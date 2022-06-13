Hậu công khai mang thai lần thứ 3 Phạm Quỳnh Anh có động thái đáng chú ý đầu tiên trên MXH, netizen đồng loạt tràn vào chúc mừng

Sau khi công khai đang mang thai con thứ 3, người hâm mộ đang tò mò hơn bao giờ hết về danh tính người hiện đang chiếm giữ trái tim Phạm Quỳnh Anh là ai.
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Cách đây không lâu, trong đêm nhạc tại Đà Lạt vào tối 11/6, Phạm Quỳnh Anh đã gây bất ngờ với toàn thể người hâm mộ khi để lộ bụng bầu "vượt mặt". Cô tâm sự: "Không nghĩ mình đã là mẹ 3 con đâu mọi người ạ. Có con rất vui, giống như có thêm tài sản vậy".
Phạm Quỳnh Anh gây bất ngờ với khán giả khi công khai bụng bầu lần thứ 3 - Ảnh: chụp màn hình
Nữ ca sĩ cho biết sắp tới sẽ tạm ngưng hoạt động âm nhạc để thực hiện thiên chức làm mẹ. Cô nói: "Đó là cái duyên, là món quà mà ông trời ban tặng". Tuy nhiên, ngay sau buổi công khai của nữ ca sĩ điều khiến người hâm mộ có nhiều suy nghĩ trong đầu nhất đó chính là danh tính của cha đưa bé là ai vẫn chưa được cô nàng tiết lộ.
Được biết theo một số bộ phận netizen cho biết, bạn trai của Phạm Quỳnh Anh tên K, là 1 doanh nhân và kém tuổi cô. Dẫu vậy thì đó vẫn mới chỉ là đồn đoán bởi về phía người đẹp 37 tuổi vẫn chưa có bất kỳ động thái nào ngầm xác nhận thông tin này nên những dấu hỏi về cha của đứa mà nữ ca sĩ đang mang trong mình vẫn sẽ là chủ đề được bàn tán xôn xao trong thời gian tới.
Tạm gác lại điều đó sang một bên, có thể thấy Phạm Quỳnh Anh đang trong những ngày tháng hạnh phúc hơn bao giờ hết kể từ khi nói lời chia tay với cuộc hôn nhân đầu tiên, bằng chứng là sự nghiệp không chỉ đi lên trông thấy với nhiều ca khúc mới và giờ đây là khoảnh khắc sắp được chào đón đưa con thứ 3 của mình.
Mới đây, bà mẹ 3 con đã chia sẻ loạt hình ảnh được ghi lại trong đêm diễn ở Đà Lạt và gửi lời cảm ơn đến bạn bè và người thân yêu. Nữ ca sĩ chia sẻ:
“Có hiểu mới có thương. Cảm ơn tất cả những người bạn đã ở bên cạnh mình trong 1 đêm mưa rất đáng nhớ”…
Bên dưới bài đăng không ít người hâm mộ đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho 3 mẹ con cô và hy vọng sau những mất mát trước đó, nữ ca sĩ sẽ tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình bởi sau tất cả Phạm Quỳnh Anh hoàn toàn xứng đáng với điều đó.