Thực hư thông tin Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vừa đáp chuyến bay về nước sau khi công tác tại Tây Ban Nha, còn tuyên bố tổ chức 'họp báo'?

Trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vừa đáp chuyến bay trở về nước sau chuyến công tác tại Tây Ban Nha.
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Mới đây, mạng xã hội Tiktok rầm rộ lan truyền thông tin nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng đã đáp chuyến bay từ Tây Ban Nha trở về Việt Nam sau chuyến công tác. Đồng thời, tài khoản đăng thông tin trên còn đính kèm hình ảnh của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và khẳng định rằng: "Đã đáp máy bay trở về Việt Nam an toàn, tất cả chỉ là tin đồn nhảm"; "Trở về và thư giãn cùng gia đình, bỏ ngoài tai những tin đồn thất thiệt. Đầu tuần, ngày 4/7 Hồ Hoài Anh sẽ tổ chức họp báo để đính chính thông tin sai sự thật từ hôm qua nha mọi người"; "Về từ chiều hôm qua rồi nha em, nghỉ ngơi 2 ngày cuối tuần. Đầu tuần tụi anh sẽ làm sáng tỏ những tin đồn thất thiệt"; "Tin đồn thổi vô căn cứ thì trước sau gì cũng tự tiêu tan thôi. Cây ngay không sợ chết đứng"...
Không chỉ vậy, kênh Tiktok này gần đây còn đăng tải gần chục clip ghi lại hình ảnh rạng rỡ của Hồ Hoài Anh rạng rỡ bên vợ con hay hình ảnh nam nhạc sĩ thảnh thơi ngồi đàn hát... Tuy nhiên, nhiều người đã nhanh chóng nhận đây là kênh Tiktok giả mạo nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vì kênh này chỉ mới được lập ra cách đây chưa đầy một ngày, các clip được đăng tải trên kênh cũng đều là clip cũ.
Theo thông tin của báo Người Lao động, vừa qua, diễn viên Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh có chuyến đến châu Âu và cùng nhau trải nghiệm tại đảo Majorca (Tây Ban Nha). Trên trang cá nhân, hai nghệ sĩ bày tỏ sự khá thích thú khi được trải nghiệm và khám phá những điều tuyệt vời tại châu Âu.
Tuy nhiên, mới đây, Nhà hát Kịch Hà Nội - nơi Hồng Đăng đang công tác cho biết, nam diễn viên đi nước ngoài mà chưa được cơ quan chủ quản chấp thuận bằng văn bản chính thức. Hiện Nhà hát cũng chưa liên hệ được với Hồng Đăng.
Trong khi đó, lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia nơi Hồ Hoài Anh đang tham gia giảng dạy cũng cho hay, nam nhạc sĩ đi nước ngoài không xin phép. Học viện Âm nhạc Quốc gia đã có quyết định tạm đình chỉ công tác với nam nhạc sĩ này.
Trước ồn ào trên, hiện nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng đã khóa trang Facebook cá nhân.