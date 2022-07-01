Hồ Hoài Anh là ai, sự nghiệp, gia đình có gì đặc biệt?

Hậu trường 01/07/2022 12:50

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sinh ngày 4/3/1979 tại Hà Nội. Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật.

Hồ Hoài Anh là một nhạc sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. Anh sinh năm 1979 và lớn lên tại Hà Nội là cha để của nhiều ca khúc đình đám và nhiều bài hát gây ấn tượng. Cụ thể trong đó phải kể đến những ca khúc như: “Giọt sương và chiếc lá”, “Dẫu có lỗi lầm”,…

Ngoài ra anh còn là một trong những gương mặt kỳ cựu của làng nhạc Việt. Tham gia khá nhiều các chương trình âm nhạc lớn nhỏ, đặc biệt là vai trò là huấn luyện viên của Giọng hát Việt. Anh có rất nhiều học trò và trong đó phải kể đến là Andiez, Bùi lan Hương hay Gin Tuấn Kiệt. Hiện tại, Hồ Hoài Anh đang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ là Lưu Hương Giang và hai cô con gái xinh xắn.

Sự nghiệp nhạc sĩ Hồ Hoài Anh 

Hồ Hoài Anh là ai, sự nghiệp, gia đình có gì đặc biệt? - Ảnh 2

Năm 13 tuổi, Hồ Hoài Anh đã sang Nhật tham gia Festival âm nhạc thiếu nhi châu Á - Thái Bình Dương. Năm 18 tuổi, Hoài Anh đoạt giải nhất Cuộc thi độc tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 1998. Hồ Hoài Anh bắt đầu ghi dấu ấn trong giới âm nhạc Việt Nam bằng những ca khúc trữ tình rất được mến mộ như “Dẫu có lỗi lầm”, “Tình yêu muôn màu”, “Nuối tiếc”, “Cô gái tự tin”..

Anh giành được giải "Nhạc sĩ được yêu thích nhất"  tại giải Làn sóng xanh 2005 và giải Mai vàng 2006. Sau này Hồ Hoài Anh cũng rất thành công trong vai trò là giám khảo cho nhiều chương trình gameshow lớn như Đội trưởng chương trình trò chơi âm nhạc, Giám khảo Vietnam Idol 2008, Giám khảo Sao Mai điểm hẹn 2010,The Voice – Giọng hát Việt 2019, Sing My Song mùa 2 và huấn luyện viên của “Giọng hát Việt nhí” cả 3 mùa.

Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2015. Thời gian gần đây anh tiếp tục khẳng định được danh tiếng trong vai trò Giám đốc âm nhạc của chương trình đình đám King of Rap mùa 1.

Cuộc sống hôn nhân của Hồ Hoài Anh 

Hồ Hoài Anh là ai, sự nghiệp, gia đình có gì đặc biệt? - Ảnh 3

Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang là một trong số ít cặp đôi nghệ sĩ giữ được hạnh phúc bền đẹp. Cả hai gặp nhau tại Sao mai điểm hẹn – 2004. Ban đầu, anh còn nhầm tưởng Lưu Hương Giang chính là Lưu Thiên Hương (chị gái). Hồ Hoài Anh đã mất đến 4 năm để theo đuổi Lưu Hương Giang. Cặp đôi đã có 5 năm hẹn hò cho đến khi đi đến đám cưới vào tháng 12/2009.

Sau khi kết hôn, Lưu Hương Giang lui về hậu trường để giúp đỡ chồng. Là người sống kín tiếng, gia đình Hồ Hoài Anh rất ít khi phát ngôn với báo chí. Chỉ có một số lần hiếm hoi họ chia sẻ về nhau.

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