Á hậu Kim Duyên bị chỉ trích ‘kém duyên’ vì lấy áo bảo vệ lau điện thoại cá nhân

Cụ thể, trong buổi gặp gỡ, đón tiếp các giám khảo quốc tế tại sân bay, Kim Duyên bị ghi lại hình ảnh lấy áo bảo vệ lau điện thoại của mình.

Đoạn video clip sau khi đăng tải đã gây sự chú ý của nhiều người, trong đó các fan sắc đẹp cho rằng hành động của Á hậu Kim Duyên không khác nào coi thường nhân viên cấp dưới.

Thậm chí, có bình luận còn cho rằng: 'Ai mà lấy áo tao lau điện thoại là tao ấn đầu xuống đất rồi'. Mạng xã hội xôn xao, bày tỏ ý kiến phản đối quyết liệt.

Sau khoảnh khắc trên, nhiều người tỏ ra bức xúc, hàng loạt bình luận chỉ trích, lên tiếng phản ứng với nàng Á hậu. Các fan gay gắt cho rằng nàng Á hậu có hành động như ‘chữ duyên rớt ra ngoài chuồng gà, ‘chắc nghĩ mình thượng đẳng’...

Cộng đồng mạng bình luận video clip. Ảnh: 2sao.

Cộng đồng mạng để lại bình luận tranh cãi, mỉa mai và chỉ trích Á hậu sinh năm 1995 ngày càng trở lên gay gắt:

- Chắc nghĩ mình là thượng đẳng nên có quyền làm vậy với staff

- Cành vàng lá kim cương không coi người ta ra gì ấy mà

- Mang danh là Á hậu chứ có phải hậu sản đâu chị. Tao mà đứng đó tao vén váy chị lên tao chùi nết chị lại á...

- Á hậu lấy tên Kim đi thi thôi, chứ chữ “Duyên” rớt ngoài chuồng gà rồi!

- Chưa đổ ông Nghè đã đe hàng tổng, xứng đáng rớt.

Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến bênh vực cho rằng đây là hành động hết sức bình thường. Đáng chú ý là nhân viên bảo vệ trong clip cũng khá thoải mái, không có bất kì sự khó chịu hay phàn nàn nào trong đoạn clip kể trên.

Á hậu Kim Duyên đăng quang Miss Universe Việt Nam 2019. Ảnh: Internet

Á hậu Kim Duyên là cái tên được quan tâm từ khi tham gia Miss Universe Việt Nam, đồng thời lọt top 16 chung cuộc Miss Universe quốc tế. Hiện cô đang tiếp tục được kì vọng sẽ tỏa sáng ở Miss Supranational 2022 do đã được bình chọn trở thành người đại diện Việt Nam 'chinh chiến' xứ người, đem vinh quang về cho đất nước.

Sự việc vừa rồi hiện vẫn đang gây chú ý và bàn luận trên các trang mạng xã hội.