Nghệ sĩ Hoài Linh đi diễn hội chợ: Hết xắn quần tấu hài đến làm ca sĩ, nhưng khán giả thờ ơ không quan tâm?

Vẫn xuất hiện với hình ảnh đầy quen thuộc như áo bà ba, khăn rằng và đi dép lê. Hoài Linh nhiệt tình trình diễn ca khúc Con đường xưa em đi, cùng với đó nam danh hài cũng cài thêm chiếc cài tóc hình dạng trẻ trung để tăng đêm độ hài hước cho màn trình diễn của mình.

Sau màn tái xuất sân khấu ở Tiền Giang hồi đầu tháng 5 thì Hoài Linh tiếp tục biểu diễn trong một hội chợ tại Đồng Tháp vào ngày 9/6 vừa qua.

Tuy nhiên, trong một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người nhận thấy khán giả không hào hứng mấy trước phần trình diễn của Hoài Linh. Không ít ý kiến cho rằng, những người xem trực tiếp tại đêm hôm đó khá lạnh nhạt khi nam danh hài xuất hiện trên sân khấu.

Cũng trong đêm diễn, Hoài Linh không ngần ngại xắn quần lên cao để lộ đôi chân thon thả khi vào vai kiều nữ quyến rũ "đại gia" Hứa Minh Đạt. Tuy "anh Bốn" đang cố gắng đem lại tiếng cười nhưng dường như khán giả chẳng mấy nhiệt tình.

Có thể thấy, Hoài Linh rất lăn xả trong mỗi vai diễn. Ảnh: Internet

Khi nam danh hài biểu diễn vẫn có 1 vài khán giả lấy điện thoại ghi lại và lúc kết thúc tiết mục, anh cũng nhận về được tràn vỗ tay, nhưng dân tình nhận xét rằng phần cổ vũ đó chẳng còn nhiệt tình như trước đây. Với một "đệ nhất danh hài" như Hoài Linh nhưng người xem cổ vũ qua loa như thế quả thật là điều đáng nói.

Nếu như trước đây, sự xuất hiện của Hoài Linh sẽ khiến sân khấu "nóng ran", thì nay lại kém sôi động hơn hẳn. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng cho rằng, không nên đánh giá sự việc chỉ bằng video ngắn chưa đến 1 phút. Vì thực chất, khán giả vẫn chăm chú theo dõi Hoài Linh trình diễn. Tuy không còn cười nghiêng ngả như lúc trước nhưng vẫn dành sự tôn trọng cho nghệ sĩ gạo cội.

Nhưng trong khoảnh khắc khác, vẫn có người ghi lại màn trình diễn của Hoài Linh. Ảnh: Internet

Có thể nói, sau ồn ào từ thiện miền Trung, danh tiếng Hoài Linh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây được xem là scandal lớn nhất trong sự nghiệp đầy huy hoàng của Hoài Linh. Nhiều người không khỏi thất vọng khi nam danh hài "ngâm" số tiền 14 tỷ suốt 6 tháng trời mà không có một lời thông báo. Dù đã lên tiếng xin lỗi, song Hoài Linh vẫn thường xuyên nhận về nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Hậu ồn ào từ thiện, nam nghệ sĩ lui về ở ẩn, ít xuất hiện hơn trên các sân khấu lẫn sự kiện. Hơn 1 năm im ắng, danh hài quay trở lại vào đầu năm 2022 với những show diễn tỉnh, chủ yếu ở khu vực miền Tây như Cà Mau, An Giang, Bến Tre... Anh vẫn được bầu show ưu ái in hình lớn nhất và nằm ở vị trí trung tâm. Phần chữ giới thiệu trên poster cũng cực kỳ hoành tráng, Hoài Linh được gọi bằng danh xưng "đệ nhất danh hài". Chuyện ngôi sao nổi tiếng bậc nhất của làng hài chăm chỉ nhận "show hội chợ, đám cưới" cũng là chủ đề được bàn tán nhiều trên không gian mạng thời gian qua.