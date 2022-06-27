Lệ Nam bị chỉ trích dữ dội vì cho rằng bản thân bị loại khỏi top 10 là do cô thừa nhận song tính

Hậu trường 27/06/2022 12:23

Người đẹp top 16 Miss Universe Việt Nam 2022 đang bị ném đá và chỉ trích dữ dội vì phát ngôn sau khi không được lọt vào top 10.

Người hâm mộ cho rằng cô ‘đổ thừa’ và mọi lời nói từ sau khi kết thúc Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 của người đẹp Tiền Giang đều tự suy diễn, không đúng bản chất sự việc.

Cụ thể, trong một buổi phỏng vấn sau cuộc thi, Lệ Nam ngoài việc công nhận và đánh giá cao top 3 người đẹp chung cuộc, bản thân cô lại bày tỏ lý do và nguyên nhân mình không được vào vòng trong: “Tôi đã đoán được kết quả sau hôm phỏng vấn kín rồi. Tôi còn nghĩ mình không được vào top 16. Vì tôi nói tôi là bisexual (người song tính). Và đó là lý do. Tôi đã khóc trước thềm chung kết rất nhiều. Tôi thương cho cộng đồng LGBT”.

Lệ Nam bị chỉ trích dữ dội vì cho rằng bản thân bị loại khỏi top 10 là do cô thừa nhận song tính - Ảnh 1
Lệ Nam tại Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Ảnh: Internet

Ngay sau phát ngôn trên, CĐM đã không ngừng ném đá người đẹp. Thậm chí, có những fan ‘quay lưng’ cho rằng, trước đó còn yêu thích cô, cũng như ủng hộ cô là một trong những 'best face' xứng đáng lọt top 10, top 5, thậm chí kế nhiệm Hoa hậu Khánh Vân thì bây giờ đã hoàn toàn thất vọng, không thể hiểu vì sao cô lại có những lời nói trên.

Cụ thể hơn, khán giả còn phân tích nội dung phần trả lời ứng xử của Lệ Nam hoàn toàn xứng đáng ‘rớt’, khi cô trả lời chưa xứng tầm cũng như khiến khán giả khó hiểu ở phần song ngữ. Cư dân mạng bức xúc khi Lệ Nam lấy cộng đồng LGBT ra để làm “lá chắn” cho sự thất bại của mình.

Lệ Nam bị chỉ trích dữ dội vì cho rằng bản thân bị loại khỏi top 10 là do cô thừa nhận song tính - Ảnh 2
Đa số khán giả đều không đồng tình với lý do Lệ Nam đưa ra về việc bị loại khỏi top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Ảnh: Internet

Hầu hết khán giả cho rằng bản thân Lệ Nam dừng chân ở top 16 là hoàn toàn phù hợp vì phần trả lời câu hỏi của cô còn nhiều thiết xót. Phần hùng biện của Lệ Nam chưa thực sự tốt. Bên cạnh đó, phần catwalk của Lệ Nam trong top 16 cũng không được đánh giá cao, CĐM cho rằng dáng đi của cô không hẳn là đối thủ của top 10 người đẹp bản lĩnh mặc dù không ai phủ nhận Lệ Nam Anh có phong độ nhan sắc cao nhất, cũng đã làm rất tốt trong các đêm thi trước.

Trên các trang mạng xã hội, CĐM công kích và bình luận dữ dội:

“Hổng liên quan má ơi, hai chị em nhà này có máu điên điên trong người”

“Quả trả lời bằng tiếng Anh nghe như phù thủy đọc lời nguyền ạ”

“Bị loại vì trả lời ứng xử tệ lại đi đổ lỗi là do mình LGBT. Hai chị em nhà này được cả đôi, lúc nào cũng than thở, đổ lỗi”.

“Đâu có liên quan. Hoa hậu Philipin vẫn là bisexual và cô ấy vẫn đăng quang vẫn ra thế giới. Đơn giản vì Nam Anh trả lời lang man, nói chuyện giọng nghe rất khó chịu”

“Đừng có đổ thừa lung tung để lấp liếm sự thiếu xuất sắc của mình”,…

Lệ Nam bị chỉ trích dữ dội vì cho rằng bản thân bị loại khỏi top 10 là do cô thừa nhận song tính - Ảnh 3
Lệ Nam bị chỉ trích dữ dội vì cho rằng bản thân bị loại khỏi top 10 là do cô thừa nhận song tính - Ảnh 4
Lệ Nam bị chỉ trích dữ dội vì cho rằng bản thân bị loại khỏi top 10 là do cô thừa nhận song tính - Ảnh 5
Lệ Nam bị chỉ trích vì những phát ngôn. Ảnh: Internet

Trước đó, Lệ Nam cũng đưa ra lời biện minh, cô cho rằng do âm thanh ở chương trình có vấn đề khiến cô trả lời không được như ý muốn, giọng nói của cô ‘như phim hoạt hình’.

Trên trang cá nhân, Lệ Nam viết: “Thật lòng lúc bước lên mình không run sợ mà mình bị hết hồn bởi âm thanh. Mình dặn lòng “Ráng nói đi Nam ơi” chứ thực sự lúc đó âm thanh làm mình khó chịu kinh khủng. Nhưng truyền hình thực tế thì đâu thể dừng lại. Bây giờ thật lòng mình không dám nghe vì quá ghê”.

Ở phần bình luận, Hương Ly cũng tỏ ra đồng tình về chất lượng âm thanh của chương trình. Lệ Nam nói tiếp: “Giọng chị em chúng mình giống như hoạt hình” diễn tả chân thực hơn những gì diễn ra tại sân khấu đối với cô.

Lệ Nam bị chỉ trích dữ dội vì cho rằng bản thân bị loại khỏi top 10 là do cô thừa nhận song tính - Ảnh 6
Bình luận của Hương Ly và Lệ Nam 'bào chữa' cho phần thi thiếu sâu sắc của mình. Ảnh: Internet

Ý kiến này cũng khiến nhiều người phản bác, bởi không phải chỉ cô và Hương Ly thi mà còn rất nhiều người đẹp khác đã thể hiện thành công tại đêm thi trên.

Sau tất cả, hiện tại chị em song sinh của Hoa khôi Nam Em đang khiến cộng đồng mạng vô cùng tức giận và bức xúc vì phát ngôn của cô. CĐM cũng cảm thấy đáng tiếc vì luôn ghi nhận việc cô đã có 2 năm để rèn luyện tích cực cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 năm nay. Mọi nỗ lực của người đẹp đều được công nhận duy chỉ có những phát ngôn thiếu thực tế hiện đang nhận về nhiều lời bàn luận.

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