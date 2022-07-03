Cho đến tối ngày 2/7, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vẫn chưa về Việt Nam?

Trước đó, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã thông tin rằng Hồ Hoài Anh sẽ bay về nước vào tối 1/7 sau khi đi du lịch cùng gia đình
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Theo chia sẻ thông tin từ báo Thanh niên, sau khi Ban giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đang là giảng viên, đã có cuộc họp khẩn và đề xuất tạm đình chỉ công tác của nam nhạc sĩ.
Vào ngày 2/7, PGS-TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết: "Ông đã liên lạc được với mẹ của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và mẹ nhạc sĩ cho biết con trai hiện chưa về Việt Nam".
Trước đó, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương - chị vợ của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã khẳng định anh sẽ bay về nước vào tối 1/7 sau khi đi du lịch cùng gia đình.
Đồng thời, cô cũng xác nhận sự cố mất điện thoại và hộ chiếu của Hồ Hoài Anh. Tuy nhiên, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa sau khi nhờ sự trợ giúp của đại sứ quán. Nam nhạc sĩ có thể về nước ngay trong đêm 1/7.
Bên cạnh đó, dẫn tin từ báo Dân Trí, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cũng thông tin thêm rằng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã vi phạm quy định tự động ra nước ngoài nhưng không xin phép hay thông báo tới nhà trường. Khi về nước, nhạc sĩ này sẽ phải làm bản tường trình, báo cáo về việc ra nước ngoài mà không xin phép với nhà trường.
Trong trường hợp thông tin có kết quả xác minh rõ ràng, nếu nhạc sĩ này phạm tội như cáo buộc, hội đồng kỷ luật của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ phối hợp cùng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ VH-TT-DL) sẽ xem xét đưa ra hình thức kỷ luật.