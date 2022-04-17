Bất ngờ với cơ ngơi 'to nhất vùng' của H'Hen Niê, không phải sàn gỗ Tây Nguyên như mọi người nghĩ

Quốc Thuận, Ngọc Lan đã "gõ cửa thăm nhà" của H'Hen nhưng không phải là sàn gỗ Tây Nguyên mà là biệt thự to nhất vùng.
- Khoe vóc dáng vạn người mê nhưng bị soi một điểm 'biến dạng', H'Hen Niê vội lên tiếng đính chính
- H'Hen Niê đắp mặt nạ bằng cơm nguội và loạt bí quyết dưỡng da gây tranh cãi rầm rộ
Mới đây, chương trình Gõ cửa thăm nhà do 2 MC Ngọc Lan và Quốc Thuận đã dẫn dắt người hâm mộ ghé thăm nhà của Hoa hậu H’Hen Niê. Cả hai MC rất nóng lòng được ghé thăm không gian sống của nàng Hậu, ai nấy đều bất ngờ khi cơ ngơi rất khang trang, kiên cố.
Đứng trước cơ ngơi "to nhất vùng" của H'Hen Niê, Ngọc Lan và Quốc Thuận không khỏi trầm trồ. Nam MC tưởng tượng đó chỉ là một căn nhà sàn bằng gỗ kiểu Tây Nguyên không thể ngờ khi thấy biệt thự của nàng hậu quá hiện đại, bề thế, sang trọng. H'Hen Niê chia sẻ về cơ ngơi: "Nhà này tôi xây cho ba mẹ ở, đầu tư rất nhiều tâm huyết, nhưng cuối cùng ba mẹ lại không ở đây mà vẫn chọn ở nhà sàn cũ. Thực ra, căn nhà này tôi xây lại trên chính nền móng nhà cũ ba mẹ từng xây ngày xưa".
H'Hen Niê thân thiện đưa Ngọc Lan và Quốc Thuận thăm quan cơ ngơi sống, tự hào khi chia sẻ những thành tích của bản thân. Phòng khách được bài trí thoáng đãng trưng bày bộ sưu tập giải thưởng trên kệ gỗ. Nàng Hậu rất tâm đắc tấm hình chân dung lớn được ghép lại từ hàng trăm bức hình hoạt động của cô được đặt tại hành lang. Theo chia sẻ của cô, cô đã chi 2,5 tỷ chưa tính đến tiền nội thất để xây lại căn nhà cũ của ba mẹ thành biệt thự nhưng ba mẹ chủ yếu sống tại nhà sàn.
"Nhiều người hỏi tôi vì sao lúc thấy tôi ở nhà sàn, lúc thấy tôi ở nhà hiện đại. Đơn giản vì trong khu vườn ông bà để lại cho mẹ tôi và dì tôi có hai căn nhà, một nhà sàn, một nhà hiện đại" - Hoa Hậu Hoàn Vũ 2019 chia sẻ.
Qua những chia sẻ tiếp theo về chuyện quá khứ, MC Ngọc Lan cũng như khán giả không ngừng bày tỏ sự ngưỡng mộ về ý chí ham học hỏi, theo đuổi con đường tri thức của nàng hậu dù cô gặp nhiều khó khăn.