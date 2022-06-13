Con nuôi Hoài Linh buồn bã nói 'lời ruột gan' khi hay tin Hữu Tín 'gặp chuyện', Pha Lê thẳng thắn: 'Đây là tự ăn chơi tự sa lầy chứ không ai cấm ai ép'?

Hậu trường 13/06/2022 10:52

Mới đây, trên trang cá nhân Lư Hoàng Gia Bảo - con nuôi Hoài Linh - đã đăng tải tải bài viết giải bày nỗi lòng mình khiến dân tình chú ý.

Theo báo Lao Động, công an quận 8 (TP.HCM) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý với một số đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý ở trên địa bàn.

Trước đó, vài ngày trước, Công an quận 8 đã ập vào kiểm tra căn hộ ở chung cư trên phường 5, quận 8. Qua kiểm tra, công an phát hiện có một số đối tượng sử dụng chất ma tuý. Đáng nói, trong số những người này có diễn viên hài nổi tiếng là Hữu Tín.

Con nuôi Hoài Linh buồn bã nói 'lời ruột gan' khi hay tin Hữu Tín 'gặp chuyện', Pha Lê thẳng thắn: 'Đây là tự ăn chơi tự sa lầy chứ không ai cấm ai ép'? - Ảnh 1
Diễn viên Hữu Tín lúc bị phát hiện sử dụng  chất cấm - Ảnh: VietNamNet

Thông tin ngay sau khi được đăng tải đã khiến dư luận dậy sóng. Bên cạnh những lời bàn tán của cư dân mạng, phản ứng của bạn bè, đồng nghiệp nổi tiếng của Hữu Tín cũng khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lư Hoàng Gia Bảo đã đăng tải bài viết giải bày nỗi lòng mình. Dù không gọi thẳng tên ai nhưng không khó để netizen nhận ra nam diễn viên đang nói về Hữu Tín. Theo đó, con nuôi Hoài Linh nhắc lại những kỷ niệm với "người bạn thân thiết" từ thời chưa có tên tuổi, cùng nhau đi đóng quần chúng cho đến khi trở thành ngôi sao nhận được sự chú ý của nhiều người.

Con nuôi Hoài Linh buồn bã nói 'lời ruột gan' khi hay tin Hữu Tín 'gặp chuyện', Pha Lê thẳng thắn: 'Đây là tự ăn chơi tự sa lầy chứ không ai cấm ai ép'? - Ảnh 2
Lư Hoàng Gia Bảo - Ảnh: Internet

Lưu Hoàng Gia Bảo cho hay khi nhận được tin dữ, anh rất buồn, tức, giận,... nhưng đọng lại vẫn là buồn. Quen nhau đã lâu, Gia Bảo biết hoàn cảnh và những gì bạn phải gánh nhưng "bạn sai... mình không thể phủ nhận được". Cuối cùng, con nuôi Hoài Linh chỉ hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với Hữu Tín và khẳng định: "Dù có thế nào mình vẫn là anh em!”.

Con nuôi Hoài Linh buồn bã nói 'lời ruột gan' khi hay tin Hữu Tín 'gặp chuyện', Pha Lê thẳng thắn: 'Đây là tự ăn chơi tự sa lầy chứ không ai cấm ai ép'? - Ảnh 3
Bài viết của Lư Hoàng Gia Bảo - Ảnh: Chụp màn hình

 

Bài viết nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Bên dưới phần bình luận, một số nghệ sĩ nổi tiếng như Pha Lê đã lên tiếng thể hiện quan điểm của mình. Cụ thể, cô viết: "Mình đồng cảm với cảm xúc lúc này nhưng đọc 1 số comment “thương quá” thì mình không hiểu. Đây là tự ăn chơi tự sa lầy chứ không ai cấm ai ép thì tại sao lại thương? Lúc họ sướng thì họ nghĩ cái gì trong đầu, đây là tệ nạn là phạm pháp rồi đó mọi người”.

Con nuôi Hoài Linh buồn bã nói 'lời ruột gan' khi hay tin Hữu Tín 'gặp chuyện', Pha Lê thẳng thắn: 'Đây là tự ăn chơi tự sa lầy chứ không ai cấm ai ép'? - Ảnh 4
Bình luận của Pha Lê - Ảnh: Chụp màn hình
Con nuôi Hoài Linh buồn bã nói 'lời ruột gan' khi hay tin Hữu Tín 'gặp chuyện', Pha Lê thẳng thắn: 'Đây là tự ăn chơi tự sa lầy chứ không ai cấm ai ép'? - Ảnh 5
Ca sĩ Pha Lê - Ảnh:  Internet

Về phần cư dân mạng, đa số lại không đồng tình với phát ngôn của con nuôi Hoài Linh. Đám đông cho rằng dù thực sự là "anh em" thì Lư Hoàng Gia Bảo cũng không nên lên tiếng vào thời điểm nhạy cảm như thế này. Được biết, hiện tại, bài viết trên đã bị "bay mau" khỏi trang cá nhân của con nuôi Hoài Linh.

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