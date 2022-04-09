Bất ngờ thái độ 'khác thường' của bạn trai Phạm Quỳnh Anh với con riêng của người tình

Hậu trường 09/04/2022 09:27

Cộng đồng mạng đã tìm ra được một số thông tin về người yêu mới của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, điều bất ngờ nhất chính là thái độ của anh đối với con riêng của cô.

Sau ngày 14/2 vừa qua, MXH liên tục xôn xao khi hàng loạt sao hạng A gửi lời chúc mừng một nghệ sĩ nữ đã được cầu hôn. Danh tính của nữ nghệ sĩ này ngay lập tức bị đưa vào tầm ngắm, thậm chí có thông tin hiện cô đang ở Mỹ để chờ ngày sinh con.

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Vòng 2 to bất thường của Phạm Quỳnh Anh làm nhiều người nghi ngờ cô đang mang thai - Ảnh: Internet

Trùng hợp là nhiều thông tin được "úp mở" lại dẫn đến một nữ ca sĩ chính là Phạm Quỳnh Anh. Cụ thể, thời gian gần đây cô luôn xuất hiện với vòng 2 to bất thường và cũng vừa sang Mỹ.

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Hình ảnh được cho là Phạm Quỳnh Anh đang cùng bạn trai đi dạo tại Mỹ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người tò mò nhất lại là danh tính của bạn trai Phạm Quỳnh Anh, thông tin về anh chàng này là rất ít, thậm chí dung mạo của anh cũng còn là một ẩn số. May thay, một số thông tin về người này đã bỉ ò rỉ trên MXH.

Theo đó, bạn trai của Phạm Quỳnh Anh không phải là người trong ngành giải trí mà là doanh nhân. Anh tên là K, nhỏ tuổi hơn Phạm Quỳnh Anh.

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Bạn trai mới của Phạm Quỳnh Anh rất yêu thương các con của cô - Ảnh: Internet

Được biết, K là một người đàn ông ấm áp và chu đáo, ngoài việc tháp tùng nữ nghệ sĩ đi diễn nhiều lần, anh còn quan tâm đến bạn gái và các con riêng của cô.

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Giữa nghi vấn bầu bí, Phạm Quỳnh Anh bị 'tóm sống' khi đang vi vu trời Tây cùng bạn trai

Hình ảnh mới nhất của Phạm Quỳnh Anh nắm tay một người đàn ông, tình tứ đi dạo phố ở Mỹ khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán xôn xao.

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