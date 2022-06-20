Nhan sắc ‘lão hóa ngược’ của nữ diễn viên Tường Vi ‘Bỗng dưng muốn khóc’: sau 14 năm ngày càng trẻ trung, xinh đẹp

Hậu trường 20/06/2022 19:49

Nữ diễn viên “Bỗng dưng muốn khóc’ năm nào vẫn giữ được nhan sắc rạng ngời, xinh đẹp như lần đầu tiên ra mắt công chúng trong bộ phim “Bỗng dưng muốn khóc”.

Thời điểm ra mắt phim "Bỗng dưng muốn khóc" nổi tiếng trên truyền hình, nữ diễn viên Tường Vi gây ấn tượng bởi nét diễn xuất tự nhiên, gương mặt ưa nhìn, xinh xắn. Sau hơn 14 năm, nữ diễn viên tuổi 33 vẫn giữ được phong độ và có phần trẻ trung, xinh đẹp hơn xưa.

Nhan sắc ‘lão hóa ngược’ của nữ diễn viên Tường Vi ‘Bỗng dưng muốn khóc’: sau 14 năm ngày càng trẻ trung, xinh đẹp - Ảnh 1
Nữ diễn viên trong phim 'Bỗng dưng muốn khóc'. Ảnh: Internet.

Thời điểm đóng phim, Tường Vi dù vào vai phản diện vẫn khiến khán giả ấn tượng. Nữ diễn viên được người hâm mộ nhớ đến phong cách diễn xuất cùng cá tính đặc biệt của mình. Cũng kể từ đây, "cô Loan a-dua" đã có dịp xuất hiện nhiều hơn trên màn ảnh nhỏ, không ai là không biết đến một Tường Vi với lối diễn duyên dáng cùng chất giọng ngọt ngào đi vào lòng người.

Nhan sắc ‘lão hóa ngược’ của nữ diễn viên Tường Vi ‘Bỗng dưng muốn khóc’: sau 14 năm ngày càng trẻ trung, xinh đẹp - Ảnh 2
Ngoại hình nữ diễn viên thời điểm 14 năm trước. Ảnh: Internet.

Những năm gần đây, Tường Vi xuất hiện trở lại nhiều hơn. Ngoài các vai diễn, cô được biết đến thông qua việc tham gia các chương trình truyền hình, các gameshow và các sự kiện. Nhan sắc vào thời điểm trên được đánh giá là khác biệt, nổi bật.

Nhan sắc ‘lão hóa ngược’ của nữ diễn viên Tường Vi ‘Bỗng dưng muốn khóc’: sau 14 năm ngày càng trẻ trung, xinh đẹp - Ảnh 3
Nhan sắc ‘lão hóa ngược’ của nữ diễn viên Tường Vi ‘Bỗng dưng muốn khóc’: sau 14 năm ngày càng trẻ trung, xinh đẹp - Ảnh 4
Nhan sắc nữ diễn viên Tường Vi tuổi 33. Ảnh: Internet

Tường Vi tuổi 33 được nhận xét là trẻ trung, xinh đẹp 'lão hóa ngược'.

Để có được nhan sắc như trên, nữ diễn viên công khai một phần nhờ ‘dao kéo’. Theo đó, ngoại hình sau khi 'thẩm mỹ' Tường Vi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với thời trang sành điệu, nổi bật hơn rất nhiều.

Nhan sắc ‘lão hóa ngược’ của nữ diễn viên Tường Vi ‘Bỗng dưng muốn khóc’: sau 14 năm ngày càng trẻ trung, xinh đẹp - Ảnh 5
Tường Vi sau hơn 30 năm ngày càng trẻ trung, xinh đẹp. Ảnh: Internet.

Kể từ sau thời điểm thẩm mỹ, nữ diễn viên chia sẻ các khoảnh khắc trên trang cá nhân với làn da trắng hồng, gương mặt thanh tú, không tỳ vết. Netizen còn tinh ý cho hay nữ diễn viên 33 tuổi như lão hóa ngược vì trẻ trung bội phần. Được biết, cô đã nhiều lần ‘tân trang’ và cải thiện lại dáng mũi để có được nhan sắc mỗi ngày một thăng hạng.

Nhan sắc ‘lão hóa ngược’ của nữ diễn viên Tường Vi ‘Bỗng dưng muốn khóc’: sau 14 năm ngày càng trẻ trung, xinh đẹp - Ảnh 6
Nhan sắc ‘lão hóa ngược’ của nữ diễn viên Tường Vi ‘Bỗng dưng muốn khóc’: sau 14 năm ngày càng trẻ trung, xinh đẹp - Ảnh 7
Nữ diễn viên thường xuyên khoe mặt mộc không tỳ vết trên trang cá nhân. Ảnh: Internet

Với nhan sắc hiện tại, Tường Vi thêm xinh đẹp bội phần, không thua kém các mỹ nhân không tuổi khác.

Nhan sắc ‘lão hóa ngược’ của nữ diễn viên Tường Vi ‘Bỗng dưng muốn khóc’: sau 14 năm ngày càng trẻ trung, xinh đẹp - Ảnh 8
Tường Vi từng bị chỉ trích do phẫu thuật thẩm mỹ 'lỗi'. Ảnh: Internet

Trước đó, Tường Vi từng bị chỉ trích vì tân trang nhan sắc, phẫu thuật thẩm mỹ 'lỗi'. Cô đã trùng tu để có được nhan sắc hoàn thiện. Sau 14 năm, nữ diễn viên được nhận xét là ngày càng thăng hạng.

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