Từng nặng 90kg, Á hậu Thủy Tiên quyết tâm giảm 30kg để đi thi hoa hậu khiến nhiều người không tin vào mắt mình

Hậu trường 28/06/2022 18:20

Sự thay đổi ngoạn mục của nàng Á hậu 2 Huỳnh Phạm Thủy Tiên khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ. Trước đây, cô từng nặng 90kg, thường xuyên bị chê bai về ngoại hình.

Sau khi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 - cuộc thi nhan sắc lớn nhất tìm ra những gương mặt đại diện Việt Nam chinh chiến đấu trường quốc tế, người đẹp Phạm Huỳnh Thủy Tiên chính là một trong 3 gương mặt được vinh danh, cô trở thành Á hậu 2 và là cái tên đầy chú ý sau đêm thăng hoa này.

Từng nặng 90kg, Á hậu Thủy Tiên quyết tâm giảm 30kg để đi thi hoa hậu khiến nhiều người không tin vào mắt mình - Ảnh 1
Từng nặng 90kg, Á hậu Thủy Tiên quyết tâm giảm 30kg để đi thi hoa hậu khiến nhiều người không tin vào mắt mình - Ảnh 2
Á hậu Thủy Tiên và top 3 Hoa hậu Hoàn Vũ. Ảnh: Internet

Trước đó, câu chuyện giảm từ 90kg xuống 60kg của Á hậu Thủy Tiên đã khiến không ít người ấn tượng. Vượt lên chính mình, nàng Á hậu đã nỗ lực giảm hơn 30kg để sở hữu vóc dáng thon gọn, quyến rũ khiến nhiều người không tin vào mắt mình.

Từng nặng 90kg, Á hậu Thủy Tiên quyết tâm giảm 30kg để đi thi hoa hậu khiến nhiều người không tin vào mắt mình - Ảnh 3
Từng nặng 90kg, Á hậu Thủy Tiên quyết tâm giảm 30kg để đi thi hoa hậu khiến nhiều người không tin vào mắt mình - Ảnh 4
Á hậu Thủy Tiên trước khi giảm cân giúp nhiều người làm động lực. Ảnh: Internet

Theo đó, cựu sinh viên Trường đại học Ngoại thương từng sở hữu vóc dáng đầy đặn lên đến 90kg vào thời cấp 3. Tại thời điểm trên, cô chưa thực sự được chú ý về ngoại hình cũng như nhan sắc. Tuy nhiên, với nỗ lực  của mình, sau khi lên giảng đường Đại học, Thủy Tiên đã giảm cân thành công. Cô lọt vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2018, cùng năm, cô đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương trước khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ. Hiện cô có số đo ba vòng 89-65-98, cao 1,72m đáng ngưỡng mộ.

Từng nặng 90kg, Á hậu Thủy Tiên quyết tâm giảm 30kg để đi thi hoa hậu khiến nhiều người không tin vào mắt mình - Ảnh 5
Hiện cô có số đo ba vòng 89-65-98, cao 1,72m. Ảnh minh họa: Internet

Việc giảm cân đã giúp Á hậu 2 có được sự thăng hạng về nhan sắc. Không chỉ vóc dáng thay đổi mà đường nét trên gương mặt cô cũng trở nên thanh tú, thon gọn khác biệt hoàn toàn so với thời điểm trước đó.

Từng nặng 90kg, Á hậu Thủy Tiên quyết tâm giảm 30kg để đi thi hoa hậu khiến nhiều người không tin vào mắt mình - Ảnh 6
Từng nặng 90kg, Á hậu Thủy Tiên quyết tâm giảm 30kg để đi thi hoa hậu khiến nhiều người không tin vào mắt mình - Ảnh 7
Á hậu khoe ảnh giảm cân. Ảnh: Internet

Khi quyết định giảm cân, Á hậu 9X duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống và tập luyện hợp lý. Cô nàng đã khiến nhiều người cho rằng đó là điều kì tích bởi việc giảm cân nặng hẳn 32kg trong vòng 1 năm rưỡi không phải dễ dàng.

Từng nặng 90kg, Á hậu Thủy Tiên quyết tâm giảm 30kg để đi thi hoa hậu khiến nhiều người không tin vào mắt mình - Ảnh 8

Thủy Tiên cho hay, cô chọn chế độ Low carb kết hợp với tập luyện. Ảnh: Internet

Chia sẻ với báo chí về cách ăn uống và tập luyện giảm cân. Thủy Tiên cho hay, cô chọn chế độ Low carb kết hợp với tập luyện. Chế độ dinh dưỡng được biết đến là dùng các nguồn thực phẩm lành mạnh như: gạo lứt, khoai lang, yến mạch, thay thế cho cơm trắng, bánh mì, bún, phở, đồng thời kiêng các thực phẩm nhiều tinh bột, đường và dầu mỡ.

Từng nặng 90kg, Á hậu Thủy Tiên quyết tâm giảm 30kg để đi thi hoa hậu khiến nhiều người không tin vào mắt mình - Ảnh 9
Một phần bữa ăn của Low carb. Ảnh: Internet

Bên trong chế độ này, tất cả các món ăn nhanh, thức ăn vặt, đồ ăn ngọt nhiều dầu mỡ đều cần hạn chế sử dụng. Đồng thời, tăng cường dung nạp các thực phẩm giàu protein như: thịt, cá , trứng, sữa... và chất xơ cùng vitamin từ các loại rau, củ, quả.

Được biết, Thủy Tiên luôn uống đủ nước, đó cũng chính là một trong những bí kíp hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm cảm giác thèm ăn và giảm cân mà cô tâm đắc.

Á hậu Thủy Tiên cho hay thêm, cô chọn tập luyện cardio, body weight để đốt cháy mỡ thừa hiệu quả nhất. Cardio được chỉ ra như: Nhảy dây, đi bộ, leo cầu thang, bơi lội, đạp xe và bài tập body weight sử dụng sức nặng để làm săn chắc và khỏe khoắn cơ thể.

Từng nặng 90kg, Á hậu Thủy Tiên quyết tâm giảm 30kg để đi thi hoa hậu khiến nhiều người không tin vào mắt mình - Ảnh 10
Nàng Á hậu vẫn duy trì chế độ ăn lành mạnh, mục đích để duy trì cân nặng ổn định và nạp đủ dinh dưỡng thiết yếu vào cơ thể. Ảnh: Internet

Đến hiện tại sau khi đã có vóc dáng 'chuẩn' từng centimet, nàng Á hậu vẫn duy trì chế độ ăn lành mạnh, mục đích để duy trì cân nặng và nạp đủ dinh dưỡng thiết yếu vào cơ thể.

Á hậu sinh năm 1998 đã ghi danh top 3 Hoa hậu bằng những nỗ lực của mình. Cô là một trong những minh chứng cho thấy, việc giảm cân thành công giúp có được vẻ đẹp tự nhiên, hoàn mỹ.

Từng nặng 90kg, Á hậu Thủy Tiên quyết tâm giảm 30kg để đi thi hoa hậu khiến nhiều người không tin vào mắt mình - Ảnh 11
Thủy Tiên luôn nằm trong top các thí sinh được đánh giá cao. Ảnh: Internet

Nữ hoa hậu người Đồng Tháp trong suốt cuộc thi luôn được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật. Sau khi kết thúc cuộc thi, người đẹp cho hay, bản thân vô cùng hạnh phúc. Cô mong cá nhân cùng 2 người chị Hoa hậu sẽ có những khởi đầu mới, bắt đầu một hành trình tỏa sáng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình.

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