Lệ Nam out top 10 Miss Universe Vietnam chia sẻ đầy tiếc nuối, sẽ không còn cuộc thi nào khác

Lệ Nam đầy tiếc nuối trong top 16 chung cuộc Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, đông đảo khán giả cũng bày tỏ nỗi buồn khi sự kì vọng họ dành cho Lệ Nam không được như mong đợi. Trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi bày tỏ: "Tiếc cho Nam Anh - một thí sinh xuất sắc". Bên dưới bài đăng của Lâm Khánh Chi, đông đảo dân mạng cũng đã thể hiện sự đồng tình.

Dẫu vậy, Lệ Nam cho hay, bản thân cô tôn trọng quyết định cuối cùng của ban giám khảo. Cô khẳng định kết quả hoa hậu dành cho Ngọc Châu cùng hai vị trí á hậu thuộc về Thảo Nhi và Thủy Tiên là xứng đáng.

Lệ Nam đã có màn thể hiện các phần thi vô cùng bản lĩnh. Ảnh: Internet

Trước chung kết, người đẹp sở hữu chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng 82-60-90 cm được trao hai giải phụ gồm: "Best Face" (Gương mặt đẹp nhất) và "Đại sứ vì cộng đồng". Cô từng vào top 11 "Best Interview" (Trả lời phỏng vấn tốt nhất), top 8 "Người đẹp bản lĩnh", thắng cuộc thi ảnh online hồi tháng ba và đứng đầu tập 4 truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam với chủ đề "Own your stage". Trên các diễn đàn sắc đẹp, Lệ Nam được người hâm mộ kỳ vọng kế nhiệm hoa hậu Khánh Vân.

"Đối với tôi, 41 thí sinh đều xứng đáng trở thành tân hoa hậu. Họ đã cùng tôi vượt qua hành trình khó khăn. Cái được lớn nhất của tôi là sự trưởng thành. Khán giả đã thấy tôi ở những điểm mới. Dù không đội vương miện Hoa hậu Hoàn vũ nhưng tôi sẽ tự tạo những thành tích khác cho mình", người đẹp cho biết thêm.

Lệ Nam tại Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Ảnh: Internet

Sau tất cả, một cô gái mạnh mẽ với khát vọng tin vào chính mình, tin vào sức mạnh của bản thân, cô đã ghi những dấu ấn tích cực trong lòng khán giả. Cùng những chiến binh lẫy lừng khác, tin chắc Lệ Nam sẽ gặt hái được nhiều thành công và còn vững tin hơn nữa trên hành trình phía trước.

Lệ Nam xuất sắc giành hai giải phụ gồm: "Best Face" (Gương mặt đẹp nhất) và "Đại sứ vì cộng đồng". Cô từng vào top 11 "Best Interview" (Trả lời phỏng vấn tốt nhất). Ảnh: Internet

Chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 đã chính thức kết thúc, ngôi vị cao nhất đã tìm được chủ nhân, người đăng quang chính là Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu đến từ Tây Ninh, người đẹp Lê Thảo Nhi giành được vị trí Á hậu 1 và người đẹp Thủy Tiên được xướng tên ở vị trí Á hậu 2.