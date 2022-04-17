Bất ngờ với cơ ngơi 'to nhất vùng' của H'Hen Niê, không phải sàn gỗ Tây Nguyên như mọi người nghĩ

Mới đây, chương trình Gõ cửa thăm nhà do 2 MC Ngọc Lan và Quốc Thuận đã dẫn dắt người hâm mộ ghé thăm nhà của Hoa hậu H’Hen Niê. Cả hai MC rất nóng lòng được ghé thăm không gian sống của nàng Hậu, ai nấy đều bất ngờ khi cơ ngơi rất khang trang, kiên cố.

Chương trình 'Gõ cửa thăm nhà' thăm nhà H'Hen Niê - Ảnh: Youtube

Đứng trước cơ ngơi "to nhất vùng" của H'Hen Niê, Ngọc Lan và Quốc Thuận không khỏi trầm trồ. Nam MC tưởng tượng đó chỉ là một căn nhà sàn bằng gỗ kiểu Tây Nguyên không thể ngờ khi thấy biệt thự của nàng hậu quá hiện đại, bề thế, sang trọng. H'Hen Niê chia sẻ về cơ ngơi: "Nhà này tôi xây cho ba mẹ ở, đầu tư rất nhiều tâm huyết, nhưng cuối cùng ba mẹ lại không ở đây mà vẫn chọn ở nhà sàn cũ. Thực ra, căn nhà này tôi xây lại trên chính nền móng nhà cũ ba mẹ từng xây ngày xưa".