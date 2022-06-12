Vừa xác nhận mang thai lần 3, Phạm Quỳnh Anh lên tiếng đề cập đến lùm xùm giữa Đông Nhi và người hâm mộ: 'Hãy tin tưởng và thông cảm cho nghệ sĩ'

Hậu trường 12/06/2022 14:18

Mới đây, Đông Nhi và Phạm Quỳnh Anh đã xuất hiện trong một đêm nhạc ở Đà Lạt và có những chia sẻ khiến dân tình chú ý.

Mới đây, vào tối ngày 11/6, Đông Nhi và Phạm Quỳnh Anh đã xuất hiện trong một đêm nhạc ở Đà Lạt. Tại đây, nữ ca sĩ đã những chia sẻ liên quan đến ồn ào của Đông Nhi và người hâm mộ trước đó.

Theo đó, cô lên tiếng bênh vực người đồng nghiệp và khẳng định nghệ sĩ không bao giờ muốn những người yêu thương mình phải buồn. Cụ thể, Phạm Quỳnh Anh tâm sự:"Rất nhiều điều áp lực mà đôi khi trong một dòng status, trong một hoàn cảnh nào đấy không thể nói hết được nhưng chúng tôi những người nghệ sĩ không bao giờ muốn những người yêu thương mình buồn hết, hãy tin tưởng và thông cảm cho người nghệ sĩ".

Vừa xác nhận mang thai lần 3, Phạm Quỳnh Anh lên tiếng đề cập đến lùm xùm giữa Đông Nhi và người hâm mộ: 'Hãy tin tưởng và thông cảm cho nghệ sĩ' - Ảnh 1
Đông Nhi và Phạm Quỳnh Anh trong đêm nhạc ở Đà Lạt - Ảnh : Internet

Cũng trong đêm nhạc, Phạm Quỳnh Anh cũng đã lên tiếng xác nhận chuyện cô đang mang thai lần 3 với bạn trai. Tuy nhiên, cô chọn cách giấu kín bấy lâu nay vì bản thân vốn ít khi chia sẻ chuyện đời tư lên mạng xã hội. Ngoài ra, vì không muốn ảnh hưởng đến các con, không muốn làm phiền đến khán giả của mình nên cô chưa thể thông báo khi báo chí đặt nghi vấn đang mang thai.

Vừa xác nhận mang thai lần 3, Phạm Quỳnh Anh lên tiếng đề cập đến lùm xùm giữa Đông Nhi và người hâm mộ: 'Hãy tin tưởng và thông cảm cho nghệ sĩ' - Ảnh 2
Đông Nhi và Phạm Quỳnh Anh - Ảnh: Internet

Về lùm xùm của Đông Nhi và fan hâm mộ, theo đó, bắt đầu từ chuyện tranh chấp kênh Youtube với fan ruột, nữ ca sĩ đã đăng tải tâm thư bênh vực ê kip và có thái độ gay gắt với người hâm mộ. Sự việc khiến nữ ca sĩ nhận nhiều lời chỉ trích, tẩy chay từ chính cộng đồng fan của mình.

Trước làn sóng phẫn nộ của netizen, rạng sáng 14/5, vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã lên tiếng xin lỗi vì cách hành xử trước đó của mình. Cặp đôi cho biết sẽ tìm cách khắc phục, ghi nhớ bài học lần này và không bao giờ phạm phải thêm một lần nào nữa. 

Vừa xác nhận mang thai lần 3, Phạm Quỳnh Anh lên tiếng đề cập đến lùm xùm giữa Đông Nhi và người hâm mộ: 'Hãy tin tưởng và thông cảm cho nghệ sĩ' - Ảnh 3
Ông Cao Thắng khẳng và Đông Nhi  - Ảnh : Internet

Trong tâm thư, bà xã Ông Cao Thắng chia sẻ khẳng định chưa bao giờ và cũng không bao giờ quay lưng với fan của mình. "Nhận được sự yêu thương của khán giả là một hạnh phúc lớn của người nghệ sĩ. Và tôi là người may mắn có được điều đó với một FC yêu mình vô điều kiện, đồng hành cùng tôi từ những ngày tôi chỉ là một ca sĩ tuổi teen. Không bao giờ tôi quên và tôi mãi biết ơn về điều đó. Với tôi, fan cũng là gia đình thứ hai của mình..."

Tuy hiện tại, mọi chuyện đã tạm lắng xuống nhưng những động thái của Đông Nhi hậu ồn ào vẫn nhận được sự chú ý từ công chúng.

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Sau thời gian dài né tránh, Phạm Quỳnh Anh cũng chính thức lên tiếng thừa nhận chuyện mang thai con thứ 3 với bạn trai.

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