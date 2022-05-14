Sau biến cố hôn nhân, Phạm Quỳnh Anh chỉ dùng 1 từ đã tiết lộ cuộc sống hiện tại bên bạn trai kém tuổi?

Chỉ một từ ngắn gọn đăng tải trên trang cá nhân có thể thấy dường như Phạm Quỳnh Anh đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
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Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với đạo diễn Quang Huy, vừa qua, Phạm Quỳnh Anh đã xác nhận có niềm vui mới. Tuy nhiên, nữ ca sĩ muốn giữ hạnh phúc cho riêng mình biết chứ không muốn gây thêm nhiều ồn ào. Ngoài việc có tình trẻ, thời gian qua, Phạm Quỳnh Anh cũng khiến công chúng tò mò vì tin đồn mang thai với bạn trai kém tuổi. Vì vậy những động thái của nữ ca sĩ gần đây đều thu hút nhiều sự chú ý.
Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh đã đăng tải những bức ảnh đẹp chụp ở biển. Đáng chú ý, cô vẫn khéo léo chọn chiếc váy trắng mềm mại, để lộ khoảng lưng trần gợi cảm nhưng vẫn nhất quyết giấu bụng. Kèm theo hình ảnh là dòng trạng thái chỉ một từ ngắn gọn: "Peace" (bình yên).
Có thể thấy, nhan sắc gần đây của nữ ca sĩ lên hương rõ rệt, điều này chứng minh cho sự hạnh phúc và êm đềm trong cuộc sống hiện tại của Phạm Quỳnh Anh. Dưới phần bình luận, cô cũng nhận được nhiều lời chúc và khen ngợi từ người hâm mộ.
Mặc dù luôn giữ kín bưng về thông tin cũng như diện mạo của đàng trai. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ đã vô tình bắt gặp nhiều khoảnh khắc cả 2 sánh đôi hẹn hò với nhau. Trước đó không lâu, Phạm Quỳnh Anh còn được nhìn thấy khi đang ngồi ở quán vỉa hè cùng một người đàn ông - được cho là bạn trai kém tuổi của nữ ca sĩ. Trước nhiều hình ảnh lộ rõ vòng 2 "quá cỡ", người hâm mộ háo hức mong chờ Phạm Quỳnh Anh sớm xác nhận tin vui.