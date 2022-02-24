Hoa hậu Phạm Hương lên tiếng chuyện trở lại showbiz: "Cuộc dạo chơi thế là đủ rồi"

Sau nhiều năm vắng bóng, hoa hậu Phạm Hương được rất nhiều khán giả mong chờ việc trở lại hoạt động nghệ thuật. Khi được hỏi về việc này, nàng hậu có câu trả lời khiến nhiều fan phải dập tắt hy vọng.

Từ khi công khai sinh con, Phạm Hương rất tích cực chia sẻ cuộc sống đời thường của bản thân lên trang instagram cá nhân. Mới đây, nàng hậu đã mở một cuộc trò chuyện để trả lời các câu hỏi của fan. Rất nhiều người hâm mộ đã gửi đến Phạm Hương những câu hỏi, trong đó, nhiều fan mong chờ về một ngày Phạm Hương sẽ trở lại showbiz.

Khi được một fan gửi câu nhắn nhủ: "Rất mong một ngày nào đó chị về Việt Nam và lại hoạt động nghệ thuật", Hoa hậu Phạm Hương thẳng thắn chia sẻ: "Mỗi cột mốc của cuộc đời sẽ có nhiều điều khác nhau để chiêm nghiệm và trải nghiệm. Chị cảm thấy cuộc dạo chơi showbiz là đủ rồi".

Câu trả lời của Phạm Hương khiến nhiều fan tiếc nuối, bởi đây được xem là lời tuyên bố chắc nịch về việc cô sẽ không trở lại showbiz và sẽ chính thức dừng "cuộc dạo chơi" tại đây.

Phạm Hương từng là một trong những nàng hậu đình đám nhất showbiz Việt, với độ phủ sóng dày đặc trên các show truyền hình. Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, Phạm Hương bất ngờ sang Mỹ định cư, thời điểm này, nàng hậu vướng nhiều tin đồn sang Mỹ sinh con, tuy nhiên, phía công ty đại diện nàng hậu cho biết cô qua để chữ bệnh.

Tuy nhiên, sau 1 năm, Phạm Hương bất ngờ công khai việc đã sinh con đầu lòng, thời điểm này, nàng hậu vướng phải không ít chỉ trích, mỉa mai. Được biết, ông xã Phạm Hương là một doanh nhân Việt kiều giàu có, Phạm Hương nói giữ kín danh tính chồng vì muốn bảo vệ gia đình trước thị phi. Rời xa showbiz, Phạm Hương dành toàn bộ thời gian chăm sóc các con và gia đình nhỏ.

Ở thời điểm hiện tại, Phạm Hương đã là mẹ bỉm của 2 quý tử kháu khỉnh đáng yêu. Hoa hậu Việt Nam bỏ lại sau lưng mọi hào quang, danh vọng thay vào đó là cuộc sống chăm vườn, trồng cây, đi du lịch, cập nhật cuộc sống chăm sóc 2 con trai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-pham-huong-len-tieng-chuyen-tro-lai-showbiz-cuoc-dao-choi-the-la-du-roi-451886.html