Sau Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang lọt top tìm kiếm xu hướng của Google

Hậu trường 01/07/2022 15:18

Diễn viên Hồng Đăng trở thành cái tên dẫn đầu trên bảng xếp hạng của Google xu hướng với hơn 500.000 lượt tìm kiếm. Trong khi đó, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang cũng nằm trong top tìm kiếm với lượng truy cập không kém.

Theo thống kê trên Google thịnh hành ngày 1/7, Hồng Đăng hiện là cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất với hơn 500.000 lượt tìm kiếm. 

Bên cạnh đó, từ khóa kép "Hồng Đăng - Hồ Hoài Anh" cũng được truy cập với tốc độ chóng mặt, tăng vọt trong ngày hôm nay. Đặc biệt, Lưu Hương Giang - bà xã Hồ Hoài Anh cũng nằm trong top từ khóa được đông đảo dân mạng truy cập với hơn 5000 lượt tìm kiếm.

Sau Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang lọt top tìm kiếm xu hướng của Google - Ảnh 1
Hồng Đăng hiện là cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất với hơn 500.000 lượt tìm kiếm - Ảnh: Chụp màn hình
Sau Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang lọt top tìm kiếm xu hướng của Google - Ảnh 2
Từ khóa kép "Hồng Đăng - Hồ Hoài Anh" cũng được truy cập với tốc độ chóng mặt - Ảnh: Chụp màn hình

Hồng Đăng, tên đầy đủ là Lê Hồng Đăng (sinh ngày 06 tháng 10 năm 1984) là một nam diễn viên Việt Nam. Anh bắt đầu nổi tiếng với vai Minh Khang trong bộ phim Cầu vồng tình yêu. Anh hiện là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội và Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam.

Hồng Đăng từng học tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và lớp Đào tạo diễn viên Truyền hình Việt Nam. Hiện nay, nam diễn viên công tác tại Nhà hát kịch Hà Nội.

Hồng Đăng là diễn viên có ngoại hình chuẩn "soái ca", hoạt động nghệ thuật nhiều năm, tỏa sáng trong các bộ phim nổi tiếng như Người phán xử, Cả một đời ân oán... Ngoài ra anh còn được hâm mộ với tài sản khủng và gia đình hạnh phúc, tuy nhiên có một sự cố nhỏ gần đây đã ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi của anh. 

Diễn viên Hồng Đăng tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và lớp Đào tạo diễn viên Truyền hình Việt Nam. Tính đến năm 2019, anh đã "bỏ túi" 16 vai diễn lớn nhỏ trong Lời thề cỏ non, Nhật ký vàng anh, Mặt nạ hoàn hảo, … Với ngoại hình điển trai, diễn xuất tốt, Hồng Đăng dần chinh phục trái tim khán giả và trở thành cái tên bảo chứng cho những bộ phim chất lượng. Hiện tại anh đang tham gia phim Mê Cung vào vai đội trưởng Khánh, hội ngộ cùng diễn viên Hoàng Thùy Linh sau 10 năm cặp đôi cùng tham gia phim Nhật ký vàng anh.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất nổi bật, Hồng Đăng còn có một gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ cùng vợ Nguyễn Anh Đào và hai con Lê Phương Bảo Hân (bé Nhím), Lê Phương Tuệ Anh (bé Kẹo).

Sau Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang lọt top tìm kiếm xu hướng của Google - Ảnh 3
 Ca sĩ Lưu Hương Giang cũng đã nhận được rất nhiều bình luận đề cập đến chồng cô - Ảnh: Internet

Hồ Hoài Anh là một nhạc sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. Anh sinh năm 1979 và lớn lên tại Hà Nội là cha để của nhiều ca khúc đình đám và nhiều bài hát gây ấn tượng. Cụ thể trong đó phải kể đến những ca khúc như: “Giọt sương và chiếc lá”, “Dẫu có lỗi lầm”,…

Ngoài ra anh còn là một trong những gương mặt kỳ cựu của làng nhạc Việt. Tham gia khá nhiều các chương trình âm nhạc lớn nhỏ, đặc biệt là vai trò là huấn luyện viên của Giọng hát Việt. Anh có rất nhiều học trò và trong đó phải kể đến là Andiez, Bùi lan Hương hay Gin Tuấn Kiệt. Hiện tại, Hồ Hoài Anh đang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ là Lưu Hương Giang và hai cô con gái xinh xắn.

Hồng Đăng đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội

Hồng Đăng đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội

Phản ứng của diễn viên Hồng Đăng khiến cư dân mạng bất ngờ.

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Từ khóa:   Hồng Đăng Hồ Hoài Anh Lưu Hương Giang sao Việt

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