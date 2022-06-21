Trang Trần bất ngờ lên tiếng bảo vệ Minh Hằng chuyện 'giấu chồng', đáp trả 'cực gắt' khiến antifan không thốt nên lời

Hậu trường 21/06/2022 10:31

Dòng bình luận mới đây của Trang Trần nhằm bảo vệ Minh Hằng trong chuyện ''giấu chồng'' đang gây được sự chú ý từ phía người hâm mộ.

Mới đây, một trong những lễ cưới sang trọng nhất tại làng giải trí giữa Minh Hằng và bạn trai giàu có đã chính thức được diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Cũng tại đây, hình ảnh về chú rể của nữ diễn viên cũng đã chính thức được hé lộ sau chuỗi ngày được cô nàng che giấu cần thận nhằm mong muốn bảo vệ đời tư của chồng mình. 

Trang Trần bất ngờ lên tiếng bảo vệ Minh Hằng chuyện 'giấu chồng', đáp trả 'cực gắt' khiến antifan không thốt nên lời - Ảnh 1
Bức ảnh hé lộ đầu tiên về dung mạo của chồng Minh Hằng - Ảnh: Internet

Việc giọng ca ''Người Vô Hình'' phải ''giấu chồng'' đã gây ra tranh cãi với nhiều luồng ý kiến trái chiều từ phía người hâm mộ. Cụ thể, một số người cho rằng việc làm của cô là hoàn toàn vô nghĩa khi mỗi lần đi đâu đó sẽ rất bất tiện vì vốn là người nổi tiếng nên mọi người đi chung với Minh Hằng đều sẽ bị ghi lại. Số netizen còn lại thì cho biết, người đẹp sinh năm 1984 có lý do chính đáng để làm như vậy đơn giản là muốn đời tư của người yêu mình không bị soi mói trên các mặt báo. 

Sự việc còn được đẩy lên cao trào hơn nữa khi mới đây, một tài khoản người dùng để lại bình luận mỉa mai chuyện Minh Hằng không công khai ảnh chồng: "Nếu giấu là không bao giờ dám đi ăn quán xá gì, chắc mua về ăn thôi. Chứ đi ăn mà bị chụp lén rồi sao giấu được". 

Trang Trần bất ngờ lên tiếng bảo vệ Minh Hằng chuyện 'giấu chồng', đáp trả 'cực gắt' khiến antifan không thốt nên lời - Ảnh 2
Trang Trần bất ngờ lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp - Ảnh: Internet

Ngay lập tức Trang Trần đã để lại dòng bình luận đáp trả cực ''gắt'': "Người ta giàu người ta ăn nhà hàng sang, đặt phòng riêng bé ơi!". 

Màn đáp trả của nàng mẫu đã thực sự thu hút sự chú ý từ phía khán giả khi đứng ra bảo vệ Minh Hằng dù cho cả 2 không hề thân thiết. Tuy nhiên, ít người biết rằng đây chưa phải là lần đầu tiên Trang Trần lên tiếng bên vực giọng ca 34 tuổi. Cách đây không lâu, thời điểm mà Minh Hằng còn đang là HLV The Face - cô cũng từng bị chỉ trích rất nhiều về việc không phù hợp ngồi vào chiếc ghế HLV nhưng chính Trang Trần là người đứng ra nói tốt về người đẹp. 

Trang Trần bất ngờ lên tiếng bảo vệ Minh Hằng chuyện 'giấu chồng', đáp trả 'cực gắt' khiến antifan không thốt nên lời - Ảnh 3
Cô nàng từng nhiều lần lên tiếng bảo vệ Minh Hằng - Ảnh: Internet

“Minh Hằng là một cô gái rất đẹp, rất tài năng, đóng phim rất là hay. Tôi rất thích Minh Hằng đóng phim, quay quảng cáo nhưng tôi không thích cô ấy hát.

Minh Hằng đóng quảng cáo cho các nhãn hàng thiên về vui tươi, xinh đẹp, năng động, trẻ trung, khỏe. Đó là những tiêu chí của The Face” – Trang Trần bày tỏ quan điểm trên livestream của mình. 

Trang Trần bất ngờ lên tiếng bảo vệ Minh Hằng chuyện 'giấu chồng', đáp trả 'cực gắt' khiến antifan không thốt nên lời - Ảnh 4
Minh Hằng hiện đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên cạnh người thân và bạn bè - Ảnh: Internet

Ngay sau đó bình luận này đã nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Đa số người dùng đều để lại bình luận ủng hộ quan điểm của Minh Hằng, đồng thời bày tỏ mong muốn tôn trọng sự riêng tư của Minh Hằng và ông xã.

 

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Từ khóa:   Trang Trần Ca sỹ Minh Hằng đám cưới Minh Hằng

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