Hé lộ khung ảnh chồng Minh Hằng ‘quẩy’ cực sung sau đám cưới, lộ cả body U50 cùng cô dâu nóng bỏng trong đêm tiệc

Đến thời điểm buổi tiệc đêm khoảng từ 20h, dàn khách mời gần như đã 'bung xõa' hết sức mình. Không còn giữ hình ảnh lịch lãm và sang trọng tại thời điểm lúc check in như lễ cưới ngoài biển, dàn nghệ sĩ sẵn sàng cởi bở giày, tháo cà vạt,... và thậm chí tận dụng cả quần áo ngắn tay để quẩy hết sức.

Minh Hằng 'quẩy' trên sân khấu cùng các khách mời. Ảnh: Internet.

Noo Phước Thịnh trong đêm tiệc. Ảnh: Internet.

Lúc này, CĐM vô tình nhận ra hình ảnh tưởng một đang ở phía sau Noo Phước Thịnh, chính là chồng doanh nhân, ông xã Minh Hằng đang chung vui cùng bạn bè. Anh cũng không ngoại lệ là người bị 'quăng' xuống nước khi gia nhập đêm tiệc.

Doanh nhân Quốc Bảo ‘lộ’ body ướt nhẹp sau khi bị quăng xuống dưới nước. Ảnh: Internet.

Chú rể lúc này bị ‘quăng’ xuống hồ bơi ướt nhẹp, không khí ngày càng sôi động khiến cả sân khấu thêm phần hào hứng. Nam doanh nhân 7x đã bị thấm ướt đẫm lộ cả body. Dẫu vậy, ông xã Minh Hằng vẫn nhiệt tình cùng mọi người, hòa vào ngày chung vui khiến người xem thích thú. Trước đó, doanh nhân Quốc Bảo đã khiến nhiều người chú ý khi lộ diện trên mạng xã hội dù Minh Hằng đã khéo nhắc nhở.



Ảnh minh họa: Internet

Ngoài doanh nhân Quốc Bảo, hàng loạt nghệ sĩ cũng không thoát cảnh bị ném thẳng thừng xuống hồ bơi. Đang trong xiêm y lộng lẫy, Khả Như, Khả Ngân cũng không thoát. Khả Như bị ném xuống hồ bơi khiến khán giả “cười lăn” khi cố vớt dép mang về.

Trấn Thành 'quẩy' hết sức mình trong đêm tiệc. Ảnh: Internet.

MC Trấn Thành thay suit lịch lãm bằng áo thun ba lỗ và quần sooc để thoải mái nhảy nhót tưng bừng khiến không ít người cười như vỡ trận. Tỉnh dậy sau đêm tiệc, Trấn Thành viết: “Đêm qua không phải là tui nha! Tui bình thường đẹp lắm”.

Diệu Nhi rơi tóc giả khi bị 'ném' xuống nước. Ảnh: Internet.

Nữ diễn viên hài Diệu Nhi sau khi có màn bắt trúng hoa cưới được CĐM chú ý, cô lại tiếp tục ‘quẩy’ đến mức rơi bộ tóc giả, ‘lật’ lại lịch sử tại đám cưới của Đông Nhi năm nào.

Nam doanh nhân và Minh Hằng chụp ảnh cùng bạn bè. Ảnh: Internet.

Trước đó, nam doanh nhân thoải mái ghi lại kỉ niệm trong ngày trọng đại cùng bạn bè, bên cạnh đó còn dành hết tình yêu thương cho nữ ca sĩ bằng những lời ngọt ngào. CĐM có nhiều bình luận ra vào về ngoại hình chồng doanh nhân, có đánh giá cho rằng nam doanh nhân có vóc dáng chuẩn, giữ được phong độ ổn định dù đã U50.

Nam doanh nhân và Minh Hằng chụp ảnh cùng bạn bè. Ảnh: Internet.

Sau hôn lễ, trên Instagram cá nhân, Minh Hằng cũng có những chia sẻ đầu tiên. Cô hạnh phúc khi diện trên người 2 bộ váy cưới. Đây cũng là những chiếc váy cô cùng ê-kíp chuẩn bị trong 3 tháng vừa qua. Khoe những khung hình, nữ ca sĩ kiêm diễn viên đã xúc động viết: “Yesterday was the first time that he saw me in this gorgeous wedding gown, and also the first that I saw his happy tears. Without saying, we both knew this magical moment will follow us through eternity. (Tạm dịch: Đã xác minh hôm qua là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy tôi trong bộ váy cưới lộng lẫy này, và cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của anh ấy. Không cần nói, cả hai chúng tôi đều biết khoảnh khắc kỳ diệu này sẽ theo chúng tôi đến vô tận)”