Sau ánh hào quang: H'Hen Niê lần đầu hé lộc góc khuất gây SỐC thuở chưa vào nghề - Gặp tai nạn đến rách cả mảng quần, bị nhiều 'anh họ lớn tuổi' gạ gẫm, dụ dỗ

Hậu trường 22/04/2022 14:37

Mới đây, trong một chương trình truyền hình, hoa hậu H'Hen Niê đã có những chia sẻ gây chú ý về quãng thời gian mới tới Sài Gòn sinh sống và học tập.

Nổi tiếng là một hoa hậu nói không với scandal, H'Hen Niê được lòng công chúng bởi đời tư "sạch không tỳ vết", phong cách giản dị, thân thiện đậm chất người Tây Nguyên. Bên cạnh đó, làn da nâu khỏe khoắn cũng là điểm đặc biệt khiến cô hoa hậu người Ê Đê ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

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H'Hen Niê nổi tiếng là nàng hậu sở hữu đời tư sạch - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ít ai biết, trước khi sở hữu ánh hào quang của vương miện hoa hậu, H'Hen Niê từng có cuộc sống cơ cực, gặp nhiều sóng gió. Mới đây, trong một chương trình truyền hình, "cô Hen" đã có những chia sẻ gây chú ý về quãng thời gian mới tới Sài Gòn sinh sống và học tập.

Cụ thể, khi được hỏi về kỉ niệm khiến cô phải bật khóc thuở chưa vào nghề, H'Hen Niê tiết lộ đó là một lần gặp tai nạn. Trong một lần đi xe ôm, người lái xe đó chở 3 người cùng một lúc khiến cô gặp phải sự cố nhớ đời. Khi vào trong hẻm nhỏ, do chân H'Hen quá dài và còn hay đung đưa qua lại nên đã khiến người lái xe khi lạng lách đã tông vào một xe khác. Sự cố khiến cô bị rách nguyên mảng quần, chân đau đớn, bật khóc vì sợ hãi.

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Nàng hậu ngậm ngùi nhớ lại thời sinh viên - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nàng hậu còn tiết lộ góc khuất thời sinh viên khi từng bị vài người đàn ông lớn tuổi gạ gẫm, thậm chí phải chạy trốn và trở về nhà khóc.

H'Hen Niê bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc bị các "anh họ" lớn tuổi dụ dỗ, cô tâm sự: "Thời sinh viên, có mấy chú lớn tuổi cứ đuổi theo mấy đứa nhỏ hỏi thăm rồi rủ rê này kia. Mỗi lần như vậy là em phải chạy trốn sang đường bên kia để tránh. Tại vì sợ bị giật túi nữa. Mỗi lần như vậy em trở về nhà và hay khóc. Đi một mình trên đường, thỉnh thoảng tôi bị quấy rối. Có những người trông khá già hỏi em: "Em đi đâu, đi với anh không". 

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H'Hen Niê tâm sự về khoảng thời gian sóng gió trước khi vào showbiz - Ảnh: Internet

Những chia sẻ của nàng hậu đã nhận được rất nhiều sự cảm thông của khán giả. Fan hâm mộ càng thêm yêu quý tính cách chân thật, có sao nói vậy của H'Hen Niê.

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H'Hen Niê là một hoa hậu và người mẫu người Việt Nam. Cô là người dân tộc Ê Đê và là người dân tộc thiểu số đầu tiên tại Việt Nam giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Cô đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018 diễn ra tại Thái Lan và xuất sắc lọt vào Top 5 chung cuộc.

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