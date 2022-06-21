Hậu giảm cân, Phan Như Thảo vướng tin đồn mang thai lần 2 khiến chồng đại gia lên tiếng đính chính

Hậu trường 21/06/2022 11:44

Sau khi kết hôn với chồng đại gia Đức An, cựu người mẫu Phan Như Thảo vẫn khiến nhiều người chú ý. Bà xã đại gia Đức An từng nhận về nhiều lời bàn tán không hay về ngoại hình, bên cạnh cuộc sống hôn nhân.

Mới đây nhất, Phan Như Thảo bỗng gây xôn xao vì dòng trạng thái đăng tải đầy hoài nghi việc cựu người mẫu muốn sinh thêm quý tử cho chồng đại gia. Trên trang cá nhân, Phan Như Thảo chia sẻ dòng trạng thái: "Happy Father's day, daddy Nguyễn Đức An. Năm sau là Quý Mão đó, em tặng chồng BoCau's brother (em trai Bồ Câu - PV) được không? Mami và Bồ Câu yêu daddy nhất trên đời".

Tuy nhiên, thông tin này được chính vị doanh nhân Việt kiều Mỹ lên tiếng đính chính.

Hậu giảm cân, Phan Như Thảo vướng tin đồn mang thai lần 2 khiến chồng đại gia lên tiếng đính chính - Ảnh 1
Gia đình đại gia Đức An. Ảnh: Internet.

Cụ thể, anh cho hay, Phan Như Thảo muốn có thêm con nhưng anh thì không. Dù cựu người mẫu đã rất háo hức chúc mừng ngày của cha, chúc mừng chồng mình tuy nhiên, bản thân chồng đại gia cho biết anh và bà xã còn bận lo cho con gái Bồ Câu (bé đầu của đại gia Đức An và Phan Như Thảo).

Cụ thể, hai người đã khá vất vả. Anh cho hay: Thời gian qua, khi Phan Như Thảo bận rộn kinh doanh, anh là người đảm nhận vai trò hậu phương chăm sóc con gái. Bé Bồ Câu quấn bố hơn cả mẹ. Dù đến nay con gái đầu đã lớn nhưng đại gia Đức An vẫn chưa muốn có thêm con. "Dĩ nhiên, có thêm em bé thì chắc chắn vui, nhưng... thôi. Thời nay nuôi con cực quá, chẳng như hồi xưa toàn thả con ra cho trời sinh trời nuôi. Tôi và Thảo nuôi con mệt nhất là về tinh thần, chắc chiều con mà bé 'hành' tụi tôi quá", đại gia chia sẻ.

Hậu giảm cân, Phan Như Thảo vướng tin đồn mang thai lần 2 khiến chồng đại gia lên tiếng đính chính - Ảnh 2
Hậu giảm cân, Phan Như Thảo vướng tin đồn mang thai lần 2 khiến chồng đại gia lên tiếng đính chính - Ảnh 3
Đại gia cho hay, cả 2 bận chăm cho bé đầu nên chưa có ý định sinh con. Ảnh: Internet

Theo đó, tin đồn về Phan Như Thảo mang bầu lần 2 với đại gia Đức An hoàn toàn không có thật và chỉ là mong muốn của cựu người mẫu trong ngày vui.

Phan Như Thảo và chồng đại gia đính hôn vào cuối năm 2015 và đã sinh con gái đầu lòng vào tháng 11/2016. Kể từ thời điểm đó cho đến này, cả hai luôn khiến dân tình ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Đặc biệt, cựu người mẫu Phan Như Thảo được đại gia Đức An chăm ‘rất kĩ’, đến nỗi người đẹp chia sẻ việc khó giảm cân hầu như là ông xã thường xuyên bồi bổ, chăm chút cho cô.

Hậu giảm cân, Phan Như Thảo vướng tin đồn mang thai lần 2 khiến chồng đại gia lên tiếng đính chính - Ảnh 4
Hậu giảm cân, Phan Như Thảo vướng tin đồn mang thai lần 2 khiến chồng đại gia lên tiếng đính chính - Ảnh 5
Ông xã Đức An rất yêu thương vợ. Ảnh: Internet

Dù vợ có mũm mĩm, đại gia Đức An vẫn không chê mà còn nấu nhiều món ngon tẩm bổ cho vợ. Nữ người mẫu còn được chồng khen và bảo vệ trước bão dư luận để cô có thể thoải mái và tự tin với ngoại hình của mình. Bên cạnh đó, vị đại gia này còn nhiều lần khiến người theo dõi không khỏi ghen tỵ khi luôn ‘tôn thờ vợ’, có thể nói là ‘cưng như trứng mỏng’ và còn thường xuyên thể hiện tình cảm ngay cả trên mạng xã hội. 

Hậu giảm cân, Phan Như Thảo vướng tin đồn mang thai lần 2 khiến chồng đại gia lên tiếng đính chính - Ảnh 6
Hậu giảm cân, Phan Như Thảo vướng tin đồn mang thai lần 2 khiến chồng đại gia lên tiếng đính chính - Ảnh 7
Phan Như Thảo và chồng đại gia có cuộc sống viên mãn. Ảnh: Internet

Nhiều cư dân mạng cũng bình luận: “Rất ngưỡng mộ vợ chồng anh! Chúc gia đình nhỏ luôn vui vẻ hạnh phúc!”, “Anh An ngọt ngào quá”, “Anh An nịnh chị Thảo quá nha”, “Em lại tiếp tục ngưỡng mộ tình yêu đẹp của anh chị”,…

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