quận 7: Mua căn hộ view biển tiền tỷ rồi... "quên luôn", để 3 năm sau mới nhớ

Đoàn Di Băng chứng minh cho câu nói giàu có đến "mất trí" khi mua nguyên căn hộ ven biển tiền tỷ nhưng quên béng đến khi nhân viên gọi đến nhận nhà, cô nàng mới ngỡ ngàng nhớ đã mua.

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Từ khóa:   Đoàn Di Băng ông xã Đoàn Di Băng doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ

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