MC Quốc Thuận bất ngờ hé lộ bí mật gây xót xa, 'vén màn' con người thật của hoa hậu H'Hen Niê

Hậu trường 18/04/2022 16:26

Mới đây, diễn viên Ngọc Lan và Quốc Thuận "không hẹn trước" mà ghé thăm nhà của H'Hen Niê tại Đắk Lắk.

Mới đây, trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà", MC Quốc Thuận Ngọc Lan không khỏi trầm trồ và bất ngờ khi ghé thăm nhà Hoa hậu H'Hen Niê. Theo đó, nàng hậu nhiệt tình đưa hai MC khám phá cơ ngơi của mình tại Đắk Lắk. H'Hen Niê cho biết đây là căn nhà cô sửa sang lại cho ba mẹ và đầu tư nhiều tâm huyết. Song, ba mẹ cô lại không ở đây mà thích sống trên nhà sàn hơn.

Sau khi thăm nhà hoa hậu H’Hen Niê, MC Quốc Thuận đã có dòng chia sẻ đầy cảm xúc trên trang cá nhân: "Em là nàng Hoa Hậu mà cả ekip đều rất rất ngưỡng mộ,đó là sự giản dị, chân phương và các công trình, dự án vì cộng đồng trong và ngoài nước. Hai anh em đã có một ngày thật ý nghĩa tại Buôn Ma Thuột để đến gõ cửa thăm nhà cô hoa hậu nhân ái này,với những điều bất ngờ về cổ và càng yêu quý hơn khi biết những câu chuyện thời khó khăn của gia đình và sự nỗ lực của cô gái Ede này như thế nào để trở thành nàng hoa hậu tốt bụng ngày hôm nay".

hoa hau hhen nie
MC Quốc Thuận hé lộ con người thật của H'Hen Niê khi đến thăm nhà - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, H’Hen Niê không ngại trải lòng về những tháng ngày khó khăn khi mới  vào Sài Gòn. Cô làm đủ việc, kể cả đi làm ôsin dọn nhà cho người khác để có tiền trang trải chuyện học hành. Khi đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, cô chia sẻ: "Tôi có một xuất phát điểm không hoàn hảo. Nhưng tôi luôn nỗ lực vươn lên, không phải chỉ để mình có cuộc sống tốt đẹp hơn mà còn để truyền cảm hứng cho những cô gái ở buôn làng tôi. Tôi muốn họ có nhiều trải nghiệm khi rời khỏi lũy tre làng, được khám phá thế giới bao la ngoài kia".

hoa hau hhen nie 1
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 trải lòng về tuổi thơ thiếu thốn của mình - Ảnh: FBNV

Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, H’hen Nie đã làm được rất nhiều việc, hơn cả những gì cô cam kết. Vốn phải chịu cảnh nghèo khó suốt thời thơ ấu, phải giúp gia đình đi chăn bò, làm nương rẫy, cha mẹ vất vả mà vẫn không đủ ăn, thậm chí còn đeo nợ, nên H’hen rất quan tâm đến các em nhỏ cùng cảnh ngộ. 

Hiểu được những khó khăn, vất vả của người dân và các em nhỏ, nàng hậu đã thực hiện nhiều dự án thiện nguyện thiết thực cho cộng đồng như mang nước sạch về quê hương, kéo điện đường khắp buôn làng, thư viện sách... khiến hai MC ngưỡng mộ.

Nghệ sĩ Long Nhật đầy day dứt sau khi mắc một sai lầm trong cuộc sống hôn nhân: 'Cái sự hờn dỗi của vợ làm tôi mang theo cả cuộc đời'

Nghệ sĩ Long Nhật đầy day dứt sau khi mắc một sai lầm trong cuộc sống hôn nhân: 'Cái sự hờn dỗi của vợ làm tôi mang theo cả cuộc đời'

Mới đây, nam ca sĩ Long Nhật bất ngờ tiết lộ điều day dứt nhất mà bản thân từng phạm phải trong cuộc sống hôn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu H'hen Niê Quốc Thuận Ngọc Lan sao Việt

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?