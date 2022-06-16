Hoa hậu H'Hen Niê đăng đàn 'cầu cứu' vì gặp sự cố, người hâm mộ và loạt sao Việt đành bó tay không thể giúp

Hậu trường 16/06/2022 17:23

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tỏ ra bất lực, khi bản thân lần đầu đối diện với sự việc này.

Những ngày qua, hàng loạt tài khoản Facebook của nhiều người nổi tiếng tại Việt Nam bị hacker tấn công và đổi thành những tên lạ.

Không may cho H'Hen Niê khi cô cũng nằm trong số những nạn nhân bị đổi tên Facebook. 

Theo đó, cách đây ít giờ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 bất ngờ đăng tải dòng trạng thái than trời vì tên tài khoản Facebook của cô bỗng bị đổi thành “Thuan Nguyen Van”. H’Hen Niê cầu cứu: “Đổi lại tên Hen đi, Hen tự hào về họ tên của mình lắm”.

Hoa hậu H'Hen Niê đăng đàn 'cầu cứu' vì gặp sự cố, người hâm mộ và loạt sao Việt đành bó tay không thể giúp - Ảnh 1
Hoa hậu H'Hen Niê đăng đàn 'cầu cứu' vì gặp sự cố, người hâm mộ và loạt sao Việt đành bó tay không thể giúp - Ảnh 2
H'Hen Niê than vãn việc bị hacker đổi tên Facebook. Ảnh: Chụp màn hình

 

Đây là lần đầu tiên H’Hen Niê rơi vào tình huống “dở khóc dở cười” này. Ngay sau khi chia sẻ, rất nhiều sao Việt tỏ ra ngỡ ngàng vì đồng nghiệp của mình bỗng một ngày hóa “người dưng”, thậm chí còn đổi cả giới tính từ nữ sang nam.

Người mẫu Lê Thúy hài hước: “Hello anh Thuận”. Trang Trần cũng "dở khóc dở cười" thay đàn em: “Haha khổ tâm quá, hôm nay bao nhiêu người bị đổi tên”. Mâu Thủy trêu đùa: “Anh Thịnh chào anh Thuận”. Nhìn thấy tình huống này, Võ Hoàng Yếncũng không nhịn được cười: “Hi Thuận, Sơn đây”…

Trước đó, tài khoản Facebook gần 115 nghìn người theo dõi của cầu thủ bóng đá Nhâm Mạnh Dũng bị đổi tên thành "Quoc Cuong Pham". Đây là tài khoản đã có tick xanh, chống giả mạo.

"Anh trai nào đổi tên Facebook em thế ạ", Mạnh Dũng viết trên tài khoản vừa bị đổi tên. Cùng lúc đó, một cầu thủ khác là Phan Tuấn Tài cũng bị đổi thành "Loc Nguyen Tran Ba".

Hoa hậu H'Hen Niê đăng đàn 'cầu cứu' vì gặp sự cố, người hâm mộ và loạt sao Việt đành bó tay không thể giúp - Ảnh 3
Hoa hậu H'Hen Niê đăng đàn 'cầu cứu' vì gặp sự cố, người hâm mộ và loạt sao Việt đành bó tay không thể giúp - Ảnh 4
Cùng ngày, cầu thủ Phan Tuấn Tài, Nhâm Mạnh Dũng, Á hậu Phương Nga cũng bị hacker tấn công trang cá nhân. Ảnh: Chụp màn hình

 

Trước đó ít ngày, hàng loạt ngôi sao khác như Bùi Tiến Dũng, Độ Mixi, Masew, streamer Rambo, Bomman cũng gặp sự cố tương tự. Điểm chung là tên các tài khoản này đều bị chuyển thành những ký tự nghiêng, không dấu. Các tài khoản không bị mất quyền truy cập, vì hacker chỉ đổi tên Facebook, không đăng các nội dung, truy cập tin nhắn hoặc quyền quản trị nhóm, fanpage.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Đức Sơn (Hà Nội), cung cấp dịch vụ Facebook cho biết, Facebook đang tồn tại lỗi bảo mật cách hacker có thể vào đổi tên được các tài khoản ấy và đổi tên nếu biết được ngày sinh, email đăng ký tài khoản và đường dẫn URL đến trang cá nhân Facebook của họ.

Ông Sơn cũng cho biết thêm, tài khoản bị đổi tên không phải do lộ mật khẩu. Hacker đã trao đổi vào làm việc với trí tuệ nhân tạo của Facebook đổi tên chứ không cần phải đăng nhập vào tài khoản.

Do đó các tài khoản không bị mất quyền truy cập, không đăng các nội dung, truy cập tin nhắn hoặc quyền quản trị nhóm, fanpage.

Nhà cung cấp dịch vụ Facebook khuyến nghị, mọi người nên ẩn đi các thông tin trên trang cá nhân của mình như giấy tờ tùy thân, tài khoản thư điện tử..., ít nhất trong thời gian này đẻ tránh tài khoản bị xâm phạm.

Tích xanh Facebook thể hiện cho sự công nhận và xác minh quyền sở hữu của Facebook dành cho tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, đây chỉ là sự xác minh thân phận cho những người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng để tránh hành vi giả mạo chuộc lợi, sự bảo mật vẫn còn kém.

Từ khóa:   H'Hen Niê hacker đổi tên H'Hen Niê bị tấn công Facebook

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