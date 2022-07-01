Hai nhạc sĩ, diễn viên nổi tiếng người Việt tình nghi cưỡng hiếp cô gái Anh 17 tuổi trong chuyến công tác

Hậu trường 01/07/2022 12:17

Hiện vụ việc đang khiến nhiều người bàn tán, bình luận xôn xao trên các diễn đàn mạng xã hội.

Cập nhật trên Thanh niên, theo Mirror hôm 29.6, một cô gái 17 tuổi bị hai người đàn ông được mô tả là diễn viên, nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam cưỡng hiếp trên đảo Majorca (Tây Ban Nha). Hiện danh tính của hai người này chưa được tiết lộ.

Tờ báo địa phương Ultima Hora cho biết cô gái người Anh nói với cơ quan chức năng rằng hai người đàn ông (một người 37 tuổi, một người 42 tuổi) đã tấn công mình tại một khách sạn ở Andratx, phía tây nam của hòn đảo sau khi họ gặp gỡ tại một nhà hàng gần đó. Hai nhân vật này được mô tả là diễn viên và nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam.

Theo lời thiếu nữ 17 tuổi, hai người này đã bắt cô đi tắm sau khi thực hiện hành vi đồi bại để loại bỏ bằng chứng có thể buộc tội họ.

Hai nhạc sĩ, diễn viên nổi tiếng người Việt tình nghi cưỡng hiếp cô gái Anh 17 tuổi trong chuyến công tác - Ảnh 1

Vụ cưỡng hiếp diễn ra tại Andratx, phía tây nam đảo Majorca (Tây Ban Nha). Ảnh: Thanh niên

Dẫn tin trên Tuổi trẻ, cô gái này đã kể lại với người dì những gì đã xảy ra với cô. Người thân cận này đã báo cảnh sát vụ việc. Ngay sau đó, vào sáng 25-6, cảnh sát đã đến khách sạn của một trong hai nghệ sĩ nói trên và đưa cô gái đến Bệnh viện Son Espases để kiểm tra.

Truyền thông địa phương tiết lộ hai người đàn ông ở chung khách sạn trong khi cô gái và gia đình lưu trú tại một khách sạn khác. Cả ba gặp nhau tại một nhà hàng vào tối thứ sáu (24.6) rồi cùng trò chuyện, uống rượu với nhau trước khi dạo ngoài bãi biển. Sau đó, họ đến phòng khách sạn của một trong hai người đàn ông, nơi bị cáo buộc hiếp dâm.

Truyền thông địa phương cũng cho biết hai nghệ sĩ này đã từ chối trả lời các câu hỏi khi họ xuất hiện trước tòa. Hiện chưa rõ hai nghệ sĩ này đến đảo Majorca để làm việc hay du lịch. Cảnh sát vẫn chưa công bố tên của hai nghệ sĩ này, song đã yêu cầu họ giao nộp hộ chiếu, tờ Daily Mail đưa tin. Thiếu nữ cùng gia đình cô đã rời khỏi Majorca ngày 28-6 sau khi ra tòa cho lời khai. Hai người đàn ông bị bắt giữ vẫn chưa được nêu tên.

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Từ khóa:   nhạc sĩ diễn viên sao việt

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