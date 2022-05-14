Sau biến cố hôn nhân, Phạm Quỳnh Anh chỉ dùng 1 từ đã tiết lộ cuộc sống hiện tại bên bạn trai kém tuổi?

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với đạo diễn Quang Huy, vừa qua, Phạm Quỳnh Anh đã xác nhận có niềm vui mới. Tuy nhiên, nữ ca sĩ muốn giữ hạnh phúc cho riêng mình biết chứ không muốn gây thêm nhiều ồn ào. Ngoài việc có tình trẻ, thời gian qua, Phạm Quỳnh Anh cũng khiến công chúng tò mò vì tin đồn mang thai với bạn trai kém tuổi. Vì vậy những động thái của nữ ca sĩ gần đây đều thu hút nhiều sự chú ý.

Phạm Quỳnh Anh được bạn trai trẻ tuổi cầu hôn - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh đã đăng tải những bức ảnh đẹp chụp ở biển. Đáng chú ý, cô vẫn khéo léo chọn chiếc váy trắng mềm mại, để lộ khoảng lưng trần gợi cảm nhưng vẫn nhất quyết giấu bụng. Kèm theo hình ảnh là dòng trạng thái chỉ một từ ngắn gọn: "Peace" (bình yên).