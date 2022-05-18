H'Hen Niê 'thẳng thắn' đáp trả trước ý kiến cố tình 'diễn' hình tượng ngây thơ, giản dị: 'Tôi vẫn đang sống thật với bản thân mình'

Trước ý kiến cho rằng H'Hen Niê cố tình diễn hình ảnh ngây thơ, giản dị, hoa hậu đã có màn đáp trả thẳng thắn khiến đối phương tâm phục.

Tối 17/5, bộ phim 578: Phát Đạn Của Kẻ Điên đã chính thức tổ chức họp báo tại TP.HCM. Sự kiện có sự tham gia của H'Hen Niê cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. H'Hen Niê cùng các nghệ sĩ khác trong buổi họp báo ra mắt phim mới - Ảnh: Internet

Nếu như trước đây, H'Hen Niê luôn được gắn liền với hình ảnh tình cảm, giản dị thì đối với nữ chính 578, mọi người sẽ được nhìn thấy khía cạnh khác của cô như đánh đấm, lạnh lùng, sắc thái hung dữ đến từ nhân vật này. Khi nhận được câu hỏi: "Có một số ý kiến cho rằng H'Hen Niê đang cố tình xây dựng (diễn) hình tượng ngây thơ, giản dị", nàng hoa hậu thẳng thắn cho biết cô đang sống thật với bản thân mình. Đối với cô, việc thực hiện đam mê, ước mơ của bản thân, miễn không vi phạm đạo đức mới là điều đáng trân quý.

H'Hen Niê có tạo hình đánh đấm, lạnh lùng - Ảnh: Internet Cũng trong buổi họp báo này, H'Hen Niê cho biết 578 chính là nền tảng để cô bước chân vào diễn xuất. Mặc dù nàng hậu chưa thực sự tự tin khi được gọi là diễn viên nhưng cô đến với nghề bằng sự nghiêm túc, không hề có sự đùa giỡn. Sau khi hoàn thành bộ phim, cô còn học thêm diễn xuất, mọi ý kiến đóng góp của khán giả sẽ giúp cô ngày một tiến bộ và hoàn thiện bản thân. Hình ảnh giản dị của H'Hen tại quê nhà - Ảnh: Internet Được biết, H'Hen Niê là Hoa hậu chiếm được nhiều cảm tình của người hâm mộ Việt. Sau 5 năm đăng quang Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam, cô trở thành giám khảo của nhiều cuộc thi nhan sắc lớn trong nước. Dù vậy ngoài những lúc "chặt chém" trên thảm đỏ, khi trở về cuộc sống hàng ngày mỹ nhân sinh năm 1992 lại vô cùng giản dị. Đây cũng là yếu tố lớn khiến cô luôn được mọi người yêu mến. Tinh thần tích cực và những gì nàng hậu làm cho cộng đồng truyền động lực lớn đến các các cô gái muốn dự thi nhan sắc.

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