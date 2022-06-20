Hé lộ khung ảnh chồng Minh Hằng ‘quẩy’ cực sung sau đám cưới, lộ cả body U50 cùng cô dâu nóng bỏng trong đêm tiệc

Hậu trường 20/06/2022 10:57

Sau đám cưới, Minh Hằng cùng dàn khách mời đã có màn ‘quẩy’ hết mình tại buổi tiệc tối. Cụ thể, hầu hết những người tham gia đều bị ‘quăng’ xuống hồ bơi và ‘dẩy đầm’ hết sức mình.

Ngay sau lễ cưới với hai trang phục như công chúa lộng lẫy của Minh Hằng, cô dâu cũng đã thay xiêm y cực kì nóng bỏng, phù hợp với không khí của buổi tiệc đêm.

Hé lộ khung ảnh chồng Minh Hằng ‘quẩy’ cực sung sau đám cưới, lộ cả body U50 cùng cô dâu nóng bỏng trong đêm tiệc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tại đây, nữ diễn viên ‘quẩy’ hết mình, cô hát tặng khách mời đầy rạng rỡ và cuốn hút trong đêm tiệc. Nàng dâu tuổi 35 tuổi tỏa sáng như nữ hoàng, mỗi bước chân, ánh mắt đều ánh lên sự viên mãn, hạnh phúc. 

Hé lộ khung ảnh chồng Minh Hằng ‘quẩy’ cực sung sau đám cưới, lộ cả body U50 cùng cô dâu nóng bỏng trong đêm tiệc - Ảnh 2

Minh Hằng biểu diễn cùng các nữ nghệ sĩ. Ảnh: Internet.

Đến thời điểm buổi tiệc đêm khoảng từ 20h, dàn khách mời gần như đã 'bung xõa' hết sức mình. Không còn giữ hình ảnh lịch lãm và sang trọng tại thời điểm lúc check in như lễ cưới ngoài biển, dàn nghệ sĩ sẵn sàng cởi bở giày, tháo cà vạt,... và thậm chí tận dụng cả quần áo ngắn tay để quẩy hết sức. 

Hé lộ khung ảnh chồng Minh Hằng ‘quẩy’ cực sung sau đám cưới, lộ cả body U50 cùng cô dâu nóng bỏng trong đêm tiệc - Ảnh 3

Minh Hằng 'quẩy' trên sân khấu cùng các khách mời. Ảnh: Internet.

Hé lộ khung ảnh chồng Minh Hằng ‘quẩy’ cực sung sau đám cưới, lộ cả body U50 cùng cô dâu nóng bỏng trong đêm tiệc - Ảnh 4
Noo Phước Thịnh trong đêm tiệc. Ảnh: Internet.

Lúc này, CĐM vô tình nhận ra hình ảnh tưởng một đang ở phía sau Noo Phước Thịnh, chính là chồng doanh nhân, ông xã Minh Hằng đang chung vui cùng bạn bè. Anh cũng không ngoại lệ là người bị 'quăng' xuống nước khi gia nhập đêm tiệc.

Hé lộ khung ảnh chồng Minh Hằng ‘quẩy’ cực sung sau đám cưới, lộ cả body U50 cùng cô dâu nóng bỏng trong đêm tiệc - Ảnh 5

Doanh nhân Quốc Bảo ‘lộ’ body ướt nhẹp sau khi bị quăng xuống dưới nước. Ảnh: Internet.

Chú rể lúc này bị ‘quăng’ xuống hồ bơi ướt nhẹp, không khí ngày càng sôi động khiến cả sân khấu thêm phần hào hứng. Nam doanh nhân 7x đã bị thấm ướt đẫm lộ cả body. Dẫu vậy, ông xã Minh Hằng vẫn nhiệt tình cùng mọi người, hòa vào ngày chung vui khiến người xem thích thú. Trước đó, doanh nhân Quốc Bảo đã khiến nhiều người chú ý khi lộ diện trên mạng xã hội dù Minh Hằng đã khéo nhắc nhở. 

