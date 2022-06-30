Hiếm hoi nhắc đến con riêng 'Shark' Hưng, vợ Á hậu lại nhận bão like vì sự đặc biệt

Á hậu Thu Trang khiến dân tình ngợi khen về cách cư xử khéo léo của mình.

Trước khi đến với Thu Trang, Shark Hưng từng kết hôn và đã có con riêng. Tuy nhiên, hôn nhân với người vợ thứ hai được chú ý hơn cả. Trước đó, bà xã xinh đẹp của Shark Hưng đã hạ sinh thai đôi, cô vẫn đang "ở cữ" tại Czech cùng cặp song sinh và rất mong ngày sớm được đoàn tụ cùng Shark Hưng và 2 người con lớn. Mới đây, Thu Trang tiếp tục gây chú ý khi đăng tải hình ảnh gia đình, bà xã xinh đẹp Shark Hưng cho hay: “Nhắc lại ngày gia đình Việt Nam của hai năm trước, năm nay nhà có thêm có 2 thành viên nữa. Một ngày tuyệt vời vì có thêm cả những tin vui. Cả nhà sắp được đoàn tụ rồi".

Gia đình Shark Hưng với người vợ thứ hai. Ảnh: Internet Trong khoảnh khắc hiếm hoi ít khi chia sẻ, vợ Á hậu của Shark Hưng lại hé lộ mối quan hệ gắn bó thân thiết và hạnh phúc với con riêng của chồng. Cụ thể, cô tiết lộ sắp đoàn tụ cùng chồng và 2 con sau nhiều ngày xa cách, năm nay có thêm 2 thành viên chung vui. Á hậu của Shark Hưng lại hé lộ mối quan hệ gắn bó thân thiết và hạnh phúc với con riêng của chồng. Ảnh: Internet Được biết, 2 người con riêng của Shark Hưng thường xuyên xuất hiện cùng Á hậu và Shark Hưng, dù bận rộn nhưng họ cùng đi du lịch, ăn uống, vui chơi và 2 bé nhận được không ít tình yêu thương của cả bố và mẹ kế. Bản thân Á hậu dù đã có 2 con song sinh, tuy nhiên, vẫn dành sự quan tâm đặc biệt và khéo léo đến 2 người con cùng cha khác mẹ, minh chứng minh tình yêu thương giữa mẹ ghẻ và con chồng vẫn luôn tồn tại.

Á hậu Thu Trang có mối quan hệ thân thiết với con riêng và gia đình chồng. Ảnh: Internet Trước đó, Thu Trang cũng từng công khai rõ mặt cặp song sinh của gia đình, đồng thời gọi tên cả 4 đứa trẻ trong một status riêng bày tỏ tình cảm vô cùng lãng mạn. Cô cho hay: 4 năm rồi, cùng nhau tạo ra gia đình cho 4 đứa trẻ. Hãy cùng nhau làm cho ngôi nhà của chúng ta trở nên lớn hơn và hạnh phúc hơn. Thu Trang thực sự tinh tế và khéo léo thể hiện tình cảm gia đình. Ảnh: Internet Ngoài việc diện đồ đồng điệu, cùng chụp ảnh kỉ niệm cả nhà, cô còn đăng tải 2 chiếc vòng, có tên chữ cái của 2 vợ chồng cùng năm cưới (2018) đặc biệt còn khắc rõ biệt danh - năm sinh của 4 đứa trẻ trong nhà. Đó là Tuệ Minh (Nghé) - 2009, Bách Việt (Beo) - 2011, Quang Minh (Daniel) - 2021 và Quang Chính (William) - 2021. Qua chữ khắc trên vòng cũng biết được Shark có con gái đầu lòng năm nay 13 tuổi, con thứ 2 là bé trai 11 tuổi rồi đến cặp song sinh chào đời vào cuối năm ngoái. Điều đó cho thấy, Thu Trang thực sự tinh tế và khéo léo thể hiện tình cảm. Sau khi đăng tải dòng trạng thái, Thu Trang lập tức nhận bão like, thả tim và khen ngợi mẹ bỉm sữa. Shark Hưng từ thời điểm được nhiều người chú ý, anh không ngại giấu giếm về việc có con riêng và đặc biệt thường xuyên đăng tải ảnh gia đình cùng Á hậu Thu Trang. Không chỉ được xem là tấm gương để học hỏi, Shark Hưng cũng gây ấn tượng về gia đình hạnh phúc sau hôn nhân thứ 2. Mối quan hệ giữa Á hậu Nguyễn Thu Trang cùng Shark Hưng cũng luôn gây sự chú ý đặc biệt, được nhiều người ấn tượng.

Xuất hiện clip Hoa hậu Ngọc Châu múa và biểu diễn khiến người xem không khỏi thích thú Hoa hậu Ngọc Châu không chỉ được khen có nhan sắc, ngoại hình mà còn vô cùng đa tài, đặc biệt tỏa sáng trong lĩnh vực biểu diễn.

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