MC Quốc Thuận bất ngờ hé lộ bí mật gây xót xa, 'vén màn' con người thật của hoa hậu H'Hen Niê

Mới đây, diễn viên Ngọc Lan và Quốc Thuận "không hẹn trước" mà ghé thăm nhà của H'Hen Niê tại Đắk Lắk.
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Mới đây, trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà", MC Quốc Thuận và Ngọc Lan không khỏi trầm trồ và bất ngờ khi ghé thăm nhà Hoa hậu H'Hen Niê. Theo đó, nàng hậu nhiệt tình đưa hai MC khám phá cơ ngơi của mình tại Đắk Lắk. H'Hen Niê cho biết đây là căn nhà cô sửa sang lại cho ba mẹ và đầu tư nhiều tâm huyết. Song, ba mẹ cô lại không ở đây mà thích sống trên nhà sàn hơn.
Sau khi thăm nhà hoa hậu H’Hen Niê, MC Quốc Thuận đã có dòng chia sẻ đầy cảm xúc trên trang cá nhân: "Em là nàng Hoa Hậu mà cả ekip đều rất rất ngưỡng mộ,đó là sự giản dị, chân phương và các công trình, dự án vì cộng đồng trong và ngoài nước. Hai anh em đã có một ngày thật ý nghĩa tại Buôn Ma Thuột để đến gõ cửa thăm nhà cô hoa hậu nhân ái này,với những điều bất ngờ về cổ và càng yêu quý hơn khi biết những câu chuyện thời khó khăn của gia đình và sự nỗ lực của cô gái Ede này như thế nào để trở thành nàng hoa hậu tốt bụng ngày hôm nay".
Bên cạnh đó, H’Hen Niê không ngại trải lòng về những tháng ngày khó khăn khi mới vào Sài Gòn. Cô làm đủ việc, kể cả đi làm ôsin dọn nhà cho người khác để có tiền trang trải chuyện học hành. Khi đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, cô chia sẻ: "Tôi có một xuất phát điểm không hoàn hảo. Nhưng tôi luôn nỗ lực vươn lên, không phải chỉ để mình có cuộc sống tốt đẹp hơn mà còn để truyền cảm hứng cho những cô gái ở buôn làng tôi. Tôi muốn họ có nhiều trải nghiệm khi rời khỏi lũy tre làng, được khám phá thế giới bao la ngoài kia".
Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, H’hen Nie đã làm được rất nhiều việc, hơn cả những gì cô cam kết. Vốn phải chịu cảnh nghèo khó suốt thời thơ ấu, phải giúp gia đình đi chăn bò, làm nương rẫy, cha mẹ vất vả mà vẫn không đủ ăn, thậm chí còn đeo nợ, nên H’hen rất quan tâm đến các em nhỏ cùng cảnh ngộ.
Hiểu được những khó khăn, vất vả của người dân và các em nhỏ, nàng hậu đã thực hiện nhiều dự án thiện nguyện thiết thực cho cộng đồng như mang nước sạch về quê hương, kéo điện đường khắp buôn làng, thư viện sách... khiến hai MC ngưỡng mộ.