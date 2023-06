Cùng Hồ Hoài Anh đi công tác Tây Ban Nha, Hồng Đăng bất ngờ thông báo mất điện thoại

Trong chuyến công tác mới đây tại Ý và Tây Ban Nha, Hồng Đăng mất điện thoại phải dùng số lạ liên lạc vợ con.

Mới đây, diễn viên Hồng Đăng (37 tuổi) và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh (42 tuổi) đã có chuyến du lịch nước ngoài, cả hai đã đăng tải những khoảnh khắc hai người cùng nhau đi khám phá, vui chơi tại bầu trời Châu Âu.

Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh trong chuyến du lịch - Ảnh: Vietnamnet

Tuy nhiên, không có cuộc vui nào trọn vẹ khi vừa mới đây, diễn viên Hồng Đăng thông báo đã đánh mất điện thoại và phải dùng số khác để liên lạc về Việt Nam với vợ con.

Theo Vietnamnet, vợ của Hồng Đăng cũng chia sẻ câu chuyện hài hước này trên trang mạng xã hội của mình với dòng trạng thái: 'Cứ tưởng em đang chat với người lạ. Chồng em chắc lại mất điện thoại... lần thứ N... Chuyến nào đi cũng có vấn đề. Thui may bố tướng nhà em sắp về rồi hi hi'.

Đoạn chat của Hồng Đăng và vợ Anh Đào - Ảnh: Vietnamnet

Năm 2008, Hồng Đăng kết hôn cùng Nguyễn Anh Đào là một người làm kinh doanh, đến nay cả hai đã có hai cô công chúa là Lê Phương Bảo Hân (bé Nhím), Lê Phương Tuệ Anh. Sau 13 năm chung sống, cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm, Anh Đào luôn hiểu chồng, không bao giờ ghen tuông khi Hồng Đăng là một diễn viên nam được rất nhiều bạn nữ yêu thích và thường xuyên đóng cặp với những mỹ nhân của màn ảnh Việt.

