Thông báo mới nhất: Hồng Đăng không xuất hiện trong chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần" trên VTV ngày 2/7

Hậu trường 01/07/2022 14:49

Người thay thế là diễn viên Lan Phương, cô cũng là một trong những nhân vật đình đám trong phim "Thương ngày nắng về" với vai Khánh - vợ của nhân vật Đức do Hồng Đăng đóng.

Trước đó, dẫn tin từ VTV, sau khi lên sóng vào mùa 1, cuộc hẹn cuối tuần đã nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả truyền hình và nhận được giải thưởng Ấn tượng VTV 2021 hạng mục Chương trình giải trí ấn tượng. Đầu tháng 7 này, chương trình sẽ trở lại chứa đựng nhiều bất ngờ. Trong đó, Hồng Đăng là một trong những khách mời số đầu tiên của chương trình.

Thông báo mới nhất: Hồng Đăng không xuất hiện trong chương trình 'Cuộc hẹn cuối tuần' trên VTV ngày 2/7 - Ảnh 1
Diễn viên Hồng Đăng. Ảnh: Báo giao thông

Tuy nhiên, Zing cập nhật theo nguồn tin từ VTV, chương trình Cuộc hẹn cuối tuần mùa hai (lên sóng số đầu tiên vào tối 2/7) có sự thay đổi.

Theo thông tin ban đầu từ chương trình, Hồng Đăng là khách mời số đầu tiên. Những hình ảnh và video của diễn viên đã được đăng tải trên một số phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, trong chương trình lên sóng vào ngày mai, khách mời là diễn viên Lan Phương.

Lý do của sự thay đổi nhân vật khách mời, so với dự kiến ban đầu, không được nói rõ. Được biết, diễn viên Lan Phương cùng đóng chung với diễn viên Hồng Đăng đang tạo sự quan tâm của khán giả.  

Thông báo mới nhất: Hồng Đăng không xuất hiện trong chương trình 'Cuộc hẹn cuối tuần' trên VTV ngày 2/7 - Ảnh 2
Diễn viên Hồng Đăng không lên sóng chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần" vào ngày 2/7. Ảnh: Báo giao thông

Được biết, Hồng Đăng hiện có chuyến đi Tây Ban Nha, Ý cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và thường xuyên cập nhật hình ảnh check in tại trời Tây.

Hồng Đăng, sinh năm 1984, là diễn viên truyền hình quen mặt, từng tham gia nhiều phim của VTV như Hoa hồng trên ngực trái, Cầu vồng tình yêu, Hướng dương ngược nắng...

Hiện tại, Hồng Đăng đang phủ sóng VTV khi đảm nhiệm vai Đức - ông chồng nhu nhược, hiền lành trong "Thương ngày nắng về". Ngoài ra, anh cũng đang xuất hiện trong phim "Mátxcơva mùa thay lá" phát sóng trên VTV3.

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Từ khóa:   Hồng Đăng Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng Nghệ sĩ Hồ Hoài Anh

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