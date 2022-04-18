MC Quốc Thuận bất ngờ hé lộ bí mật gây xót xa, 'vén màn' con người thật của hoa hậu H'Hen Niê

Mới đây, trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà", MC Quốc Thuận và Ngọc Lan không khỏi trầm trồ và bất ngờ khi ghé thăm nhà Hoa hậu H'Hen Niê. Theo đó, nàng hậu nhiệt tình đưa hai MC khám phá cơ ngơi của mình tại Đắk Lắk. H'Hen Niê cho biết đây là căn nhà cô sửa sang lại cho ba mẹ và đầu tư nhiều tâm huyết. Song, ba mẹ cô lại không ở đây mà thích sống trên nhà sàn hơn.

Sau khi thăm nhà hoa hậu H’Hen Niê, MC Quốc Thuận đã có dòng chia sẻ đầy cảm xúc trên trang cá nhân: "Em là nàng Hoa Hậu mà cả ekip đều rất rất ngưỡng mộ,đó là sự giản dị, chân phương và các công trình, dự án vì cộng đồng trong và ngoài nước. Hai anh em đã có một ngày thật ý nghĩa tại Buôn Ma Thuột để đến gõ cửa thăm nhà cô hoa hậu nhân ái này,với những điều bất ngờ về cổ và càng yêu quý hơn khi biết những câu chuyện thời khó khăn của gia đình và sự nỗ lực của cô gái Ede này như thế nào để trở thành nàng hoa hậu tốt bụng ngày hôm nay".