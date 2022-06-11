Tái xuất sân khấu hội chợ sau thời gian dài vắng bóng, Hoài Linh và Hứa Minh Đạt bị ném đồ ngay lúc biểu diễn gây xôn xao

Hậu trường 11/06/2022 11:13

Đoạn clip Hoài Linh và Hứa Minh Đạt bị ném đồ khi biểu diễn ở một sân khấu hội chợ nhận nhiều sự chú ý.

Sau thời gian ở ẩn vì ồn ào giải ngân chậm tiền từ thiện, gần đây, Hoài Linh đã tái xuất trở lại hoạt động nghệ thuật. Đáng nói, đã lâu rồi khán giả mới thấy Hoài Linh trở lại biểu diễn trên sân khấu hội chợ. Trước ồn ào diễn ra, nam nghệ sĩ từng là một trong những gương mặt phủ sóng khắp các chương trình truyền hình và còn được mệnh danh là "một ngôi sao bảo chứng phòng vé".

Tái xuất sân khấu hội chợ sau thời gian dài vắng bóng, Hoài Linh và Hứa Minh Đạt bị ném đồ ngay lúc biểu diễn gây xôn xao - Ảnh 1
Hoài Linh khốn đốn vì thời gian vướng ồn ào chậm giải ngân tiền từ thiện - Ảnh: Cắt từ clip

Mới đây nhất, trên mạng xã hội, cư dân mạng bất ngờ lan truyền chóng mặt một đoạn clip cho rằng Hoài Linh và Hứa Minh Đạt khán giả bị ném đá khi đang biểu diễn trên một sân khấu hội chợ. Cụ thể, khi Hứa Minh Đạt khi vừa bắt đầu tiết mục thì bị khán giả ném một thứ gì đó màu trắng lên sân khấu. Lúc này, dường như quá bất ngờ, nam diễn viên chỉ kịp bình tĩnh, ngước lại nhìn sau đó vẫn tiếp tục màn tấu hài của mình. 

Tái xuất sân khấu hội chợ sau thời gian dài vắng bóng, Hoài Linh và Hứa Minh Đạt bị ném đồ ngay lúc biểu diễn gây xôn xao - Ảnh 2
Trong lúc biểu diễn trên sân khấu, Hoài Linh và Hứa Minh Đạt bị khán giả ném đồ - Ảnh: Cắt từ clip

Theo một số bình luận để lại của người hâm mộ, thứ được ném lên sân khấu có thể không phải là đá, bởi lực bay của vật này khá nhanh. Nhiều người cho rằng đây có thể là quà tặng do người hâm mộ ném lên. Bên cạnh đó, một số khán giả cũng cho rằng chắc hẳn đây là trò đùa của các antifan.

Tái xuất sân khấu hội chợ sau thời gian dài vắng bóng, Hoài Linh và Hứa Minh Đạt bị ném đồ ngay lúc biểu diễn gây xôn xao - Ảnh 3
Thời gian gần đây, Hứa Minh Đạt thường cùng Hoài Linh biểu diễn tại các sân khấu hội chợ - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, Hứa Minh Đạt và Hoài Linh là một trong những anh em đồng nghiệp thân thiết bước ra từ sân khấu Nụ Cười Mới. Hứa Minh Đạt cũng thường xuyên góp mặt trong hầu hết các tiểu phẩm, liveshow của Hoài Linh.

Trong thời gian đàn anh đang bị dư luận tấn công vì ồn ào từ thiện, ông xã Lâm Vỹ Dạ là một trong những người hiếm hoi lên tiếng bênh vực Hoài linh. Anh cho biết mình luôn tin tưởng và thần tượng đàn anh dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Có mặt tại đám cưới Mạc Văn Khoa, Hoài Linh khiến netizen bấn loạn trước khoảnh khắc nắm chặt tay sao nữ này cùng ra về

Có mặt tại đám cưới Mạc Văn Khoa, Hoài Linh khiến netizen bấn loạn trước khoảnh khắc nắm chặt tay sao nữ này cùng ra về

Có mặt tại ngày trọng đại của người đàn em, Hoài Linh đã có những giây phút chụp ảnh và giao lưu với người hâm mộ nhưng điều khiến netizen thích thú nhất chính là khoảnh khắc nam danh hài tay trong tay với sao nữ này cùng ra về.

Xem thêm
Từ khóa:   hoài linh và hứa minh đạt bị ném đồ Hoài Linh biểu diễn sân khấu hội chợ NS Hoài Linh

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 14 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 4 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 4 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 30 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 4 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 4 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An