Bị Trấn Thành gán danh 'người thất bại trong hôn nhân', Phạm Quỳnh Anh đáp trả 'nghe nhói lòng'

Câu chuyện cũ được Phạm Quỳnh Anh hé lộ lập tức thu hút sự chú ý, đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Mới đây, trong đêm nhạc tại Đà Lạt vào tối ngày 11/6, Phạm Quỳnh Anh gây bất ngờ khi để lộ bụng bầu "vượt mặt". Đồng thời, nữ ca sĩ cho biết sắp tới sẽ tạm ngưng hoạt động âm nhạc để thực hiện thiên chức làm mẹ.

Đáng chú ý, Phạm Quỳnh Anh cũng nhắc lại câu chuyện cũ tại đám cưới Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Cụ thể, khi đó cô nhận được câu hỏi từ MC Trấn Thành, mà đến giờ cô vẫn nhớ: "Với tư cách là một người thất bại trong hôn nhân, Quỳnh Anh có cảm giác như thế nào khi đến dự đám cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng ngày hôm nay?".

Khi đó, nữ ca sĩ trả lời: "Đúng, với tư cách là một người thất bại trong hôn nhân. Khi nhìn thấy Đông Nhi và Ông Cao Thắng trên sân khấu với chặng đường mười mấy năm, Quỳnh Anh vẫn luôn tin ở phía trước tình yêu sẽ đến một lần nữa và có một người thực sự dành cho mình".

Phạm Quỳnh Anh cũng nhắc lại câu chuyện cũ tại đám cưới Đông Nhi và Ông Cao Thắng - Ảnh: Internet

Câu chuyện cũ được Phạm Quỳnh Anh hé lộ lập tức thu hút sự chú ý, đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Trấn Thành kém duyên khi dùng cụm từ "với tư cách là một người thất bại trong hôn nhân" cho Phạm Quỳnh Anh, bởi nó có thể gây tổn thương khi cô đang dự ngày vui của người khác.

Nhiều người cho rằng Trấn Thành kém duyên khi dùng cụm từ "với tư cách là một người thất bại trong hôn nhân" cho Phạm Quỳnh Anh - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Phạm Quỳnh Anh cho biết cô cảm thấy may mắn khi bước đến chặng đường hạnh phúc cùng người bạn đời mới. Theo đó, "tình mới" của nữ ca sĩ là một chàng trai kém tuổi và cả hai có chuyện tình cảm gắn bó.

Ngoài ra, thời gian qua, nữ ca sĩ cũng vướng tin đồn đang có “tin vui” khi để lộ vòng 2 kém thon gọn trong một số hình ảnh. Hiện tại, bạn bè và người hâm mộ đều chia sẻ cảm xúc vui mừng khi nữ ca sĩ tìm thấy hạnh phúc đích thực.

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