Cộng đồng mạng dậy sóng hình ảnh Hoa hậu H'Hen Niê 'khóa môi' bạn cùng giới, liệu có cặp đôi 'bách hợp' mới trong showbiz?

Nhiều người đặt ra câu hỏi về mối quan hệ thật sự giữa nàng hậu với người bạn gái trong ảnh.

Mới đây, cộng đồng mạng dậy sóng trước hai bức ảnh của Hoa hậu H'Hen Niê đang hôn môi bạn gái. Những bức ảnh này có hiệu ứng ánh sáng kém, được dự đoán chụp trong phòng tối. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tỏ ra rất thân thiết với người bạn cùng giới, cô khoác vai và dành nụ hôn nồng thắm cho đối phương, không chỉ một mà là hai. Nàng Hậu có màn "khóa môi" cực bạo khiến dân tình bất ngờ. Đây là lần đầu tiên dân tình chứng kiến H'Hen Niê hành động "bạo" như thế trong cách bày tỏ cảm xúc với người cùng giới với mình. Ảnh: Chụp màn hình Sau khi hình ảnh bị rò rỉ trên mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi "sốc" trước sự bạo dạn của nàng hậu được xem là kín tiếng từ trước đến nay. Ngay sau đó, danh tính hai cô gái xuất hiện cùng H'Hen Niê nhận được sự quan tâm đặc biệt. Không mất nhiều thời gian, netizen lập tức nhận ra đó chính là siêu mẫu Lệ Hằng và Á hậu Kim Duyên - những chị em "trên bến dưới thuyền" với H'Hen Niê.

Dù biết giữa họ là tình đồng nghiệp, chị em thân thiết, thế nhưng không ít người hâm mộ đặt nghi vấn mối quan hệ thật sự bởi những bức ảnh "quá tình". Nhiều dân mạng thậm chí còn nhiệt tình "đẩy thuyền" H'Hen Niê với một trong hai người đẹp trên. "Hổng mấy giờ mình công khai bạn gái đi"

"Bữa Lệ Hằng còn đòi đóng bách hợp với H'Hen Niê nữa. Không biết có ai thầu phim bách hợp của bả với Hen đóng không" Dân mạng nhiệt liệt "đẩy thuyền" trước bức ảnh "khóa môi" cực ngọt của H'Hen Niê. Ảnh: Chụp màn hình Ở ngoài đời, H'Hen Niê và Lệ Hằng vốn được biết đến là cặp bạn thân thiết. Cả hai từng gây chú ý khi cùng nhau tham gia chương trình Cuộc Đua Kì Thú. Bằng tuổi nhau nhưng H'Hen Niê gọi Lệ Hằng là chị vì vào showbiz sau. Lệ Hằng từng cho biết cô và H'Hen Niê hợp nhau về mọi mặt. Hai mỹ nhân đình đám nhiều lần chụp mặc đồ đôi ton sur ton cho ra đời những bộ hình thời trang đẹp mãn nhãn. H'Hen Niê và Lệ hằng có mối quan hệ thân thiết. Ảnh: Internet Về phía Á hậu Kim Duyên, cô cũng có mối quan hệ thân thiết với hai đàn chị. H'Hen Niê luôn quan tâm, ủng hộ và hướng dẫn Kim Duyên khi tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Mới đây, khi biết thông tin Kim Duyên tiếp tục đại diễn việt Nam thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2022, H'Hen Niê xúc động: "Tôi dõi theo Duyên từ khi tham gia Miss Universe 2021, thấy được sự cố gắng, nỗ lực của em. Việc Duyên dừng ở top 16 cuộc thi khiến tôi và nhiều khán giả tiếc nuối. Khi có thêm cơ hội, tôi tin em sẽ làm tốt hơn, chiến đấu hết mình để không phải hối tiếc điều gì nữa".

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