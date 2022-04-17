Bất ngờ với cơ ngơi 'to nhất vùng' của H'Hen Niê, không phải sàn gỗ Tây Nguyên như mọi người nghĩ

Hậu trường 17/04/2022 13:40

Quốc Thuận, Ngọc Lan đã "gõ cửa thăm nhà" của H'Hen nhưng không phải là sàn gỗ Tây Nguyên mà là biệt thự to nhất vùng.

Mới đây, chương trình Gõ cửa thăm nhà do 2 MC Ngọc Lan và Quốc Thuận đã dẫn dắt người hâm mộ ghé thăm nhà của Hoa hậu H’Hen Niê. Cả hai MC rất nóng lòng được ghé thăm không gian sống của nàng Hậu, ai nấy đều bất ngờ khi cơ ngơi rất khang trang, kiên cố.

Bất ngờ với cơ ngơi 'to nhất vùng' của H'Hen Niê, không phải sàn gỗ Tây Nguyên như mọi người nghĩ - Ảnh 1
Chương trình 'Gõ cửa thăm nhà' thăm nhà H'Hen Niê - Ảnh: Youtube

Đứng trước cơ ngơi "to nhất vùng" của H'Hen Niê, Ngọc Lan và Quốc Thuận không khỏi trầm trồ. Nam MC tưởng tượng đó chỉ là một căn nhà sàn bằng gỗ kiểu Tây Nguyên không thể ngờ khi thấy biệt thự của nàng hậu quá hiện đại, bề thế, sang trọng. H'Hen Niê chia sẻ về cơ ngơi: "Nhà này tôi xây cho ba mẹ ở, đầu tư rất nhiều tâm huyết, nhưng cuối cùng ba mẹ lại không ở đây mà vẫn chọn ở nhà sàn cũ. Thực ra, căn nhà này tôi xây lại trên chính nền móng nhà cũ ba mẹ từng xây ngày xưa".

Bất ngờ với cơ ngơi 'to nhất vùng' của H'Hen Niê, không phải sàn gỗ Tây Nguyên như mọi người nghĩ - Ảnh 2
2 MC trầm trồ trước cơ ngơi mới của hoa hậu hoàn vĩ 2019 - Ảnh: Youtube

 H'Hen Niê thân thiện đưa Ngọc Lan và Quốc Thuận thăm quan cơ ngơi sống, tự hào khi chia sẻ những thành tích của bản thân. Phòng khách được bài trí thoáng đãng trưng bày bộ sưu tập giải thưởng trên kệ gỗ. Nàng Hậu rất tâm đắc tấm hình chân dung lớn được ghép lại từ hàng trăm bức hình hoạt động của cô được đặt tại hành lang. Theo chia sẻ của cô, cô đã chi 2,5 tỷ chưa tính đến tiền nội thất để xây lại căn nhà cũ của ba mẹ thành biệt thự nhưng ba mẹ chủ yếu sống tại nhà sàn.

"Nhiều người hỏi tôi vì sao lúc thấy tôi ở nhà sàn, lúc thấy tôi ở nhà hiện đại. Đơn giản vì trong khu vườn ông bà để lại cho mẹ tôi và dì tôi có hai căn nhà, một nhà sàn, một nhà hiện đại" - Hoa Hậu Hoàn Vũ 2019 chia sẻ.

Bất ngờ với cơ ngơi 'to nhất vùng' của H'Hen Niê, không phải sàn gỗ Tây Nguyên như mọi người nghĩ - Ảnh 3
Bức ảnh lớn được ghép từ trăm bức hình nhỏ - Ảnh: Youtube

Qua những chia sẻ tiếp theo về chuyện quá khứ, MC Ngọc Lan cũng như khán giả không ngừng bày tỏ sự ngưỡng mộ về ý chí ham học hỏi, theo đuổi con đường tri thức của nàng hậu dù cô gặp nhiều khó khăn.

Bất ngờ với cơ ngơi 'to nhất vùng' của H'Hen Niê, không phải sàn gỗ Tây Nguyên như mọi người nghĩ - Ảnh 4
Ekip chương trình trò chuyện cùng gia đình hoa hậu - Ảnh: Youtube

 

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Từ khóa:   H'Hen Niê Ngọc Lan vbiz

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