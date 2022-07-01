Nhìn lại chuyện ly hôn 'kỳ lạ' của Lưu Hương Giang và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh: Vừa thông báo tin ly hôn đã vội đính chính 'vẫn đang bên nhau hạnh phúc'

Hậu trường 01/07/2022 19:12

Là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt, thế nhưng, ca sĩ Lưu Hương Giang (38 tuổi) và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh (42 tuổi) từng khiến dân tình xôn xao vì chuyện ly hôn cách đây 4 năm.

Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang là cặp đôi đình nghệ sĩ đám của showbiz Việt. Tuy nhiên, cả hai từng khiến công chúng đứng ngồi không yên về chuyện ly hôn "khó hiểu" khi vừa thông báo "đường ai nấy đi"đã vội đính chính và cho biết họ đã quay lại êm đẹp như trước. 

Nhìn lại chuyện ly hôn 'kỳ lạ' của Lưu Hương Giang và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh: Vừa thông báo tin ly hôn đã vội đính chính 'vẫn đang bên nhau hạnh phúc' - Ảnh 1
Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang  - Ảnh: Internet

Theo đó, vào ngày 7/10/2019, thông tin vợ chồng Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh ly hôn được xác nhận từ Tòa án nhân dân quận 2 (TP. HCM) khiến dư luận được phen dậy sóng. Bởi lẽ, trước đó, cặp đôi vừa xuất hiện cùng nhau tại một số sự kiện. Ngoài ra, trên trang cá nhân, Lưu Hương Giang cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh cả gia đình hạnh phúc bên nhau. Vì vậy, chuyện tan vỡ của cặp đôi nổi tiếng khiến nhiều người khó tin.

Trước những đồn đoán được lan truyền, ngay tối ngày 7/10/2019, vào lúc 20h30, trên trang cá nhân, nam nhạc sĩ 42 tuổi đã chia sẻ dòng trạng thái để làm rõ thông tin việc vợ chồng đã ly hôn.

Nguyên văn chia sẻ của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh: "Ngày hôm nay, có quá nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn dành cho chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết phải giải thích cụ thể câu chuyện ra sao? Cuộc hôn nhân nào cũng có những cột mốc, những hạnh phúc, và sóng gió..., chúng tôi cũng không phải ngoại lệ. Và may mắn rằng, chúng tôi đều đã vượt qua.

Nhìn lại chuyện ly hôn 'kỳ lạ' của Lưu Hương Giang và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh: Vừa thông báo tin ly hôn đã vội đính chính 'vẫn đang bên nhau hạnh phúc' - Ảnh 2
Bài viết của Hồ Hoài Anh khi ấy - Ảnh : Internet

Tôi muốn các bạn biết rằng, tôi và Giang chưa bao giờ giấu điều gì với khán giả và những người yêu mến mình. Điều quan trọng nhất là giờ này chúng tôi vẫn đang ở bên nhau hạnh phúc, trong niềm tin tưởng và yêu thương của tất cả những người thân yêu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lo lắng, và vì tất cả".

Một ngày sau đó, (ngày 8/10/2019), Lưu Hương Giang chính thức lên tiếng đính chính sự việc trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ thừa nhận việc ly hôn nhưng cho hay câu chuyện đã xảy ra khá lâu rồi, khi cả hai vợ chồng "mất phương hướng". Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại, cả Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh đều nhận ra cả hai không thể sống thiếu nhau, thiếu gia đình. 

Nhìn lại chuyện ly hôn 'kỳ lạ' của Lưu Hương Giang và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh: Vừa thông báo tin ly hôn đã vội đính chính 'vẫn đang bên nhau hạnh phúc' - Ảnh 3
Lưu Hương Giang - Ảnh: Internet

"Câu chuyện ngày hôm nay đến với mọi người cũng là câu chuyện xảy ra khá lâu rồi, đó là lúc cả 2 mất phương hướng và cũng có quyết định ly hôn. Nhưng sau khi đủ bình tĩnh chúng tôi thấy mình vẫn ko thể sống thiếu nhau, thiếu gia đình, Giang nghĩ chuyện này hết sức bình thường với các cặp vợ chồng và cuộc sống hôn nhân cũng phải có những lúc lên lúc xuống mới biết được giá trị của nhau, biết trân trọng gia đình nhiều hơn (phải nói là vì nhau chứ không phải vì con hay vì họ hàng 2 bên ạ), và chúng tôi cũng như những cặp vợ chồng bình thường khác mà thôi, tôi cũng không muốn gánh trên mình 1 cuộc hôn nhân với những trọng trách lúc nào cũng phải tròn trịa hoàn hảo, êm đẹp quanh năm suốt tháng, thế thì mệt lắm!" - Lưu Hương Giang chia sẻ

Lưu Hương Giang khẳng định, danh tiếng hay tiền bạc cả hai có thể kiếm bằng nhiều cách nên chẳng ai lại mang gia đình ra để đánh đổi. Bên cạnh đó, cô cũng nhận mạnh việc gần đây cặp đôi chia sẻ gia đình đang rất hạnh phúc không phải để PR mà đang ở tâm thế của vợ chồng vừa trải qua một giai đoạn khó khăn của hôn nhân.

Cuối bài viết, nữ ca sĩ tâm sự: "Cuộc đời còn dài, hôn nhân cũng chẳng ai nói trước được điều gì nhưng chẳng tội gì mà không tin vào tình yêu, tin vào hôn nhân cả phải không mọi người?".

Nhìn lại chuyện ly hôn 'kỳ lạ' của Lưu Hương Giang và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh: Vừa thông báo tin ly hôn đã vội đính chính 'vẫn đang bên nhau hạnh phúc' - Ảnh 4
Gia đình ca sĩ Lưu Hương Giang - Ảnh : Internet

Được biết, ca sĩ Lưu Hương Giang kết hôn cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vào năm 2009 sau 4 năm hẹn hò. Vợ chồng cô từng được ví là "cặp đôi vàng của làng nhạc Việt". Hiện tại, cặp đôi đang có một gia đình viên mãn bên cạnh hai con gái đáng yêu.

NÓNG: VTV thông báo khẩn trương thay thế hoặc cắt bỏ chương trình có Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh

NÓNG: VTV thông báo khẩn trương thay thế hoặc cắt bỏ chương trình có Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh

Những chương trình có sự tham gia của cả hai bị thay thế hoặc cắt bỏ.

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Từ khóa:   Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang nhạc sĩ 42 tuổi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh

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