Tái xuất sân khấu hội chợ sau thời gian dài vắng bóng, Hoài Linh và Hứa Minh Đạt bị ném đồ ngay lúc biểu diễn gây xôn xao

Sau thời gian ở ẩn vì ồn ào giải ngân chậm tiền từ thiện, gần đây, Hoài Linh đã tái xuất trở lại hoạt động nghệ thuật. Đáng nói, đã lâu rồi khán giả mới thấy Hoài Linh trở lại biểu diễn trên sân khấu hội chợ. Trước ồn ào diễn ra, nam nghệ sĩ từng là một trong những gương mặt phủ sóng khắp các chương trình truyền hình và còn được mệnh danh là "một ngôi sao bảo chứng phòng vé".

Hoài Linh khốn đốn vì thời gian vướng ồn ào chậm giải ngân tiền từ thiện - Ảnh: Cắt từ clip

Mới đây nhất, trên mạng xã hội, cư dân mạng bất ngờ lan truyền chóng mặt một đoạn clip cho rằng Hoài Linh và Hứa Minh Đạt khán giả bị ném đá khi đang biểu diễn trên một sân khấu hội chợ. Cụ thể, khi Hứa Minh Đạt khi vừa bắt đầu tiết mục thì bị khán giả ném một thứ gì đó màu trắng lên sân khấu. Lúc này, dường như quá bất ngờ, nam diễn viên chỉ kịp bình tĩnh, ngước lại nhìn sau đó vẫn tiếp tục màn tấu hài của mình.