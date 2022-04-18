Nghệ sĩ Long Nhật đầy day dứt sau khi mắc một sai lầm trong cuộc sống hôn nhân: 'Cái sự hờn dỗi của vợ làm tôi mang theo cả cuộc đời'

Hậu trường 18/04/2022 16:04

Mới đây, nam ca sĩ Long Nhật bất ngờ tiết lộ điều day dứt nhất mà bản thân từng phạm phải trong cuộc sống hôn nhân.

Mới đây, xuất hiện trong chương trình "Quý cô thông thái" cùng Nam Thư, Hiền Mai, Thúy Uyên, nam ca sĩ Long Nhật đã bàn về chủ đề lời hứa của đàn ông.

Khi nhắc đến chủ đề này, Long Nhật gây bất ngờ khi cho biết bản thân từng thất hứa nhiều lần với bà xã. Trong những lần đó nam ca sĩ đã thẳng thắn nhận lỗi và khắc phục với bà xã. Tuy nhiên, duy nhất có một lần thất hứa khiến ông day dứt nhất đó chính là việc vắng mặt trong khi vợ sinh con đầu lòng.

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 Long Nhật bất ngờ tiết lộ điều day dứt nhất mà bản thân từng phạm phải trong cuộc sống hôn nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Long Nhật kể lại thời điểm nửa cuối tháng cuối thai kỳ của vợ, ông theo đoàn biểu diễn ở Lạng Sơn. Nam nghệ sĩ cho hay: "Tôi sắp mở màn thì gia đình báo vợ chuyển dạ, chuẩn bị đưa vào bệnh viện. Khi đó, tôi không còn tâm trí nào để hát hết. Tôi ra sân khấu, hứa sẽ trở lại một ngày gần nhất để hát bù cho bà con".

Nam ca sĩ kể khi di chuyển bằng xe về đến nhà thì bà xã đã sinh con. Nhớ lại khoảnh khắc đó, "giọng ca Tìm lại người xưa" nghẹn ngào: "Ba tôi kêu ôm hoa vào gặp vợ đi. Cái sự hờn dỗi của vợ làm tôi mang theo cả cuộc đời. Tôi thề trời có sập xuống thì những đứa con tiếp theo tôi không đi nữa. Bây giờ nói đến điều đó, tôi vẫn còn ân hận. Cho nên tôi bù đắp hoài cho vợ con là vậy. Đó là lời thề tôi không bao giờ tái phạm nữa. Tôi biết vợ cũng rất tổn thương".

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Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của nam ca sĩ Long Nhật - Ảnh: Internet

Hiện tại, nam ca sĩ có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người vợ xinh đẹp cùng 4 người con. Trong suốt khoảng thời gian nên duyên vợ chồng, Long Nhật thừa nhận gia đình vợ, bà xã đã chịu đựng không ít thị phi, tai tiếng từ những lời đồn xoay quanh chuyện giới tính của anh. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, Long Nhật vẫn luôn làm tròn bổn phận của một người chồng, một người cha trong gia đình.

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