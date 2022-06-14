Được nhìn thấy vẻ đẹp của mẹ Minh Hằng, netizen đã một phần nào nhận ra nhan sắc xinh đẹp của nữ diễn viên từ đâu mà có được khi mọi đường nét của cô nàng đều được thừa hưởng từ mẹ của mình.

Trong những ngày tới đây mọi thông tin về lễ cưới của nữ diễn viên nổi tiếng Minh Hằng và bạn trai giàu có sẽ luôn là chủ đề được nhiều chú ý đến. Đơn giản vì đây là một trong những đám cưới của ngôi sao có số lượng fan đông đảo và được rất nhiều bạn trẻ yêu mến trên toàn quốc. Minh Hằng bên cạnh mẹ trong ngày trọng đại của mình - Ảnh: Internet Mởi đây nhất vào sáng 13/6, lễ cưới của Minh Hằng và bạn trai lâu năm Quốc Bảo đã chính thức được diễn ra tại nhà riêng ở quận 2, TP HCM. Trong loạt ảnh được chia sẻ bên trong lễ cưới của giọng ca Một vòng trái đất, bên cạnh sự chú ý đổ dồn vào dàn trai xinh, gái đẹp lẫn cặp đôi chính, xuất hiện đâu đó trong đám đông vẫn có một người khiến khán giả phải đặc biệt để mắt đến đó chính là mẹ ruột của nữ diễn viên Minh Hằng.

Nhan sắc của ''mẫu hậu'' cô nàng khiến netizen phải trầm trồ - Ảnh: Internet Trong ngày trọng đại của con gái, dù không còn giữ được nét trẻ trung giống như trước đây nhưng một số bộ phận netizen đã cảm thấy vô cùng bất ngờ trước nhan sắc của ''mẫu hậu'' cô nàng khi đứng cạnh dàn phù dầu toàn là những mỹ nhân nổi tiếng xinh đẹp như Khả Ngân, Khả Như, Annie...song dường như vẻ đẹp của mẹ Minh Hằng vẫn không hề bị lu mờ mà trái lại còn được nhiều người chú ý nhiều hơn. Nhìn thấy nét đẹp của mẹ ruột nữ nghệ sĩ, nhiều người đến nước này đã hiểu lý do vì sao Minh Hằng lại xinh đẹp đến như vậy khi mọi đường nét trên gương mặt cô đều được thừa hưởng từ ''mẫu hậu'' của mình.



Minh Hằng mong muốn có được sự riêng tư cho đám cưới của mình - Ảnh: Internet Sau buổi lễ vu quy hôm nay, Minh Hằng sẽ tổ chức tiệc cưới vào ngày 18/6 trên bãi biển ở Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu). Khách được yêu cầu mặc trang phục đỏ, đen, xanh nước biển, mang theo thiệp và không dẫn theo trẻ em. Lễ cưới của Minh Hằng sẽ được thắt chặt an ninh nhằm giữ riêng tư cho gia đình. Trước đó, Minh Hằng cũng đã có một tâm thư lên tiếng việc sẽ đứng ra "bảo vệ" sự riêng tư cho chồng. Nữ ca sĩ cho biết lễ cưới sẽ diễn ra mà không có sự góp mặt của báo chí vì mong muốn sự riêng tư nhất dành cho khách mời. Các thông tin chính thống sẽ được cô dâu chú rể chia sẻ cùng khán giả ngay sau sự kiện diễn ra. “Rất mong mọi người thông cảm và thấu hiểu cho tôi. Mãi khắc ghi những tình cảm mà mọi người dành cho nghệ sĩ Minh Hằng. Tôi chỉ xin 1 ngày với vai trò người vợ đứng ra bảo vệ chồng mình”, Minh Hằng nhắn nhủ.

Diễn viên Hữu Tín khai gì tại cơ quan điều tra sau khi bị tạm giữ do phát hiện sử dụng chất 'kích thích'? Liên quan đến vụ diễn viên Hữu Tín bị phát hiện chơi đồ ''kích thích'', mới đây qua bước sơ khảo ban đầu số ma túy trên được dùng tại quán bar, sau khi chơi xong nam diễn viên đã mang về căn hộ của mình tại quận 8 để tiêu thụ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-giua-loat-my-nhan-xinh-dep-ngut-troi-mau-hau-minh-hang-van-chiem-tron-anh-nhin-tu-netizen-voi-nhan-sac-danh-bay-thoi-gian-476213.html