Lộ clip Hoài Linh trong vai diễn mới đầy quyền lực, lý do trở lại với sân khấu cải lương khiến ai cũng bất ngờ?

Cư dân mạng được dịp dậy sóng trước đoạn clip ghi lại cảnh danh hài Hoài Linh xuất hiện với vai Dung Ma Ma trong vở diễn Hoàn Châu Cách Cách của đoàn cải lương Huỳnh Long mới đây.

Vào ngày 11/6 mới đây, danh hài Hoài Linh đã xuất hiện với vai Dung Ma Ma trong vở diễn Hoàn Châu cách cách của đoàn cải lương Huỳnh Long. Đây có thể xem là lần xuất hiện hiếm hoi của nam danh hài trên sân khấu cải lương tuồng cổ. Được biết, trước đó, Hoài Linh từng tham gia diễn này trong clip cải lương cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như Kim Tử Long, Vũ Linh, Ngọc Huyền,… nhưng đó đã là chuyện cách đây nhiều năm. Hoài Linh với tạo hình Dung Ma MA - Ảnh: Internet Theo Dân Việt, nghệ sĩ Bình Tinh, trưởng đoàn cải lương Huỳnh Long cho biết, vở cải lương kinh điển "Hoàn Châu Cách Cách" do mẹ cô là cố soạn giả Bạch Mai viết dựa theo bộ phim cùng tên.

Binh Tinh chia sẻ, lúc soạn dã Bạch Mai còn sống đã đề nghị dựng vở này nhưng do dịch bệnh mà mọi kế hoạch bị dời lại. Bây giờ dù mẹ đã mất nhưng cô vẫn quyết tâm thực hiện tâm huyết của bà để tưởng nhớ cố nghệ sị , đồng thời tạo cơ hội cho thế hệ truyền nhân của đoàn Huỳnh Long cùng biểu diễn. Hoài Linh cùng đoàn tích cực tập luyện cho vở diễn suốt nhiều ngày qua - Ảnh: Dân Việt Về phía Hoài Linh, nam danh hài mới đây cũng tiết lộ lý do tham gia vở diễn. Cụ thể, Hoài Linh cho viết: "Tôi đến với vở xuất phát từ lòng yêu thương đoàn cải lương Huỳnh Long bao năm nay, từ lúc soạn giả Bạch Mai còn sống. Tôi kính soạn giả Bạch Mai như mẹ, thương Bình Tinh như em gái khi em cùng những thế hệ truyền nhân của đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long cố gắng duy trì và phát triển bảng hiệu Huỳnh Long để đáp lại lòng yêu thương của quý khán giả cũng như thể hiện sự yêu kính đối với thế hệ cha anh đi trước.

Khi nghe Thoại Mỹ, Hữu Quốc, Bình Tinh cũng như toàn thể nghệ sĩ mong tôi tham gia để tạo thêm nguồn động lực các em thì tôi sẳn sàng ngay. Những ngày qua, tôi tập miệt mài cùng các em cháu, góp thêm vài mảng miếng để diễn hay hơn, điều đó cũng giúp cho bản thân tôi cực kì hạnh phúc". Đáng chú ý, mới đây, đoạn clip ghi lại một phần buổi biểu diễn cũng được lan truyền trên mạng xã hội. Trong clip, nhân vật Dung Ma Ma của Hoài Linh xuất hiện đầy quyền lực, liên tục to tiếng với vị công công bên cạnh. Được biết, Dung Ma Ma là vai phản diện, độc ác và hài hước, luôn bày mưu hết lần này đến lần khác nhằm hãm hại Tiểu Yến Tử… Cuối cùng bà phải trả giá đắt cho những hành động của mình. Sau loạt ồn ào từ thiện, có thể thấy, Hoài Linh đang ngày càng có nhiều động thái trở lại showbiz. Tuy nhiên, bên cạnh các ý kiến hết lời ủng hộ thì một bộ phận cư dân mạng vẫn để lại ý kiến mỉa mai vì ồn ào trước kia của nam danh hài.

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