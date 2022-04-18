Hoa hậu Phạm Hương khiến fan bấn loạn bởi bất ngờ này.

Mới đây, Hoa hậu Phạm Hương đã sử dụng tính năng Q&A của Instagram để "tám chuyện" với fan. Trong số đó có câu hỏi "Liệu Phạm Hương sẽ có một màn comeback hoành tráng sau 4 năm "ở ẩn"? Phạm Hương có 'bất ngờ' năm nay cho fan - Ảnh: IGNV Ngay lập tức, hoa hậu hoàn vũ 2015 đáp lại “Chị nghĩ chắc sẽ là một bất ngờ trong năm nay”

Với câu trả lời úp mở, Phạm Hương đã tạo ra khiến netizen “dậy sóng” đoán già đoán non đủ kiểu. Netizen đồn đoán đủ kiểu - Ảnh: Chụp màn hình

Một số CĐM hóng chờ 'thần tượng' về nước - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, Phạm Hương đã khoe ảnh check in trên sân golf cho bằng chị bằng em. Dân tình “mlem” trước body của bà mẹ 2 con, lên đồ cũng rất gì và này nọ. Ai theo dõi Phạm Hương cũng biết cô đang có cuộc sống như bà hoàng ở nước ngoài, nhóc tỳ 3 tuổi cũng thường xuyên được mẹ đưa ra sân golf. Theo đó nàng hậu chưa có động thái gì quay trở lại showbiz mà chọn cuộc sống bên chồng đại gia và 2 quý tử. Phạm Hương đu trend check-in sân golf - Ảnh: Internet Body đẹp khỏi bàn của bà mẹ 2 con - Ảnh: Internet Hiện tại, Phạm Hương chưa công khai thêm bất kỳ thông tin nào khác. CĐM tiếp tục mong chờ “bất ngờ” từ nàng hậu như đã nói trong năm nay.

Hoa hậu Phạm Hương lên tiếng chuyện trở lại showbiz: "Cuộc dạo chơi thế là đủ rồi" Sau nhiều năm vắng bóng, hoa hậu Phạm Hương được rất nhiều khán giả mong chờ việc trở lại hoạt động nghệ thuật. Khi được hỏi về việc này, nàng hậu có câu trả lời khiến nhiều fan phải dập tắt hy vọng.

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