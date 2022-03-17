H'Hen Niê tiết lộ chuyện yêu đơn phương, phải giữ bí mật vì "xấu quá": "Bạn bè sợ tôi bị quê vì người kia chắc chắn không chịu"

Là "nàng hậu quốc dân" đình đám của showbiz Việt, thế nhưng ít ai biết rằng H'Hen Niê cũng từng yêu đơn phương và phải giữ bí mật vì "xấu quá".

Mới đây, hoa hậu H’Hen Niê đã đăng tải trên kênh Youtube của mình một clip quay lại cảnh cô cùng á hậu Kim Duyên mặc áo dài, bện tóc ngắn, đạp xe dạo quanh Sài Gòn để trải nghiệm cuộc sống sinh viên, cùng ôn lại kỷ niệm xưa. Trong lúc tấp vào một quán vỉa hè để nhâm nhi ly chè, H'Hen Niê bất ngờ ngậm ngùi tiết lộ về chuyện tình đơn phương thời còn đi học của mình. Nàng hậu thừa nhận bản thân yêu đơn phương nhưng rất "lộ liễu", không ngại để nửa kia biết, thế nhưng bạn bè cô lại phải giữ bí mật giúp, sợ cô "quê" vì quá xấu sẽ không được người kia chấp nhận.

"Trông tôi như thế này thôi nhưng ế lắm. Từ hồi học cấp 3 tới khi lên đại học làm sinh viên tôi đều không có ai yêu. Tôi tủi thân lắm. Tôi đi học quân sự, thấy bạn bè ai cũng có người yêu đi theo, riêng mình tôi không có ai, chạnh lòng vô cùng... Tôi cũng yêu đơn phương nhiều lắm mà không dám nói ra. Thời cấp ba thì tôi không yêu đơn phương ai nhưng lên đại học lại yêu đơn phương say đắm một người. Người đó cũng rất đẹp trai còn tôi thì lại không đẹp như bây giờ. Tôi giống như trong một bộ phim mà nhân vật nữ chính yêu thầm nam chính điển trai. Tôi thừa nhận mình mê trai kiểu baby. Crush của tôi cao, mắt long lanh, sâu, mặt đẹp trai, tên cũng rất dễ thương. Bạn ấy còn đánh bóng chuyền.

Cái tôi thích nhất ở crush của mình là cười duyên, dễ thương, răng đều, mỗi lần cười tươi ơi là tươi. Tôi mê người ta nhưng lộ lắm, không phải kiểu kín đáo. Tôi còn lộ liễu tới mức cho người đó biết là tôi yêu thầm họ. Bạn bè xung quanh tôi cũng biết hết. Mọi người thấy tôi xấu quá nên giữ bí mật cho tôi, sợ người kia biết được thì quê cho tôi vì chắc chắn người đó sẽ không chịu tôi" - H'hen kể lại. Cô cũng nói thêm: "Người ta yêu đơn phương thường bị quê khi kể lại nhưng tôi lại rất tự tin vì dù sao cũng là quá khứ rồi. Bây giờ tôi không biết người ấy đã lấy vợ chưa. Tôi yêu thầm bạn ấy suốt nhiều năm trời". Ở thời điểm hiện tại, H'hen Niê khá kín tiếng trong chuyện tình yêu. Đầu năm 2019, H'Hen Niê xác nhận có bạn trai và cũng là tình đầu của mình. Tuy nhiên, sau gần 2 năm gắn bó, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và người yêu quyết định chia tay. Trong một lần chia sẻ, H'hen Niê cho biết người yêu hơn cô 3 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông và là mối tình đầu của người đẹp 28 tuổi. Người đẹp tâm sự: "Anh bình thường như bao người khác. Anh quan tâm gia đình tôi và rất thương tôi".

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