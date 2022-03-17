H'Hen Niê tiết lộ chuyện yêu đơn phương, phải giữ bí mật vì "xấu quá": "Bạn bè sợ tôi bị quê vì người kia chắc chắn không chịu"

Hậu trường 17/03/2022 11:16

Là "nàng hậu quốc dân" đình đám của showbiz Việt, thế nhưng ít ai biết rằng H'Hen Niê cũng từng yêu đơn phương và phải giữ bí mật vì "xấu quá".

 

Mới đây, hoa hậu H’Hen Niê đã đăng tải trên kênh Youtube của mình một clip quay lại cảnh cô cùng á hậu Kim Duyên mặc áo dài, bện tóc ngắn, đạp xe dạo quanh Sài Gòn để trải nghiệm cuộc sống sinh viên, cùng ôn lại kỷ niệm xưa.

Trong lúc tấp vào một quán vỉa hè để nhâm nhi ly chè, H'Hen Niê bất ngờ ngậm ngùi tiết lộ về chuyện tình đơn phương thời còn đi học của mình. Nàng hậu thừa nhận bản thân yêu đơn phương nhưng rất "lộ liễu", không ngại để nửa kia biết, thế nhưng bạn bè cô lại phải giữ bí mật giúp, sợ cô "quê" vì quá xấu sẽ không được người kia chấp nhận. 

H'Hen Niê tiết lộ chuyện yêu đơn phương, phải giữ bí mật vì 'xấu quá': 'Bạn bè sợ tôi bị quê vì người kia chắc chắn không chịu' - Ảnh 1

"Trông tôi như thế này thôi nhưng ế lắm. Từ hồi học cấp 3 tới khi lên đại học làm sinh viên tôi đều không có ai yêu. Tôi tủi thân lắm. Tôi đi học quân sự, thấy bạn bè ai cũng có người yêu đi theo, riêng mình tôi không có ai, chạnh lòng vô cùng... Tôi cũng yêu đơn phương nhiều lắm mà không dám nói ra.

Thời cấp ba thì tôi không yêu đơn phương ai nhưng lên đại học lại yêu đơn phương say đắm một người. Người đó cũng rất đẹp trai còn tôi thì lại không đẹp như bây giờ. Tôi giống như trong một bộ phim mà nhân vật nữ chính yêu thầm nam chính điển trai. Tôi thừa nhận mình mê trai kiểu baby. Crush của tôi cao, mắt long lanh, sâu, mặt đẹp trai, tên cũng rất dễ thương. Bạn ấy còn đánh bóng chuyền.

Cái tôi thích nhất ở crush của mình là cười duyên, dễ thương, răng đều, mỗi lần cười tươi ơi là tươi. Tôi mê người ta nhưng lộ lắm, không phải kiểu kín đáo. Tôi còn lộ liễu tới mức cho người đó biết là tôi yêu thầm họ. Bạn bè xung quanh tôi cũng biết hết. Mọi người thấy tôi xấu quá nên giữ bí mật cho tôi, sợ người kia biết được thì quê cho tôi vì chắc chắn người đó sẽ không chịu tôi" - H'hen kể lại.

H'Hen Niê tiết lộ chuyện yêu đơn phương, phải giữ bí mật vì 'xấu quá': 'Bạn bè sợ tôi bị quê vì người kia chắc chắn không chịu' - Ảnh 2

Cô cũng nói thêm: "Người ta yêu đơn phương thường bị quê khi kể lại nhưng tôi lại rất tự tin vì dù sao cũng là quá khứ rồi. Bây giờ tôi không biết người ấy đã lấy vợ chưa. Tôi yêu thầm bạn ấy suốt nhiều năm trời".

Ở thời điểm hiện tại, H'hen Niê khá kín tiếng trong chuyện tình yêu. Đầu năm 2019, H'Hen Niê xác nhận có bạn trai và cũng là tình đầu của mình. Tuy nhiên, sau gần 2 năm gắn bó, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và người yêu quyết định chia tay. Trong một lần chia sẻ, H'hen Niê cho biết người yêu hơn cô 3 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông và là mối tình đầu của người đẹp 28 tuổi. Người đẹp tâm sự: "Anh bình thường như bao người khác. Anh quan tâm gia đình tôi và rất thương tôi".

Khoe vóc dáng vạn người mê nhưng bị soi một điểm 'biến dạng', H'Hen Niê vội lên tiếng đính chính

Khoe vóc dáng vạn người mê nhưng bị soi một điểm 'biến dạng', H'Hen Niê vội lên tiếng đính chính

H'Hen Niê cho hay, vòng bụng của mình hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu "biến dạng" như netizen nói.

Xem thêm
Từ khóa:   H'Hen Niê người yêu H'hen Niê hoa hậu

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 1 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 2 giờ 38 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?