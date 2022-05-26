Phát sốt với hình ảnh tình cảm của H'Hen Niê bên bạn trai: Chàng nhìn nàng say đắm, tình yêu thăng hoa sau ngày tái hợp

Hậu trường 26/05/2022 19:44

Sau khi tan vỡ, H'Hen Niê và bạn trai đã cho nhau cơ hội 'yêu lại từ đầu'.

Hoa hậu H'Hen Niê là một trong những sao Việt có đời tư kín tiếng. Hồi tháng 10/2020, nàng hậu người Ê-đê bất ngờ thông báo đã "toang" với bạn trai sau thời gian yêu đương. Được biết, người ấy của H'Hen Niê là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong nghề - tên Tuấn Khôi. Cho đến một buổi tâm sự đầu năm nay, người đẹp xác nhận đã "gương vỡ lại lành" sau ít tháng chia tay.

Mặc dù đã quay lại với nhau nhưng H'Hen Niê và bạn trai rất hiếm hoi tung hint hẹn hò, thậm chí cả hai còn không follow nhau trên mạng xã hội. Thế nhưng mới đây, người yêu của nàng hậu bất ngờ đăng ảnh cả hai bên nhau và lập tức gây sự chú ý. Cũng như lúc trước, những bức ảnh được Tuấn Khôi đăng lên mạng xã hội đều dùng "icon" che mặt. Tuy nhiên, dựa trên vóc dáng, kiểu tóc và những phần lộ ra thì ai cũng biết được đó là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Phát sốt với hình ảnh tình cảm của H'Hen Niê bên bạn trai: Chàng nhìn nàng say đắm, tình yêu thăng hoa sau ngày tái hợp - Ảnh 1
Dựa trên vóc dáng và kiểu tóc, không khó để nhận ra đây chính là nàng hậu người Ê-đê. Trên trang cá nhân, H'Hen Niê cũng đăng bức ảnh có "background" tương tự. Ảnh: FBNV

 

Theo những hình ảnh được ghi lại, thì H'Hen Niê và bạn trai đang cùng ekip tham gia buổi chụp hình. Đặc biệt, một bức ảnh ai đó vô tình chụp lại đúng khoảnh khắc bạn trai dành đang nhìn H'Hen Niê chăm chú. Ánh mắt của người yêu dành cho nàng hậu đầy trìu mến, có thể cảm nhận tình yêu thương và sự ân cần của anh với H'Hen Niê.

Vậy là sau khi trao cho nhau cơ hội "yêu lại từ đầu", có thể thấy tình cảm cả hai ngày càng thăng hoa và tiến triển tốt đẹp. Nhiều người hi vọng, ngày người đẹp lên xe hoa sẽ không còn xa.

 

Phát sốt với hình ảnh tình cảm của H'Hen Niê bên bạn trai: Chàng nhìn nàng say đắm, tình yêu thăng hoa sau ngày tái hợp - Ảnh 2
Kèm theo biểu tượng trái tim là ánh mắt say đắm bạn trai dành cho H'Hen Niê. Ảnh: FBNV

 

Từ khi công khai hẹn hò, chuyện tình cảm của H'Hen Niê và bạn trai vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Mặc dù chưa từng công khai rõ mặt đối phương trước truyền thông nhưng cặp đôi tiếp tục thu hút sự chú ý khi liên tục thể hiện tình cảm. Cả hai từng trải qua những trục trặc trong chuyện tình cảm, nhưng sau đó là hàn gắn và trao cho nhau cơ hội yêu lại từ đầu. 

Người đẹp chỉ tiết lộ bạn trai hơn cô 3 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông và là tình đầu của mình.

Bạn trai đáp ứng đủ tiêu chí cô mong muốn - đó là người đàn ông ngoài thương còn tôn trọng gia đình cô. Anh có chiều cao tương đương nên cô chưa từng sử dụng giày cao gót khi đi chơi cùng. Cô hiểu áp lực của bạn trai trước dư luận, từ đó cô cố gắng xóa bỏ khoảng cách bằng sự giản dị, gần gũi. 

Phát sốt với hình ảnh tình cảm của H'Hen Niê bên bạn trai: Chàng nhìn nàng say đắm, tình yêu thăng hoa sau ngày tái hợp - Ảnh 3
Phát sốt với hình ảnh tình cảm của H'Hen Niê bên bạn trai: Chàng nhìn nàng say đắm, tình yêu thăng hoa sau ngày tái hợp - Ảnh 4
 H'Hen Niê từ chối tiết lộ danh tính bạn trai vì muốn bảo vệ sự riêng tư cho anh và gia đình. Ảnh: IGNV

Chia sẻ về mối quan hệ hiện tại với bạn trai, H'Hen Niê thổ lộ: "Nói chung là tôi rất ngại chia sẻ đến chuyện tình cảm, bạn tôi cũng vậy luôn. Chúng tôi đều là những người tự khởi nghiệp nên rất trân trọng sự nghiệp, chỉ muốn giữ mối quan hệ tốt để có thể tập trung làm việc. Những người thân, người nhà thì đều biết chuyện tình cảm của chúng tôi. Nhưng ở nơi công cộng thì chúng tôi giống như người xa lạ.

Thời điểm chúng tôi chia tay là chia tay thật, khoảng 2, 3 tháng gì đó. Sau khi quay lại, mọi người đều nghĩ là chúng tôi đã 'toang' rồi! Nguyên nhân chia tay là vì lần đầu tiên quen 1 người, tôi tưởng tượng tình yêu sẽ như trong phim nhưng thực sự nó không giống như vậy! Bây giờ tôi nhẹ nhàng hơn, phải tự làm cho mọi thứ lãng mạn hơn".

H'Hen Niê sinh năm năm 1992, người dân tộc Ê đê ở Đắk Lắk. Cô làm người mẫu trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Sau đó, người đẹp trở thành thí sinh Việt Nam tham dự Miss Universe 2018 ở Thái Lan, vào top 5 chung cuộc. Cô là huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. H'Hen Niê còn tham gia phim ảnh, có dự án đầu tay với vai đả nữ trong 578: Phát đạn của kẻ điên. 5 năm trên cương vị hoa hậu, H'Hen Niê có nhiều hoạt động thiện nguyện gây chú ý.

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