Thực hư thông tin Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vừa đáp chuyến bay về nước sau khi công tác tại Tây Ban Nha, còn tuyên bố tổ chức 'họp báo'?

Hậu trường 03/07/2022 14:55

Trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vừa đáp chuyến bay trở về nước sau chuyến công tác tại Tây Ban Nha.

Mới đây, mạng xã hội Tiktok rầm rộ lan truyền thông tin nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng đã đáp chuyến bay từ Tây Ban Nha trở về Việt Nam sau chuyến công tác. Đồng thời, tài khoản đăng thông tin trên còn đính kèm hình ảnh của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và khẳng định rằng: "Đã đáp máy bay trở về Việt Nam an toàn, tất cả chỉ là tin đồn nhảm"; "Trở về và thư giãn cùng gia đình, bỏ ngoài tai những tin đồn thất thiệt. Đầu tuần, ngày 4/7 Hồ Hoài Anh sẽ tổ chức họp báo để đính chính thông tin sai sự thật từ hôm qua nha mọi người"; "Về từ chiều hôm qua rồi nha em, nghỉ ngơi 2 ngày cuối tuần. Đầu tuần tụi anh sẽ làm sáng tỏ những tin đồn thất thiệt"; "Tin đồn thổi vô căn cứ thì trước sau gì cũng tự tiêu tan thôi. Cây ngay không sợ chết đứng"...

Thực hư thông tin Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vừa đáp chuyến bay về nước sau khi công tác tại Tây Ban Nha, còn tuyên bố tổ chức 'họp báo'? - Ảnh 1
Trên mạng xã hội rầm rộ thông tin nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã đáp chuyến bay về nước an toàn - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ vậy, kênh Tiktok này gần đây còn đăng tải gần chục clip ghi lại hình ảnh rạng rỡ của Hồ Hoài Anh rạng rỡ bên vợ con hay hình ảnh nam nhạc sĩ thảnh thơi ngồi đàn hát... Tuy nhiên, nhiều người đã nhanh chóng nhận đây là kênh Tiktok giả mạo nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vì kênh này chỉ mới được lập ra cách đây chưa đầy một ngày, các clip được đăng tải trên kênh cũng đều là clip cũ.

Thực hư thông tin Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vừa đáp chuyến bay về nước sau khi công tác tại Tây Ban Nha, còn tuyên bố tổ chức 'họp báo'? - Ảnh 2
Tuy nhiên, nhiều người nhận ra đó chỉ là clip cũ và được Lưu Hương Giang đăng tải vào 2 năm trước - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin của báo Người Lao động, vừa qua, diễn viên Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh có chuyến đến châu Âu và cùng nhau trải nghiệm tại đảo Majorca (Tây Ban Nha). Trên trang cá nhân, hai nghệ sĩ bày tỏ sự khá thích thú khi được trải nghiệm và khám phá những điều tuyệt vời tại châu Âu.

Tuy nhiên, mới đây, Nhà hát Kịch Hà Nội - nơi Hồng Đăng đang công tác cho biết, nam diễn viên đi nước ngoài mà chưa được cơ quan chủ quản chấp thuận bằng văn bản chính thức. Hiện Nhà hát cũng chưa liên hệ được với Hồng Đăng.

Trong khi đó, lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia nơi Hồ Hoài Anh đang tham gia giảng dạy cũng cho hay, nam nhạc sĩ đi nước ngoài không xin phép. Học viện Âm nhạc Quốc gia đã có quyết định tạm đình chỉ công tác với nam nhạc sĩ này.

Thực hư thông tin Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vừa đáp chuyến bay về nước sau khi công tác tại Tây Ban Nha, còn tuyên bố tổ chức 'họp báo'? - Ảnh 3
Trước đó, trên trang cá nhân, 2 nghệ sĩ nổi tiếng đã từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc trải nghiệm thú vị tại Tây Ban Nha - Ảnh: Internet

Trước ồn ào trên, hiện nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng đã khóa trang Facebook cá nhân.

Rộ clip Hồ Hoài Anh lộ diện tại đất khách, đưa ra lời giãi bày về ồn ào thời gian vừa qua nhưng sự thật đằng sau đó không khỏi khiến netizen phẫn nộ

Rộ clip Hồ Hoài Anh lộ diện tại đất khách, đưa ra lời giãi bày về ồn ào thời gian vừa qua nhưng sự thật đằng sau đó không khỏi khiến netizen phẫn nộ

Mới đây, đã xuất hiện đoạn clip Hồ Hoài Anh vi vu tại đảo Mallorca (Tây Ban Nha) kèm lời khẳng định sự việc không như mọi người đang suy diễn đang gây sự chú ý từ đông đảo người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng về nước Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 4 giờ 57 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 2 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 8 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An