Tái xuất sân khấu hội chợ sau thời gian dài vắng bóng, Hoài Linh và Hứa Minh Đạt bị ném đồ ngay lúc biểu diễn gây xôn xao

Đoạn clip Hoài Linh và Hứa Minh Đạt bị ném đồ khi biểu diễn ở một sân khấu hội chợ nhận nhiều sự chú ý.
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Sau thời gian ở ẩn vì ồn ào giải ngân chậm tiền từ thiện, gần đây, Hoài Linh đã tái xuất trở lại hoạt động nghệ thuật. Đáng nói, đã lâu rồi khán giả mới thấy Hoài Linh trở lại biểu diễn trên sân khấu hội chợ. Trước ồn ào diễn ra, nam nghệ sĩ từng là một trong những gương mặt phủ sóng khắp các chương trình truyền hình và còn được mệnh danh là "một ngôi sao bảo chứng phòng vé".
Mới đây nhất, trên mạng xã hội, cư dân mạng bất ngờ lan truyền chóng mặt một đoạn clip cho rằng Hoài Linh và Hứa Minh Đạt khán giả bị ném đá khi đang biểu diễn trên một sân khấu hội chợ. Cụ thể, khi Hứa Minh Đạt khi vừa bắt đầu tiết mục thì bị khán giả ném một thứ gì đó màu trắng lên sân khấu. Lúc này, dường như quá bất ngờ, nam diễn viên chỉ kịp bình tĩnh, ngước lại nhìn sau đó vẫn tiếp tục màn tấu hài của mình.
Theo một số bình luận để lại của người hâm mộ, thứ được ném lên sân khấu có thể không phải là đá, bởi lực bay của vật này khá nhanh. Nhiều người cho rằng đây có thể là quà tặng do người hâm mộ ném lên. Bên cạnh đó, một số khán giả cũng cho rằng chắc hẳn đây là trò đùa của các antifan.
Được biết, Hứa Minh Đạt và Hoài Linh là một trong những anh em đồng nghiệp thân thiết bước ra từ sân khấu Nụ Cười Mới. Hứa Minh Đạt cũng thường xuyên góp mặt trong hầu hết các tiểu phẩm, liveshow của Hoài Linh.
Trong thời gian đàn anh đang bị dư luận tấn công vì ồn ào từ thiện, ông xã Lâm Vỹ Dạ là một trong những người hiếm hoi lên tiếng bênh vực Hoài linh. Anh cho biết mình luôn tin tưởng và thần tượng đàn anh dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra.