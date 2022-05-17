CĐM tiếp tục bật chế độ 'mắt cú vọ' soi cực kỹ những dấu hiệu mẹ bầu khó chối cãi của Phạm Quỳnh Anh, tin đồn mang thai với tình trẻ là sự thật?

Cũng từ khi xuất hiện tin đồn, nữ ca sĩ dần thay đổi phong cách ăn mặc. Cô thường xuyên xuất hiện trong những bộ trang phục rộng che bụng và chụp ảnh khéo léo không để lộ vòng 2. Dường như toàn bộ album ảnh thời gian qua của giọng ca Bụi bay vào mắt đều chụp phần trên.

Thời gian qua, thông tin vợ cũ Quang Huy đang mang thai với tình trẻ nhận được sự quan tâm từ công chúng. Tuy nhiên, Phạm Quỳnh Anh nhất quyết không lên tiếng làm rõ thực hư.

Mới đây, Phạm Quỳnh Anh tiếp tục gây chú ý khi đăng tải khi đăng tải hình ảnh bên gia đình. Người đẹp cũng xuất hiện với bộ trang phục rộng và được chụp ngang vòng 1 trở lên hoặc từ phía sau. Mặc dù Phạm Quỳnh Anh đã khéo léo nhằm tránh sự chú ý vào phần bụng, nhưng dân mạng vẫn tinh ý nhận ra cơ thể cô đang có sự thay đổi lớn.

Những thay đổi rõ nét trên gương mặt Phạm Quỳnh Anh. Ảnh: FBNV

Phạm Quỳnh Anh tăng cân khá nhiều giữa tin đồn bầu bí. Ảnh: FBNV

Có thể thấy, Phạm Quỳnh Anh đã vỡ nét nhiều so với trước. Cơ thể cô có nhiều sự thay đổi như: gương mặt tròn trịa, mũi nở, bắp tay lực lưỡng, chân hơi phù nề, vòng 1 nảy nở và môi cũng mọng hơn. Dù khiến nhiều phụ nữ không khỏi chạnh lòng mỗi khi nhìn mình trong gương nhưng đây hoàn toàn là những hiện tượng bình thường của thai kỳ và sẽ dần biến mất sau khi sinh bé.

Từ đây, nhiều người tin việc Phạm Quỳnh Anh đang mang thai con thứ 3 với tình trẻ là sự thật.

Vào ngày 8/4 vừa qua, mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh được cho là cảnh Phạm Quỳnh Anh đi mua sắm, hẹn hò với tình trẻ ở Mỹ. Trang phục và dáng điệu của người phụ nữ trong bức ảnh hoàn toàn trùng khớp với khung hình Phạm Quỳnh Anh từng chia sẻ.

Vừa qua, bức ảnh nữ ca sĩ nắm tay một người đàn ông đi dạo phố gây xôn xao. Người đàn ông này được cho là bạn trai hiện tại của Phạm Quỳnh Anh, kém tuổi cô và là một doanh nhân. Ảnh: Internet

Trước đó, vào dịp Valentine, Phạm Quỳnh Anh cùng hội bạn thân toàn những gương mặt đình đám Vbiz như Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Mai Phương Thuý, Hoàng Thuỳ Linh, Gil Lê… đăng tải hình ảnh một buổi cầu hôn lãng mạn. Nhân vật chính trong buổi cầu hôn đó được cho là chính cô.

Hình ảnh buổi cầu hôn lãng mạn dịp Valentine vừa qua, nhân vật chính được cho là Phạm Quỳnh Anh. Ảnh: FBNV

Lên tiếng sau đó, Phạm Quỳnh Anh chỉ lấp lửng khoe: "Đây chỉ là một niềm vui bất ngờ nho nhỏ của Quỳnh Anh". Khán giả mong chờ giọng ca Bụi bay vào mắt sớm công khai “nửa kia” trong thời gian sớm nhất.