Hà Anh tiếp tục bị tag thẳng tên sau nghi vấn ‘mẹ thiên hạ, quả báo nhãn tiền’ tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2022

Một nhà thiết kế đã bày tỏ phản ứng cực kì gay gắt, thậm chí tag thẳng tên, chỉ trích nữ người mẫu đã có hành động không đẹp sau khi lộ ảnh phản cảm.

Cụ thể, NTK Trần Hùng - một trong những NTK ‘ruột’ của Top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 Hương Ly đã đăng tải trên trang cá nhân của mình, anh bức xúc tag thẳng tên nữ người mẫu Hà Anh: "Rốt cuộc tôi và trợ lý của tôi thức đêm mất sức khỏe và thời gian 2 ngày để nhận được sự ngụy biện của chị Hà Anh Vũ". Status của nhà thiết kế. Ảnh: Internet Hành động này khiến netizen cho rằng, những ồn ào về ‘mẹ thiên hạ, quả báo nhãn tiền’ trước đó chính là dành cho Hà Anh. Bởi lẽ, anh cho hay, vốn sự việc gần như êm xuôi sau khi anh phản ứng vì bị cho liên quan đến sự cố trang phục của một nữ người mẫu đang rầm rộ trên mạng (trước đó người mẫu Hà Anh chính là một trong những nhân vật trên). Tuy nhiên, anh lại bị add vào các group và nói những chuyện không liên quan.

Trong status trước đó, NTK chia sẻ một nữ người mẫu đã làm khó dễ cho ekip, thậm chí ẩn ý người mẫu trên làm việc hoạnh họe, thiếu chuyên nghiệp, thái độ 'mẹ thiên hạ nên bị quả báo nhãn tiền’. Anh cho biết, ‘một cô gái ép mình may bộ đồ thật đẹp nhưng lại không mặc, chọn bộ đồ khác và cuối cùng để lộ hình ảnh lõa lồ phản cảm’, quả báo nhãn tiền'. Cụ thể, dòng trạng thái được cập nhật: "Quả báo nhãn tiền... Một cô gái cứ ép mình phải may cho cô bộ đồ thật đẹp vì đó là sự kiện quan trọng của cô. Mình từ chối nhưng vẫn tiếp tục nài nỉ. Quá mệt mỏi nên đành chấp nhận làm. Mình và thợ bỏ ra 2 ngày thức đêm làm váy, đến khi đưa váy mặc thử thì cô đó nói sợ hở vì không có quần lót... Mình gọi điện chửi thẳng mặt vì làm việc thiếu chuyên nghiệp. Và cuối cùng cô ấy quyết định mặc một chiếc váy khác cho kín đáo hơn, đi sự kiện về thì hình đăng lên mạng toàn hình lõa lồ phản cảm."

Bạn bè và những người quan tâm bình luận dòng trạng thái của NTK. Ảnh: Internet Ngay sau status, cựu người mẫu Xuân Lan cũng bình luận cảm xúc "Thương Em" khiến dân tình đặc biệt chú ý. Đồng thời, bạn bè của NTK cũng cho hay 'sự việc ngày hôm qua, quả báo nhãn lồng rồi mà'. Hành động này thêm minh chứng khẳng định việc nhà thiết kế vô cùng bức xúc với người mẫu Hà Anh và cựu người mẫu Xuân Lan cùng bạn bè đang đồng cảm cho anh. Dẫu vậy, câu chuyện và sự thật cụ thể như thế nào vẫn cần những người trong cuộc lên tiếng làm rõ. Hà Anh lên tiếng xin lỗi. Ảnh: Internet Về phía nữ người mẫu Hà Anh sau khi xuất hiện những hình ảnh phản cảm và bị không ít người chỉ trích, Hà Anh cũng đã đăng tải dòng trạng thái xin lỗi, mong công chúng thông cảm. Cô cho hay, bản thân không ngờ xảy ra những sự cố phát sinh như trong sự kiện trên ‘dưới ánh đèn flash cơ thể của mình lại bị lộ ở những điểm nhạy cảm', trang phục khi nhìn và quay ở góc ánh sáng thông thường hoàn toàn không như vậy. Hiện, vụ việc lộ ảnh phản cảm cùng những chỉ trích siêu mẫu Hà Anh vẫn khiến dư luận xôn xao và tranh cãi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-anh-tiep-tuc-bi-tag-thang-ten-sau-nghi-van-me-thien-ha-qua-bao-nhan-tien-tai-hoa-hau-hoan-vu-2022-479728.html