Hé lộ khung ảnh chồng Minh Hằng ‘quẩy’ cực sung sau đám cưới, lộ cả body U50 cùng cô dâu nóng bỏng trong đêm tiệc - Ảnh 6
Hé lộ khung ảnh chồng Minh Hằng ‘quẩy’ cực sung sau đám cưới, lộ cả body U50 cùng cô dâu nóng bỏng trong đêm tiệc - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài doanh nhân Quốc Bảo, hàng loạt nghệ sĩ cũng không thoát cảnh bị ném thẳng thừng xuống hồ bơi. Đang trong xiêm y lộng lẫy, Khả Như, Khả Ngân cũng không thoát. Khả Như bị ném xuống hồ bơi khiến khán giả “cười lăn” khi cố vớt dép mang về.

Hé lộ khung ảnh chồng Minh Hằng ‘quẩy’ cực sung sau đám cưới, lộ cả body U50 cùng cô dâu nóng bỏng trong đêm tiệc - Ảnh 8
Trấn Thành 'quẩy' hết sức mình trong đêm tiệc. Ảnh: Internet.

MC Trấn Thành thay suit lịch lãm bằng áo thun ba lỗ và quần sooc để thoải mái nhảy nhót tưng bừng khiến không ít người cười như vỡ trận. Tỉnh dậy sau đêm tiệc, Trấn Thành viết: “Đêm qua không phải là tui nha! Tui bình thường đẹp lắm”.

Hé lộ khung ảnh chồng Minh Hằng ‘quẩy’ cực sung sau đám cưới, lộ cả body U50 cùng cô dâu nóng bỏng trong đêm tiệc - Ảnh 9
Diệu Nhi rơi tóc giả khi bị 'ném' xuống nước. Ảnh: Internet.

Nữ diễn viên hài Diệu Nhi sau khi có màn bắt trúng hoa cưới được CĐM chú ý, cô lại tiếp tục ‘quẩy’ đến mức rơi bộ tóc giả, ‘lật’ lại lịch sử tại đám cưới của Đông Nhi năm nào.

Hé lộ khung ảnh chồng Minh Hằng ‘quẩy’ cực sung sau đám cưới, lộ cả body U50 cùng cô dâu nóng bỏng trong đêm tiệc - Ảnh 10

Nam doanh nhân và Minh Hằng chụp ảnh cùng bạn bè. Ảnh: Internet.

Trước đó, nam doanh nhân thoải mái ghi lại kỉ niệm trong ngày trọng đại cùng bạn bè, bên cạnh đó còn dành hết tình yêu thương cho nữ ca sĩ bằng những lời ngọt ngào. CĐM có nhiều bình luận ra vào về ngoại hình chồng doanh nhân, có đánh giá cho rằng nam doanh nhân có vóc dáng chuẩn, giữ được phong độ ổn định dù đã U50. 

Hé lộ khung ảnh chồng Minh Hằng ‘quẩy’ cực sung sau đám cưới, lộ cả body U50 cùng cô dâu nóng bỏng trong đêm tiệc - Ảnh 11
Nam doanh nhân và Minh Hằng chụp ảnh cùng bạn bè. Ảnh: Internet.

Sau hôn lễ, trên Instagram cá nhân, Minh Hằng cũng có những chia sẻ đầu tiên. Cô hạnh phúc khi diện trên người 2 bộ váy cưới. Đây cũng là những chiếc váy cô cùng ê-kíp chuẩn bị trong 3 tháng vừa qua. Khoe những khung hình, nữ ca sĩ kiêm diễn viên đã xúc động viết: “Yesterday was the first time that he saw me in this gorgeous wedding gown, and also the first that I saw his happy tears. Without saying, we both knew this magical moment will follow us through eternity. (Tạm dịch: Đã xác minh hôm qua là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy tôi trong bộ váy cưới lộng lẫy này, và cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của anh ấy. Không cần nói, cả hai chúng tôi đều biết khoảnh khắc kỳ diệu này sẽ theo chúng tôi đến vô tận)”

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