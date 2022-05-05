Hậu tin đồn được cầu hôn, rộ thêm ảnh Phạm Quỳnh Anh 'hẹn hò' cùng 'tình trẻ trong lời đồn', có cả người thân?

Cộng đồng mạng vừa truyền tay nhau hình ảnh Phạm Quỳnh Anh đi ăn cùng một chàng trai và gia đình.

Mới đây, netizen lan truyền hình ảnh Phạm Quỳnh Anh đi ăn cùng 1 chàng trai và gia đình. Theo những gì netizen đồn đoán, người ngồi bên cạnh nữ ca sĩ chính là "nửa kia" của cô. Dù chưa biết thực hư thế nào nhưng bức ảnh đang được chia sẻ một cách rộng rãi. Ai nấy đều mong Phạm Quỳnh Anh sẽ lên tiếng xác thực khoảnh khắc này.

Phạm Quỳnh Anh được cho là đi ăn với gia đình bạn trai tin đồn - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, vào ngày 15/2, mạng xã hội xôn xao vì hội bạn thân đình đám Gia đình văn hóa cùng đăng 1 tấm hình kèm nội dung: "We love you, 14/2/2022". Trong ảnh là khoảnh khắc mọi người cùng nâng ly, chúc mừng ai đó cầu hôn/ được cầu hôn. Nhân vật nữ chính được cầu hôn trong buổi tiệc lãng mạn không ai khác chính là nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh.

Tin đồn Phạm Quỳnh Anh được cầu hôn vào Valentine - Ảnh: FBNV

Được biết, bạn trai của Phạm Quỳnh Anh có tên là K, nhỏ tuổi hơn. Anh không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và là một doanh nhân thành đạt. Điểm đặc biệt nhất phải kể đến là người đàn ông này rất yêu thương gia đình bạn gái cũng như các con của cô.

Bạn trai của Phạm Quỳnh Anh nhỏ tuổi hơn cô - Ảnh minh họa: Internet

Dù chưa biết thực hư thế nào, CĐM vẫn tiếp tục chờ đợi thông tin chính thức từ cai sĩ Phạm Quỳnh Anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-tin-don-duoc-cau-hon-ro-them-anh-pham-quynh-anh-hen-ho-cung-tinh-tre-trong-loi-don-co-ca-nguoi-than-466429.html